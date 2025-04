99,95 százalék. Az futballstatisztikák gyűjtésére és elemzésére szakosodott gigacég, az Opta sokat emlegetett szuperszámítógépe szerda éjszaka ekkora esélyt látott a Liverpool bajnoki címére Angliában. A Premier League-érában a másodikra, összességében pedig a Manchester United rekordjának beállítását jelentő huszadikra. Mindez annyit jelent, tízezer szimulációból mindössze tíz olyan eset adódott, amikor a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Mersey-parti alakulat atomjaira hullott az idényhajrában, az Arsenal pedig nem veszített több pontot. Fogalmazzunk úgy: valószínűtlen forgatókönyv.

Sokkal valószínűbb, hogy már a hétvégén lezárul a versenyfutás, a Liverpool pontot szerez vasárnap délután a Tottenham ellen az Anfield Roadon, és ezzel matematikailag is biztossá teszi diadalát. De miként jutottunk idáig, milyen tényezőknek köszönheti Arne Slot együttese, hogy négy fordulóval a 2024–2025-ös évad vége előtt meccslabdája van az aranyhoz? Méghozzá egy olyan idény végén, melynek rajtján csak a legelvakultabb szakértők sorolták a favoritok közé.

Energiaszint és rotáció: a siker egyik kulcsa

Slot kinevezése a Liverpool FC élére jelentős taktikai és szerkezeti változásokat hozott az előd, Jürgen Klopp korábbi irányvonalához képest. Míg Klopp csapata a 4–3–3-as formációra és a gyors, direkt támadásokra épült, Slot a 4–2–3–1-es felállást részesítette előnyben, amely nagyobb labdabirtoklást és kontrollt tett lehetővé a mérkőzések kritikus szakaszaiban. Ez a megközelítés csökkenti a labdavesztések számát és a játékosok fizikai terhelését, miközben növeli a passzpontosságot és a támadások precizitását. Noha több elemében is hasonlít Klopp felfogásához, Slot játékfilozófiája inkább a Manchester Cityt irányító Josep Guardiola stílusához hasonlítható, különösen a pozíciós játék és a labdával való dominancia terén.

Slot egyik legnagyobb érdeme a keret tudatos menedzselése volt.

A korábbi években rendre visszatérő súlyos sérüléshullámok ezúttal elmaradtak, és a játékosok terhelését okosan osztotta be. Szoboszlai Dominik, Mohamed Szalah, Alexis Mac Allister és a többiek időben kaptak pihenőt, a meccseket pedig gyakran energiatakarékosan, akár egygólos különbséggel is képesek voltak megnyerni.

„Ősszel a Liverpool mindig csak annyit adott ki magából, amennyit kellett. Nem akarták szétzúzni az ellenfelet, hanem kimért játékkal, kontrolláltan hozták a győzelmeket. Ez tette lehetővé, hogy a kulcsjátékosok ne fáradjanak el már az idény első felében” – magyarázta Borbély Imre, az xfb Analytics adatelemzője, a Sport Televízió Bajnokok Ligája műsorainak egyik állandó szakértője, mikor a szezon liverpooli kulcsmozzanatairól kérdezte az Index.

Mindez tökéletesen összecseng azzal, amiről Szoboszlai Dominik is mesélt lapunknak, mikor több magyar szerkesztőség képviselőjével közösen interjút készíthettünk vele a csapat Kirkbyben található edzőközpontjában.

„Arne Slot egészen más edzői mentalitást hozott, más fejjel jött ide. Jürgen Klopp idejében a harc volt a jelszó: presszing. Folyamatos küzdelem a labdáért, mélységi passzok, beadás egyből, és aztán kezdődött az egész elölről. Most, mondhatni, minden le van zsírozva előre, pontosan tudod, hogy ki hova mozog, ha te ide vagy oda passzolod a labdát. Hogy mikor, hol kell lenned és mit kell csinálnod. Ez sokkal inkább csak gyakorlás kérdése, és aztán a meccsen már tényleg az történik, amit a mester kér és mond. Szerintem ez jól áll az egész csapatnak” – mondta a futballista március elején.

