A 2024–2025-ös angol futballszezon egyik első igazán nagy meglepetése volt a Nottingham Forest sikere az Anfield Roadon. A kétszeres Bajnokcsapatok Európa-kupája-győztes alakulat 55 év elteltével tudott ismét győzni a Liverpool otthonában, egyúttal először vitte el a három pontot onnan a Premier League 1992 óta íródó történelmében. Callum Hudson-Odoi hajrában szerzett találata a Mersey-partiaknál azonban csak egy volt a tucatnyi emlékezetes pillanatból, amivel a Forest játékosai az elmúlt fél évben megörvendeztették drukkereiket.

Döbbenetes tény, de a Nuno Espírito Santo vezette alakulat 20 forduló után néggyel több pontot szerzett, mint tette azt az egész – 38 összecsapásból álló – 2023–2024-es idényben (36). A teljes igazsághoz tartozik, Robin Hood városának csapata a tabella alapján 32 ponttal maradt bent – a pénzügyi szabályok megsértése miatt négyet levontak az alakulattól –, annyival, amennyi az előző három kiírásban kevés lett volna az üdvösséghez. Hovatovább, mióta 38 fordulóból áll egy Premier League-szezon, ez 28 kiírásból 26-szor kiesést jelentett volna. Most viszont a liga egyik legnagyobb felülteljesítőjeként szárnyal a csapat. A Liverpool elleni hazai rangadó előtt a The Analyst segítségével mutatjuk be, miről is van szó, minek köszönheti a Nottingham, hogy jelenleg a tabella 3. helyén tanyázik, és mennyire tűnik reális forgatókönyvnek, hogy a szezon második felében is a Bajnokok Ligája-indulásért küzdhet majd...

„Nem állunk meg itt, újra nagy trófeákat fogunk nyerni a szurkolóinkért” – jelentette ki a Sky Sports kamerája előtt Evangelosz Marinakisz , a Nottingham Forest elnöke és többségi tulajdonosa, miközben a háttérben játékosai a feljutást ünnepelték, és a 2022-es play-off döntő után pezsgőhabban úsztak a Wembley gyepén.

Az igencsak megkérdőjelezhető üzleti múlttal rendelkező görög vállalkozó optimista jóslata ellenére a Forest előző két szezonja inkább a túlélésért folyó küzdelemről, semmint a trófeák reális közelségéről szólt. A csapatot a hosszú böjt végén az élvonalba visszavezető Steve Cooper nem tudott különösebb csodát tenni, hiába csábított korábbi szövetségi edzői múltjának köszönhetően megannyi nagy potenciállal rendelkező, fiatal játékost a City Groundra, képtelen volt kiegyensúlyozott teljesítményt kisajtolni belőlük. A csapat a 2022–2023-as PL-szezont a 16. pozícióban zárta, a következő évadot pedig már nem is Cooperrel fejezte be. Ekkorra már el is köszöntek a walesi menedzsertől, akit 2023 decemberében a jóval pragmatikusabb játékfelfogásáról ismert, a topligák vérkeringésébe Szaúd-Arábiából visszatérő Nuno váltott.

A Nottingham az előző szezonban 20 forduló után pont feleannyi ponttal állt, mint a jelenlegiben. Valahol jelképes, hogy a 40. pont Nuno korábbi csapata, a 2023–2024-es bajnoki kiírásban a Forestnél tizennéggyel többet gyűjtő Wolverhampton otthonában lett meg. Ráadásul egy olyan 3–0-s sikerrel, amelyben Chris Wood is eredményes volt újfent. A sokadvirágzását élő új-zélandi 12 találatnál jár, ezzel a Forest góljainak 42 százalékát szerezte. Ennél nagyobb arányban csak Erling Haaland (Manchester City) vette ki a részét klubcsapata idénybeli találataiból (a 36-ból 16).

A „vörösök” futballjáról első ránézésre sok jót nem lehet elmondani: messze ők birtokolják a legkevesebbet a labdát a teljes ligában (39,8 százalék), a passzpontosságuk is nekik a legrosszabb (75,1 százalék). Ezzel együtt mégsem mondhatjuk azt, hogy ne tudnák kontroll alatt tartani a mérkőzéseik jelentős részét.

A Forest az eddig lejátszott húsz meccséből tizenhatszor tudott vezetést szerezni, miközben mindent egybevetve csak hatszor került hátrányba.

Könnyen gondolhatnánk, mindez annak köszönhető, hogy a nottinghamiek nagy elánnal kezdik a mérkőzéseiket, majd a korai vezetést tudatában beállnak bekkelni. Ám ennél távolabb nem is állhatnánk az igazságtól. Nuno tanítványai ugyanis nem az első, hanem a második játékrész közepén mutatnak példás hatékonyságot a riválisok kapuja előtt. Eddigi találataik 23 százalékát a mérkőzések 46–60., 27 százalékát pedig a 61–75. perce közt szerezték. A ligaátlagot tekintve a gólok 13, illetve 17 százaléka születik az adott periódusokban.

