Ami késik, nem múlik…

Hetek, sőt hónapok óta biztosnak tűnt, hogy a 23-szoros magyar válogatott Kerkez Milosból idén nyáron Liverpool-játékos lesz, a hivatalos bejelentésre azonban egészen csütörtök délutánig várni kellett. A 21 esztendős labdarúgó sajtóhírek szerint mintegy 47 millió euró (40 millió font) ellenében hagyta el eddigi klubját, a Bournemoutht, és ötéves szerződést kötött a Premier League bajnokánál. Az alábbiakban a Cube segítségével mutatjuk be, miért érhetett ilyen sok pénzt az Arne Slot vezette Liverpoolnak.

Talán túlzás, ha azt mondjuk, Andrew Robertson és Trent Alexander-Arnold duója megreformálta a szélső védők szerepét az angol élvonalban, mindenesetre tény, a két futballista az elmúlt évtized kiemelkedő karaktere volt a Premier League-ben. S most úgy tűnik, ez az időszak végleg lezárul. Alexander-Arnold már a klubvilágbajnokságon is a Real Madrid színeiben rúgta a labdát, barátja, a 31 esztendős Robertson pedig rövidesen követheti őt a spanyol fővárosba. Igaz, a királyiak helyett a matracosok, azaz a városi rivális Atlético szerelését magára öltve.

Azt már korábban górcső alá vettük, hogy a Mersey-parti együttes védelmének jobb szélére igazolt Jeremie Frimpong milyen alternatívát nyújthat Alexander-Arnold örökébe lépve – a saját nevelésű Conor Bradley-vel kiegészülve. S azt is részletesen kiveséztük, a klub új rekordigazolása, a Bayer Leverkusentől mintegy 137 millió euróért elcsábított Florian Wirtz megszerzése milyen hatással lehet a Liverpool játékára a 2025–2026-os kiírásban. Utóbbi cikkben mintegy előrevetítettük Kerkez érkezését és várható szerepét is. Most utóbbit nézzük meg részletesebben a Cube segítségével, illetve a The Analyst és az fbref.com nyilvánosan elérhető adatainak felhasználásával.

Miért épp egy vajdasági srác kellett a Liverpoolnak?

A vajdasági születésű, de győri utánpótláséveknek is köszönhetően felnőtt válogatottként Magyarországot választó balhátvéd 2023 nyarán igazolt az AZ Alkmaartól Bournemouthba. Első angliai idényében még visszafogottabb számokat hozott (egy gólpassz 33 tétmeccsen), ám a 2024–2025-ös szezonban már jóval aktívabb volt: két gólt lőtt, öt (más adatbázisok szerint hat) asszisztot osztott ki, és megbízhatóan játszott végig az idényben. Már az első PL-szezonjában is 1975 percet töltött a pályán, ezzel az U21-es korosztályhoz tartozó védők közül a legfoglalkoztatottabb volt. A most lezárult idényben újabb szintet lépett, mind a 38 találkozón bevetették, amivel már minden mezőnyjátékos közt a hatodik legfoglalkoztatottabb volt (Nathan Collins, Bryan Mbeumo, Mohamed Szalah, Moisés Caicedo és Max Kilman előzte meg csupán). Andoni Iraola vezetőedző a Bournemouth bal oldalának nemcsak a védekezését, de támadójátékát is lényegében rá építette a bődületes klubrekordot jelentő 59 ponttal zárt idényben.

Már csak ez a fajta terhelhetőség is óriási összeget ér a Premier League-szintjén, hát még a tény, hogy Kerkez az egész liga egyik legintenzívebb futballját játszó csapatban tudott ennyi játékpercet gyűjteni úgy, hogy ránézésre meg sem viselte, a formája a szezon végéhez közeledve sem lett hullámzó. Ha a két idényt nézzük, a bekk teljesítménye szinte minden meghatározó mutatóban javult: a kilencven percenként kialakított helyzetek száma 0,5-ről 0,9-re nőtt, a labdaszerzéseké 4,1-ről 4,6-ra, az elcsípett labdáké pedig 0,9-ről 1,2-re.