Borbély szerint noha az aranyhoz ezúttal nem kell olyan brutális pontmennyiség, mint az elmúlt évtizedet meghatározó Guardiola–Klopp-versenyfutások legkomolyabb szezonjaiban, a Liverpool FC várható „termése” így is tekintélyes, hiszen az idény végére akár 94–95 pontig is eljuthat a csapat.

„A riválisok, mint a Manchester City vagy az Arsenal visszaestek, de még így is a Liverpoolnak kellett csaknem minden meccset behúznia szeptembertől márciusig. Slot nemcsak hogy kihozta a maximumot a keretből, de talán még önmaga várakozásait is túlteljesítette” – fogalmazott Borbély.

Szoboszlai Dominik: a letámadás karmestere

3126 játékperc, hét gól és hat assziszt. Noha a szezon elején önmaga elé célként kitűzött 20–25 kanadai ponttól vélhetően elmarad, magyar szempontból így is jól csengő kijelentést tehetünk: válogatottunk csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik főszereplője volt a bajnoki menetelésnek. Az októberben 25. életévébe lépett középpályás Slot rendszerének egyik alappillére volt, különösen az ősz folyamán. A 4–2–4-es visszatámadási struktúrában Szoboszlai gyakran mozgott előre, a presszinget sokszor ő vezette le Diogo Jota vagy épp Luis Díaz oldalán.

Dominik szerepe a letámadásban kulcsfontosságú volt. Nemcsak labdával, hanem labda nélkül is meghatározó teljesítményt nyújtott. Tavasszal kicsit elfáradt, de ez természetes: a Liverpool már jelentős előnnyel vezetett, így a motiváció és a frissesség is visszaeshetett valamelyest

– mondta a szakértő, aki szerint mezőnyben november-december környékén, a támadásépítés segítését, a látványos játékelemeket illetően pedig február magasságában nyújtotta Szoboszlai a legjobb teljesítményét, nem véletlen, hogy ebben a három-négy hónapban születtek a szigetországban is a nagyobb lélegzetvételű, a magyar játékos teljesítményét magasztaló cikkek.

Ne felejtsük el, a Pool diadalával Szoboszlai az első magyar lehet, aki Premier League-címet szerez.

Szalah: Liverpool és az egész PL fáraója

Míg Szoboszlai főként a késő ősz és a kora tavasz hőse volt, Mohamed Szalah a szezon során végig megbízható teljesítményt nyújtott (igaz, némi hullámvölgy azért az ő játékába is vegyült február után). Bár a rotációban őt kevésbé pihentették, játékát ez nem viselte meg látványosan. Slot rendszere nem az ellenfeleket mindenáron szétzilálni igyekvő átmenetekre épült, mint Kloppé, hanem sokkal inkább kontrollált támadásépítésekre, ahol a rutinosan egyiptomi támadó egyéni képességeire hegyezett ki csaknem mindent.

„A támadásépítés kimunkáltabb, kontrolláltabb volt, mint Kloppnál. Nem volt annyira vertikális a csapat, viszont annál tudatosabb. Ez Szalah játékában is jól visszaköszönt, hiszen ritkábban kellett sprintelnie ötven méteren át, cserébe sokkal többször került olyan helyzetbe, ahol tudása legjavát adhatta. Kiemelkedő, hányszor keresték ziccereket teremtő labdákkal a társak. Az öt topligát tekintve egyetlen futballista sem kapott a támadóharmadban annyi progresszív passzt a csapattársaitól, mint ő. Ezt pedig maradéktalanul meghálálta a góljaival és a gólpasszaival” – emelte ki Borbély.

A szerződését bő egy héttel ezelőtt meghosszabbító támadó 47 tétmeccsen 32 találatnál és 23 gólnál jár. A Premier League-ben minden korábbi rekordot túlszárnyalva már most 45 kanadai pontot szorgoskodott össze (27+18).

Tavaszi megtorpanás: természetes velejáró

Az idény második felében a Liverpool játéka már kevésbé volt látványos. Noha a korábbi éveket jellemző hosszú kihagyások elmaradtak, a kulcsemberek – mint Diogo Jota, Cody Gakpo vagy Alexander-Arnold – sérülésekkel bajlódtak a szezon legintenzívebbként emlegetett december-januári etapjában, míg mások, például Szoboszlai vagy Gravenberch, túlterheltek lettek ennek következményeként. Emellett az ellenfelek is egyre inkább kezdtek ráérezni Slot rendszerére.