Ha csak a második játékrészt néznénk, a nottinghamiek a tabella második helyén állnának, hat ponttal megelőzve a harmadik Arsenalt. Ha csak az elsőt, úgy a hatodik pozíció lenne az övék – ugyanakkor a Fulhammel holtversenyben a legtöbb döntetlennel (10) és a Liverpool mögött a legkevesebb vereséggel (3).

Ebből is látszik, az első félidő rendre a kockázatkerülésről és a magas szintű védekezésről szól Nunóéknál. A Forestnél kevesebb gólt (8) nem is kapott, csak a Fulham (7) és az Arsenal (7) a Premier League-mérkőzések szünet előtti részében. Ugyanennyit is csak a Liverpool. Mindezt kifejezetten mélyblokkba tömörülve (a liga legalacsonyabban meghúzott védelmi vonalával, átlagosan a saját kapujától 40,11 méterre megkísérelve az első védekezőakciót), ellenfeleiből rengeteg középtávoli lövést kikényszerítve, az Everton és az Ipswich Town játékosai mögött a harmadik legtöbb blokkal éri el az együttes.

A Forest védekezésben két dologra törekszik: minél több távoli átlövést kikényszeríteni az ellenfeleiből, illetve ha ez nem sikerül, akkor a szélre terelni a játékot, hogy beadásokra késztessék a riválisokat. Ugyan a Nottingham kapuját célozták meg eddig a hetedik legtöbbször (256), ezen próbálkozások közül az ötödik legkevesebb, csak 76 találta el Matz Sels kapuját. A belga kapusnak kell a ligaátlagot tekintve a második legrosszabb xG-jű (0,08) és második legnagyobb távolságból (17,8 méter) leadott lövésekkel és fejesekkel farkasszemet néznie. Mindkét mutatóban csak az Arsenal jobb. A próbálkozások közel harmada hal el a blokkon (78), ami darabszámra ugyan nem kiemelkedő, arányát tekintve mégis az egyik legjobb a ligában. A Southampton, a Brentford és a Leicester City áll 20 forduló után száznál is több sikeresen blokkolt gólszerzési kísérlettel, ám az említett trió mindegyikének több 350 lövés és fejes indult már a kapujára...

Kiváló egyéni teljesítményektől hemzseg a Nuno-csapat hátsó alakzata. Az elmúlt hónapokban a Liverpoollal és az Arsenallal is összeboronált, állítólag 70 millió fontért sem eladó Murillo például a liga legtöbb mentését hozta össze blokkokból (29). Ola Aina a védekezőharmadban bemutatott szerelések számában a 8. a teljes ligát tekintve (30). Ha minden felszabadítást, tisztázást érő megmozdulást nézünk, akkor ugyancsak Murillo a ligaelső (120), miközben az ellenfelek kapuja előtt is óriási veszélyt jelentő (3,2-es xG-je van középhátvéd létére) Nikola Milenkovics (82) a 14.

A nyáron a Fiorentinától elcsábított szerb bekk 66 százalékban nyeri a párharcait a földön, a levegőben 64 százalékban. Meccsenként 2,6 tisztázása van fejjel, ami ugyancsak kiemelkedő. Tekintve, hogy mindössze 11 millió fontba került, nem túlzás kijelenteni, eddig minden fillért megért, amit júliusban a megszerzésére áldoztak. Nem lenne meglepő, ha rövidesen jelentős haszonnal adhatna túl rajta is a Nottingham, tekintve, hogy még mindig csak 27 éves, bőven benne lehet még egy szintlépés.

A remek védőmunkának hála Sels kapusnak különösebben kiemelkedő teljesítményre nincs is szüksége a gólvonalon. 76,6 százalékos védési aránya ugyan a második legjobb, de a lövésminőség-mutató, azaz a PSxG alapján már csak a mezőny közepét jelentő 10. helyen áll a legalább a bajnoki fordulók felén bevetett kapusok között (+1,3). Ebből is csak az köszön vissza, hogy amikor dolga akad, akkor többségében a PL szintjén könnyebbnek számító védéseket kell bemutatnia. A 32 éves belga legnagyobb erőssége a kiegyensúlyozott teljesítmény, ami a csapat feljutását követő első másfél évben lehetőséget kapó poszttársakról nem igazán volt elmondható (talán Dean Henderson első hónapjait leszámítva). Más kérdés, hogy a fénykorában vitathatatlanul a világ legjobb játékosai közé tartozó Keylor Navasnak vagy a 49-szeres amerikai válogatott Matt Turnernek nem adatott meg az a luxus, hogy egy ennyire jól szervezett védelem mögött álljon. Ebből a stabil védekezésből aztán az elvárhatónál jóval jobban kontráznak Woodék, ő például 7,2 xG-re érte el a 12 találatát. De nem csak ő hoz ki eszelősen többet a lehetőségeiből, hanem az egész csapat is.