A The Athleticnek adott interjúban Kerkez maga is elismerte: idő kellett a Premier League ritmusához való alkalmazkodáshoz, de hangsúlyozta, hogy mindig is a védekezést tartotta elsődlegesnek. Mint mondta, szereti az agresszív, de sportszerű játékot, és úgy látja, ha egy szélső védő nem elég jó védekezésben, akkor sem a kezdőbe nem kerül be, sem trófeákat nem nyerhet.

Az ilyen mentalitás és taktikai fegyelem különösen fontos lehet egy olyan csapatban, amelynek nyártól a másik oldali védője, Frimpong is, hasonlóan támadószellemű játékos. Kerkez viszont nemcsak az összesen végrehajtott 66 mögékerüléssel (overlap: amikor felfutásával a szélen teremt passzopciót a szélső középpályás számára) emelkedik ki – csak két játékos csinált többet az idényben –, hanem azzal is, hogy ő hajtotta végre a legtöbb alávágást (underlap, amikor a támadózónában befelé mozogva segít helyzetet kialakítani) a Premier League-ben (52). Előbbiek rendre az alapvonalig vezetett, onnan a második hullámba visszapasszolt labdákhoz, utóbbiak a tizenhatos bal csücskének előteréből középre ívelt beadásokhoz vezettek nagy számban.

Ha a szerelések és védőpárbajok minőségét nézzük, Kerkez szintén stabil pontnak tűnik. Az úgynevezett „valódi szerelések” – azaz a sikeres szerelések, megnyert párharcok és akár szabálytalanságok összesítése – terén 66,7 százalékos hatékonysággal dolgozott (52 sikeres 78 kísérletből). Ez jobb, mint Robertson 60 százalékos és Alexander-Arnold 55 százalékos mutatója. És jelentősen jobb, mint a skót mellett a Liverpool tartalékopcióját jelentő bal bekk, Kosztasz Cimikasz (47 százalék) mutatója volt.

A földön megvívott párharcok száma és területi eloszlása is remekül bizonyítja a Kerkez által bemutatott játékintenzitást. Míg Robertson védekezőmunkája többnyire kimerült a hátunk mögött hagyott idényben a tizenhatos környéki mentések és tisztázások mellett az azonnali le- és visszatámadásokban, addig Kerkez a pálya bal oldalának csaknem minden pontján jelen volt. Tegyük hozzá, a grafika a két játékos általános helyezkedésére is jól utal: a magyar válogatott bekk sokszor a saját kapujától jóval távolabb helyezkedhetett, ugyanakkor az oldalvonalhoz közelebb is.

A Cube diagramján is jól látható, mennyivel hatékonyabb védőmunkát nyújtott ligaszinten, mint Robertson tette a Liverpoolnál, még úgy is, hogy a skót játékos felfutásait Slot jelentősen visszafogta (a többi között ennek is köszönhető, hogy csupán egy gólpasszra volt képes a bajnoki menetelés alatt).

Mindkét futballistáról elmondható, kifejezetten fegyelmezett, és védő létükre nem feltétlenül a labdaszerzésekben és megelőző szerelésekben jeleskednek. Kerkez azonban jóval hatékonyabb az – akár faultok árán is elért – szerelések számában, ahogyan azt korábban is említettük.

A 23-szoros magyar válogatott bekknek támadásban is voltak figyelemre méltó pillanatai. Sőt, a legemlékezetesebbek talán épp ezek a szezonból! A Manchester City elleni 2–1-es győzelem alkalmával két gólpasszt adott: előbb Phil Fodent verte meg egy egy az egyben, majd visszagurította a labdát Antoine Semenyónak; később tökéletes keresztlabdával szolgálta ki Evanilsont. A Newcastle elleni 4–1-es idegenbeli siker alkalmával a 96. percben is teljes sprinttel tört előre, megverte Kieran Trippiert, majd gólt lőtt Martin Dúbravka kapujába. Utóbbi kiválóan mutatja a mentalitását, egyúttal a nagy számok törvényét is igazolja: az idény során 845 sprintet hajtott végre, amivel a negyedik legtöbb a teljes ligában.