„A topfutballban néhány hónap alatt kivideózzák, mi működik jól. Tavasszal ez is közrejátszott abban, hogy több döntetlen csúszott be. De még így is alig kaptak ki” – jegyezte meg Borbély.

A szakértő szerint Gravenberch visszaesése két jelenségre hívta fel a figyelmet: a holland középpályás esetében sem kellett volna az idény első harmadában eltekinteni a rotálástól, mert az egész csapatból ő volt az, akinek a leglátványosabban esett vissza a teljesítménye ősz eleje és a tavasz közepe között. Másfelől pedig azt is alátámasztja, a Poolnak szüksége lenne legalább egy klasszikus hatosra – Gravenberch hiába hozott klasszisformát szeptembertől novemberig a poszton, ezt a kiemelkedő teljesítményt végül nem tudta állandósítani. Noha nem lehet csak egy játékosra vagy egy okra visszavezetni, hogy a „vörösök” a Bajnokok Ligája egyik favoritjaként a legjobb tizenhat közül sem jutottak tovább, a Paris Saint-Germain épp a középpályássor jelentkező fásultságát tudta remekül kihasználni villámgyors átmeneteivel a tizenegyesekkel elbukott párharcban.

Kiugró eredmények helyett állandó jelenlét

A 2024–2025-ös Premier League szezonban a Liverpool FC játéka jelentős átalakuláson ment keresztül Arne Slot vezetőedző irányítása alatt, a kiegyensúlyozottságra való törekvés azonban nemhogy élét vette volna a vörösök támadógépezetének. Elég megnéznünk a várható gólok, avagy a helyzetminőségük (xG) mutatójának alakulását. A csapat támadójátéka kimagasló eredményt hozott a realizált 75 találat mellé ebből a szempontból is: az eddigi 33 mérkőzésen 72,96-as xG-t termelt, ami 2,421 xG/mérkőzés átlagot jelent, és ezzel a liga élén áll – toronymagasan. A második Chelsea 1,85-ös 90 meccsenkénti átlagot tudhat magáénak, a harmadik Manchester City 1,83-ast.

Védekezésben a Liverpool még ennél is figyelemreméltóbb teljesítményt nyújtott, főleg, ha az előző idény adataival vetjük össze. A csapat 28,50-es xG-t engedélyezett ellenfeleinek eddig, ami 0,86 xG/mérkőzés átlagot jelent, és ezzel a liga legjobbja ebben a mutatóban. Klopp búcsúszezonjának végén – 38 meccs után – 45,7 volt ugyanez az érték, ami meccsekre visszaosztva 1,21-es átlagot jelentett. Nem véletlen, hogy a klubvezetés minden követ megmozgatott, hogy Szalah mellett a csapatkapitány Virgil van Dijk szerződését is meghosszabbítsa, aki a védelem tengelyében kiváló duót alkotott Ibrahima Konatéval.

Az xG és xGA különbsége, azaz az xG-differencia, szintén a Liverpool dominanciáját tükrözi. A csapat 44,46-os xG-differenciát ért el (72,96 xG – 28,50 xGA), ami ugyancsak a Premier League legmagasabb értéke. Ez a mutató jól szemlélteti a csapat támadó- és védekezőjátékának egyensúlyát, amely Slot irányítása alatt még inkább hangsúlyos lett.

Összességében a Liverpool FC 2024–2025-ös szezonbeli xG-mutatói alapján a csapat mind támadásban, mind védekezésben nagyot lépett előre a bronzérmesként zárt 2023–2024-es kiíráshoz képest, és összességében is kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Premier League-ben. Arne Slot vezetőedző alatt a csapat játéka kiegyensúlyozottabbá vált, ami ugyan együtt járt azzal is, hogy túl gyakran nem tudott átgázolni riválisain – a bajnokságban mindössze öt meccset nyert kétgólosnál nagyobb különbséggel (az Ipswich ellen az Anfielden 4–1-re, a West Ham United ellen idegenben 5–0-ra, a Tottenham ellen idegenben 6–3-ra, a Bournemouth ellen hazai pályán 3–0-ra és még a szezon harmadik fordulójában, a Manchester United ellen idegenben 3–0-ra) –, hozzájárult a sikeres szerepléshez.