Hogy mennyivel?

Az Opta adatai szerint a Forest a relatív xG-különbsége alapján kalkulált várható pontszámával öt hellyel hátrébb állna a tabellán, mint ahol a valóságban tanyázik.

Előbbi mutatót a mérkőzésenként kialakított helyzetek minőségéből vezetik le. Noha azt a The Analyst szerzője is megjegyzi, hogy a modell közel sem tökéletes, hiszen a meccs lélektanával nem tud kalkulálni, még mindig egy kifejezett objektív mérőszáma a csapatok teljesítményének. Főleg nagy mintán dolgozva. A Forest mindenesetre 40 helyett 30 pontot számlálna így, ezzel pedig az egész liga legnagyobb felülteljesítője. Az várható pontszámok alapján összeállított tabellán ugyancsak a Liverpool és az Arsenal vezet (igaz, a két csapat közti különbség kisebb hat pontnál), a harmadik viszont a Kerkez Milost is foglalkoztató Bournemouth.

Nincs még egy együttes a ligában, amely három hellyel előrébb vagy hátrább állna a valóban elfoglalt pozíciójához képest. Ez pedig Nunóék eddigi eredménysorának fenntarthatóságát igencsak megkérdőjelezi.

És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ha Wood esetleg megsérül, a csapaton belül ki és milyen hatékonysággal lenne képes őt pótolni. A két és fél éve az Union Berlintől vásárolt Taiwo Awoniyi egészen más profil. A jelenlegi kiírásban ráadásul csak egy gólja van – a jég a 15. meccsén, épp a már emlegetett Wolves elleni összecsapáson tört meg.

Ám nemcsak ez, hanem az Opta szuperszámítógépének gyakran hivatkozott 10 ezer szimulációja is visszafogott aggodalomra adhat okot. A 20. forduló után elvégzett számítások szerint a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a Nottingham a 6. helyre esik majd vissza – azaz akkor is lemarad a Bajnokok Ligája-indulásról, ha az angol klubcsapatok teljesítményének köszönhetően a 2025–2026-os idényben a Premier League kapja az egyik pluszkvótát (amit az első alkalommal az olasz és a német bajnokság zsebelt be). Az esetek 22,2 százalékában lett 6., 22-ben 5., 15,6-ban a 7. a vörös mezes alakulat. Ezzel ez a három pozíció tűnik a legvalószínűbb végső helyezésének. A harmadik helyet az esetek 5,5 százalékában tudta megtartani a Forest, és a 10 ezer szimulációból mindössze 70 olyan volt, amikor ennél is előrébb lépett – az élen azonban egyszer sem zárt.

Bármi is lesz a vége, a Nottingham szezonját bizonyosan történelmi léptékűként fogják emlegetni. A PL-ben korábban csupán 70 csapat tudott legalább negyven pontig jutni 20 forduló alatt, négy kivételével mindegyik a top négyben zárt. A többi sem lett hatodiknál rosszabb.

Az eddigi leggyengébb teljesítményt 20 forduló után kétpontos átlaggal a Blackburn Rovers hozta össze még az 1997–1998-as kiírásban, Tim Sherwoodék 58 ponttal zártak az említett hatodik pozícióban. Az eddigiek alapján a Forestnek is kinéz legalább ez a hely. Ha pedig végül mégsem jön össze, hát amiatt kerül majd be Nuno csapata a Premier League rekordjainak könyvébe.

Halkan jegyezzük meg azt is, hogy az előző kiírásban a végül másodikként záró Arsenalnak volt ugyancsak negyven pontja – utóbbi gárda 89 pontig jutott a szezon végére.

A Forest újabb nagy bravúrral kedden tehet további hármat a már meglévő negyven mellé. Ehhez a Liverpoolt kellene az idényben másodszor is legyőznie. Arra legutóbb 62 éve volt példa, hogy a Nottingham oda-vissza nyerni tudjon Mersey-parti riválisával szemben: 1962 szeptemberében odahaza 3:1-re, 1963 áprilisában az Anfielden 2:0-ra múlta felül a Poolt. Ehhez azonban a listavezetőnek is lesz egy-két szava – vírusos megbetegedéséből felépülve remélhetőleg az Arne Slot kezdőjébe bajnokin is visszakerülő Szoboszlai Dominikkel a fedélzeten.

A különc kapusból lett menedzser, Nuno mindenesetre már kétszer is elért hasonló sikert Angliában. A Wolverhamptont a 2018–2019-es és a 2019–2020-as kiírásban is a hetedik helyig vezette, jelentős részben a csapat csaknem tökéletességig csiszolt védekezésének köszönhetően.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 21. FORDULÓ

Kedd, 21.00: Nottingham Forest FC – Liverpool FC

(Borítókép: Chris Woodék gólöröme október 25-én. Fotó: Carl Recine / Getty Images Hungary)