Puskás Ferencet idézi Benzema, aki a Real Madrid ezredese lett

Négyen már a nyolcaddöntőben, Gulácsiék a három kieső között

Lement négy kör és megvannak az első fixen továbbjutók, rögvest négyen is. Az Ajax (14–2), a Bayern München (17–2), a Juventus (9–2) és a Liverpool (13–5) is megnyerte az első négy összecsapását, így 12 pontot szerezve vezeti a csoportját.

Hárman már el is búcsúzhattak a folytatástól, Szoboszlai Dominik pontot érő PSG elleni gólja a továbbjutási esélyek megőrzéséhez már kevésnek bizonyult.

A lipcseiek számára az sem hízelgő, hogy a BL történetében az első topligás csapat lett, amely négy csoportmeccs után 13 kapott gólig jutott.

Ezúttal Georginio Wijnaldum talált be kétszer is Gulácsiék ellen, neki legutóbb a BL-dupla a Liverpool Barcelona elleni 2019-es elődöntőjén jött össze, amikor 4–0-ra nyertek a „vörösök”, és a spanyolországi 0–3 ellenére fináléba jutottak, amit aztán meg is nyertek.

Továbbjutott a 16 közé

Ajax (holland)

Bayern München (német)

Juventus (olasz)

Liverpool (angol)

Már biztosan nem juthat a 16 közé

Besiktas (török)

Malmö (svéd)

RB Leipzig (német)

Sosem látott remek kezdés az Ajaxtól

A négyszeres BEK/BL-győztes hollandok először nyerték meg az első négy csoportmeccsüket a sorozatban, a 2018–2019-es évad óta pedig először jutottak a legjobb 16 közé – akkor egy percen múlt a döntőjük... Az együttes a legutóbbi tíz idegenbeli BL-meccséből csak egyet veszített el, a tavaly decemberi liverpooli csoportmeccset (öt győzelem és négy döntetlen a mérleg a továbbiakon).

Az Ajaxnak ebben a BL-idényben már 59 gólszerzési lehetősége volt, ennél csak a Bayern München (67) és a Real Madrid (66) tud többet felmutatni.

Az amszterdami csapatnál remekül működik az Anthony, Sébastien Haller kettős, amely tagjai már négy gólpasszt adtak egymásnak a mostani kiírásban (háromszor az elefántcsontparti, egyszer a brazil volt a befejező), amivel vezetik a rangsort.

Újra betalált az együttesben Dusan Tadics, aki így már kilenc BL-gólnál jár a klub színeiben, Patrick Kluiverttel holtversenyben a második, csak Jari Litmanen (20) jegyzett ennél is többet. Mondjuk, ha Haller ilyen formában folytatja, már nem sokáig...

4 – @AFCAjax have won their first four group stage games of an UEFA Champions League campaign for the first time in history; they are qualified for the #UCL knockout stage for the first time since 2018-19. Elite. pic.twitter.com/j2Syx8Mgse — OptaJohan (@OptaJohan) November 3, 2021

Haller továbbra sem lassít

Az Ajax támadója az ötödik játékos, aki az első négy Bajnokok Ligája-mérkőzésén egyaránt be tudott találni, erre korábban a portói José Carlos, a Juventust erősítő Alessandro Del Piero, az Atléticóban játszó Diego Costa és az akkor még salzburgi Erling Haaland volt képes.

Érdekesség, hogy ebben a BL-idényben hárman is betaláltak mind a négy fordulóban, Robert Lewandowski (8 gól), Cristiano Ronaldo (5) és Sébastien Haller (7).