A Liverpool támadójátékába is jól illeszkedhet: 132 beadása volt akcióból az idényben, ennél csak a Fulham játékosa, Antonee Robinson (170), illetve a Tottenham védője, Pedro Porro (133) kísérletezett többször. A pontos beadások számában második lett (35), egyedül Robinson előzte meg (42). Robertson 85 beadáskísérlettel és 33 mögékerüléssel zárt, Kerkez számaihoz képest – részben taktikai okokból – jelentős lemaradásban, ugyanakkor arányaiban hasonló pontossággal.

A másik különbség, ami Kerkez mellett szól a korosodó Robertsonnal szemben, az a labdával történő előretörések gyakorisága és minősége. Míg a jobb oldalra igazolt Frimpongra inkább a labda nélküli villámgyors megindulások és felfutások jellemzőek, Kerkez játékában legalább olyan meghatározóak a labdavezetések, mint a labda nélküli sprintek a támadózónában. A hosszú labdavezetések (legalább tízméteres progresszív labdacipelések) számában is kiemelkedő volt: 144-szer vezette így előre a labdát, ami meccsenként 3,9-es átlagot jelent – jelentősen többet, mint Robertson (3,2) vagy Cimikasz (2,4) átlaga. A Cube fenti ábráján ugyan nem jön ki egyértelműen ez az erősség (a labdabirtoklásban való részvétele terén a vert mezőnyhöz tartozik Robertsonnal szemben), de ez megint csak a két csapat közti taktikai különbségből fakad, elég csak megnézni, hogy a Bournemouth (az fbref.com adatbázisa alapján 48,5 százalék) és a Liverpool (57,7) labdabirtoklási mutatójában mekkora különbség volt.

Egy az egy ellen Kerkez támadóként is több párharcot nyert, arányaiban és darabszámra is több volt a sikeres csele.

Egyértelmű a fejlődési potenciál

A Cube profilelemzése és a The Analyst szerzői szerint is két terület adja magát, ahol mindenképpen fejlődnie kell, ha hosszabb távon is szeretne a Liverpool első számú választása lenni bal oldali védőként. Passzpontossága például jelentősen elmaradt az Anfielden megszokottól: a 2024–2025-ös idényben átlagosan 36,4 passzt kísérelt meg 90 percenként, ezek 80,4 százaléka jutott célba. Összehasonlításképp: Robertsonnál ez 88 százalék és 55,7 passz/90 perc, Cimikasznál pedig 91,1 (56,7 passzkísérletből).

Fontos persze hozzátenni, hogy a Bournemouth sokkal direktebb futballt képviselt az előző idényben, mint a Liverpool. Labdával az egyik leggyorsabban építkező együttes volt az egész ligában – ezért is tudott rengeteg helyzetet kialakítani (a ligában egyaránt a negyedik legmagasabb 64,4-es xG és 574 gólszerzési kísérlet került Iraola csapatának neve mellé) viszonylag alacsony labdabirtoklási mutató mellett. Ebből is fakadóan Kerkez passzainak 37,2 százaléka előrefelé irányult, szemben Robertson 25 százalékot közelítő értékével, azaz rendre rizikósabb átadásokat kellett elvállaljon. Ami szintén pozitív Kerkezre nézve: sikeres passzainak 58,8 százaléka a támadótérfélen valósult meg. Ez a Premier League összes védőjét tekintve az ötödik legmagasabb arány, csak Rico Lewis, Josko Gvardiol (mindkettő Manchester City), Jurrien Timber (Arsenal) és Alexander-Arnold előzte meg.