Tanulságok a jövőre

A Liverpool a szezonban három fronton is helytállt (Premier League, Bajnokok Ligája, Ligakupa), és az értékeléseknél használt kiemelkedő teljesítmény még úgy is megállja a helyét, hogy az elhódított trófea végül csak egy sorozatban jön (várhatóan) össze. Ez a sok terhelés viszont érezhetően visszaütött tavasszal, és a szakértő szerint a jövőben érdemes lehet újragondolni a prioritásokat – valamint a keretmélységgel is érdemes kezdeni valamit.

„A Ligakupa-döntőig jutás szép dolog, de ha a BL-ben is reális esélyt akarnak a végső sikerre, akkor valahol muszáj lesz visszavenni. Slot számára ez a szezon egy tanulóév is volt: megtapasztalta, hol a keret határa” – mondta Borbély.

Abban a legtöbb szakíró egyetért, egy új középpályás és egy új kilences mindenképpen kell majd ahhoz, hogy a Liverpool a következő nyártól még előrébb léphessen, és a többfrontos küzdelemben reális esélye legyen a Bajnokok Ligájában és a bajnokságban is sokáig menetelni a 2025–2026-os kiírásban. Szalah végül ugyan hosszabbított, de a szélekre is jól jöhet a vérfrissítés. A 27 éves Federico Chiesa torinói sérülései után nem tudott formába lendülni, a Mersey-partján is többször volt maródi, mint bevethető – noha a Fiorentinánál, vagy a Juventusnál az első néhány szezonjában mutatott játékával kiváló váltótársa lehetett volna akár még az egyiptominak is.

A Darwin Núnez-probléma is kicsúcsosodott. Bár az uruguayit három éve abban a reményben hozták az Anfieldre, hogy Erling Haaland riválisa legyen a gólkirályi címekért folyó küzdelemben, mélységesen alulteljesített. Nem is az a gond, hogy góltermésben nem sikerült felvennie három szezon alatt a versenyt a rekordot rekordra halmozó manchesteri gólvágóval, sokkal inkább az, hány, de hány kiváló helyzetet puskázott el. A 2023–2024-es kiírásban minden topligás, legalább 1000 percet pályán töltött támadót tekintve a legrosszabb háromban végzett, ami a kihagyott ziccerek magas számát illeti. A most futó szezonban hasonló negatív rekordnak csupán azért nem jár a közelében, mert jóval kevesebb játékperce akadt (1001), és 90 percekre visszaosztva jóval kevesebbszer is került helyzetbe, mint az első két liverpooli idényében történt vele.

Bár meggyőzőnek tűnhet a négy fordulóval a zárás előtt behúzott bajnoki cím, a rekord közelében sincs – ez pedig jól mutatja, bármennyire is domináns szezonja volt a „vörösöknek”, ahogyan azt a várható összpontszáma is mutatja, történelmi léptékben mégsem kiemelkedő. A csúcs épp a Mersey-partiak nevéhez fűződik, a 2019–2020-as, a koronavírus-járvány által is megszakított évadban hét meccsel a vége előtt lett aranyérmes a brigád.

A dobogón a két manchesteri csapat áll, a City a 2017–2018-as, a Manchester United a 2000–2001-es bajnoki címet biztosította be a 33. fordulóban, azaz öt találkozóval a zárás előtt. Ha a Premier League-éra előtti időszakot is nézzük, további két csapat áll holtversenyben még a második helyen: az Aston Villa az 1907–1908-as, és az Everton az 1984–1985-ös aranyérme lett matematikailag is biztos öt körrel a szezon vége előtt.

Ezúttal már csak a Tottenham akadályozhatja meg, hogy a Liverpool 2024–2025-ös bajnoki diadala négy meccsel a vége előtt legyen bizonyos...