- Players to score in each of their first 4ampions League appearances @HallerSeb - Ajax (2021)

Erling Haaland - Red Bull Salzburg (2019)

Diego Costa - Atlético Madrid (2013-2014)

Alessandro Del Piero - Juventus (1995)

José Carlos - FC Porto (1992-1993)#UCL #bvbaja — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 3, 2021

Verethetetlen „vörös” sereg

A Liverpool a madridi 3–2 után hazai pályán is legyőzte az Atléticót (2–0), ezzel a legutóbbi 25 tétmeccséből hét döntetlen mellett a 18. sikerét aratta. A BL-erősorrendünk első helyezettje igyekszik rászolgálni a bizalomra: azóta, hogy 1893-ban csatlakoztak a Football League-hez, csak egyszer voltak képesek ilyen hosszú veretlenségi sorozatra, 1982-ben ugyancsak 25-ig jutottak.

Igaz, az 1982 márciusa és szeptembere közötti széria valamivel még ennél is erősebbnek bizonyult, hiszen akkor 20 győzelem és öt döntetlen volt a két vereség közötti időszak mérlege.

Jürgen Klopp a 200. alkalommal vezette sikerre a Mersey-parti gárdát, Bill Shankly (407), Tom Watson (329), Bob Paisley (307) és Kenny Dalglish (222) után negyedikként érte el ezt a mérföldkövet a klubnál.

25 - Liverpool are now unbeaten in 25 matches in all competitions (W18 D7), their joint-longest such run since they joined the Football League in 1893 (also a run of 25 in 1982). Mentality. pic.twitter.com/THYry4vCx6 — OptaJoe (@OptaJoe) November 3, 2021

Az Atléticóval ilyen még nem fordult elő – az Ajax ellen óvatosan kell játszani!

A „matracosok” tavaly márciusban óriási csatában, hosszabbításban ejtették ki az akkor címvédő Liverpoolt a BL-ből, most a „vörösök” két győzelemmel vágtak vissza. Érdekesség, hogy mindkét meccsen kapott piros lapot egy madridi játékos, az első felvonáson az előtte duplázó Antoine Griezmann, a visszavágón Felipe. Ez az első alkalom, hogy az Atléticóból egy csapat ellen két játékos is kiállítsanak.

Arra sem volt eddig példa, hogy az Atlético egymást követő két BL-meccsén is kétszer kapituláljon az első félidőben, a Liverpool viszont mindkét összecsapáson duplázott a szünet előtt.

Nemcsak a Liverpool, az Ajax ellenfeleinél is potyognak a piros lapok, a 2018–2019-es idény kezdete óta az amszterdamiak ellenfeleitől összesen már hat játékost szórtak ki a játékvezetők idő előtt, ezzel az Atalantát (5) megelőzve az elsők ezen a listán. Igaz, most azért talán a kelletténél könnyebben került elő a piros...

6 - Since 2018-19, opponents of @AFCAjax have received six red cards in the UEFA Champions League, more than any other side (Atalanta 5). Dangerous. pic.twitter.com/nQQG80z83S — OptaJohan (@OptaJohan) November 3, 2021

Karim Benzema a Real ezredese – Puskás óta nem látott bravúr!

Karim Benzema továbbra is bombaformában játszik, lassan már minden korábbi kritikusát elhallgatatta remeklésével: ebben az idényben 14 tétmérkőzésen jutott szóhoz, ezeken pedig 21 kanadai pontot (13 gól, 8 gólpassz) termelt, vagyis összecsapásonként 1,5 gólból veszi ki a részét!

A Sahtar elleni ütközeten duplázott a 2–1-es siker során, ezzel megszerezte a 13-szoros BEK/BL-győztes 1000. és 1001. találatát is az elitsorozatban. Ezen a listán amúgy a Bayern München a második (768), a Barcelona a harmadik (655), a Manchester United a negyedik (529), a Juventus (468) pedig az ötödik.

A francia csatár 33 évesen és 319 naposan talált be legalább kétszer a sorozatban, nála idősebben a Real Madridban csak Puskás Ferenc (38 év, 173 nap) volt erre képes – igaz, ő 1965 szeptemberében négyszer is eredményes volt a Feyenoord ellen.

Perhaps the performance wasn't up to their standards, but their standards are pretty high. Add Benzema to Real Madrid's #UCL milestone list: — The Analyst (@OptaAnalyst) November 3, 2021

Joao Cancelo Di Maríát idézte, Mahrez újra lecsapott

A Manchester City az idegenbeli 5–1 után otthon is kiütötte az első két fordulóban a PSG és az RB Leipzig ellen négy pontot szerző FC Bruges-t (4–1), a találkozó során Joao Cancelo három gólpasszt is kiosztott. Előtte legutóbb Ángel Di María volt arra képes, hogy egy BL-meccsen három találatot is előkészítsen – az FC Bruges ellen...

Rijad Mahrez is bevette a belga csapat kapuját, ebben nincs sok újdonság, a BL-ben szerzett 14 találata közül ez már a hatodik volt, amelyet az FC Bruges ellen jegyzett.

Joao Cancelo is the first player to register three assists in a single #UCL game since Angel Di Maria - also vs Club Bruges - in October 2019 — WhoScored.com (@WhoScored) November 3, 2021

Keserédes visszatérés

A hét sikerével a Real Madrid mögött második helyen álló Milan nyolc év után tért vissza a Bajnokok Ligájába, de a bajnokságban 10 győzelemmel és egy döntetlennel kezdő piros-feketék számára az elitsorozat inkább nyűgnek tűnik, három vereség után a Porto elleni 1–1 javítja a mérleget. Ez az első alkalom, hogy az együttes négy csoportmeccs után győzelem nélkül szerénykedik a BL-ben.

Ön szerint ki nyeri meg a Bajnokok Ligáját? Atlético Madrid

Bayern München

Chelsea

Juventus

Liverpool

Manchester City

Paris Saint-Germain

Real Madrid

más

BAJNOKOK LIGÁJA

Csoportkör, 4. forduló

A csoport:

RB Leipzig (német) – Paris Saint-Germain (francia) 2–2 (1–2)

g.: Nkunku (8.), Szoboszlai (92., tizenegyesből), illetve Wijnaldum (21., 40.)

Manchester City (angol) – Club Brugge (belga) 4–1 (1–1)

g.: Foden (15.), Mahrez (54.), Sterling (72.), Gabriel Jesus (92.), illetve Stones (17., öngól)

Az állás: 1. Manchester City 9 pont, 2. Paris Saint-Germain 8, 3. Club Brugge 4, 4. RB Leipzig 1

B csoport:

Liverpool FC (angol) – Atlético Madrid (spanyol) 2–0 (2–0)

g.: Jota (13.), Mané (21.)

kiállítva: Felipe (39., Atlético)

AC Milan (olasz) – FC Porto (portugál) 1–1 (0–1)

g.: Kalulu (61.), illetve Díaz (6.)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Liverpool 12 pont, 2. FC Porto 5, 3. Atlético Madrid 4, 4. AC Milan 1

C csoport:

Sporting CP (portugál) – Beşiktaş (török) 4–0 (3–0)

g.: Pedro Goncalves (31., 38. - az elsőt tizenegyesből), Paulinho (41.), Sarabia (56.)

kiállítva: Josef de Souza (90., Beşiktaş)

Borussia Dortmund (német) – AFC Ajax (holland) 1–3 (1–0)

g.: Reus (37., tizenegyesből), illetve Tadics (72.), Haller (84.), Klaassen (93.)

kiállítva: Hummels (29., Dortmund)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Ajax 12 pont, 2. Sporting CP 6 (9-7), 3. Borussia Dortmund 6 (4-8), 4. Beşiktaş 0

D csoport:

Sheriff Tiraspol (moldovai) – Internazionale (olasz) 1–3 (0–0)

g.: Traoré (92.), illetve Brozovic (54.), Skriniar (66.), Sánchez (83.)

Real Madrid (spanyol) – Sahtar Doneck (ukrán) 2–1 (1–1)

g.: Benzema (14., 61.), illetve Fernando (39.)

Az állás: 1. Real Madrid 9 pont, 2. Internazionale 7, 3. Sheriff Tiraspol 6, 4. Sahtar Doneck 1

(Borítókép: Karim Benzema továbbra is bombaformában – David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)