A másik kritizált terület az alacsony sikerrátája a légi párharcokban (38 százalék). De ebben egyébként Robertson sem jeleskedett, mindennél beszédesebb, hogy ebben az idényben mind védekező, mind támadó légi párharcainak jelentős részét elvesztette, és a teljes PL-mezőny egyik leggyengébbje volt.

Nem kérdés, hogy Slot szempontjából az lenne a legideálisabb forgatókönyv, ha a bal szélen kapna egy átmeneti évet, azaz Robertson rutinjára és Kerkez lendületére és intenzív, ugyanakkor fegyelmezett futballjára egyaránt építhetne a címvédő kispadján. Azonban tekintetbe véve a skót posztrivális korát és már csak egy évig érvényes szerződését, az is érthető, ha a Liverpool 8-10 millió eurós ajánlat esetén kész megválni tőle. Ne felejtsük, a futballista nyolc évvel ezelőtt hasonló összegért cserébe érkezett a Hull Citytől az Anfieldre, azaz még így is profitot hozhat a játékjogának értékesítése.

Robertson eladásától függetlenül több mint valószínű, hogy egy 47 millió euróért megvásárolt (ezzel a Liverpool történetének legdrágább szélső védője lett, épp Frimpong nyári rekordját megdöntve) bekk nem a kispadra érkezik. Kerkez Slot és az átigazolásában főszerepet vállaló sportigazgató – korábban a Bournemouth élén is hasonló posztot betöltő –, Richard Hughes tervei szerint is a kezdőbe érkezik.

A zuhanyhíradót követve már csak az a kérdés, ki lesz Mr. X, azaz az új kilences. Darwin Núnez távozása továbbra is borítékolható, ha nem sikerül helyettest találni neki, úgy Diogo Jotát, Luis Díazt és Cody Gakpót többször is kipróbálta a poszton Slot, kissé kényszer szülte megoldásként akár le lehet hozni így is a következő szezont.

Ha viszont akár a Napoli, akár az Atlético Madrid megadja Núnezért a Liverpool által remélt 60 millió euró körüli átigazolási díjat, úgy esély nyílhat a csapattal korábban összeboronált Julian Álvarez, Hugo Ekitike páros egyikének megszerzésére is. Náluk nem sokkal kerülne többe az időnként szintén pletykált, a Sportingtól mindenképpen távozni óhajtó Gyökeres Viktor megszerzése sem, de azért már komplikáltabbnak ígérkező sztori. A Poollal kapcsolatban korábban ugyancsak sokat emlegetett Alexander Isak viszont nagyságrendileg kétszer annyiba kerülhet, mint a másik három „jelölt”, nem csoda, hogy a legutóbbi információk alapján a vörösök a nyáron eddig elköltött 200 millió font után újabb 140-150 milliót már nem szeretnének (nem is igazán tudhatnak) kigazdálkodni érte.

Mit főzhet ki mindebből Arne Slot?

Az angol szakírók többségénél is két mérkőzés köszön vissza tavaszról, amikor arra a kérdésre keresik a választ, hogyan használhatja majd az új igazolásokkal megerősített keretét Arne Slot. Az egyik a Manchester City elleni idegenbeli győzelem (2–0 az Etihadban), amelyen Szoboszlai gólpasszal és góllal is jelentkezett, és tökéletesen megmutatta a csapatban rejlő további potenciált. A másik a Brighton elleni, hajrágóllal elvesztett összecsapás (3–2), amely láthatóvá tette a bajnok keretének hiányosságait.

Slotnál az első időszakban az átmeneteket és építkezési fázist (build-up-play) egy 4–2-es labdakihozatal határozta meg, lényegében 4–2–4-ben indult előre a Liverpool, ami az ellenfél térfelére érkezve alakult 2–4–4-é. A Brighton ellen – és ezt a mérkőzést már nyilatkozatai alapján is tudjuk, tudatosan a kísérletezésnek szentelte a holland szakvezető –, azonban rendre azt láttunk, az átmeneteknél ennél is bátrabb a Pool, és három hátsó ember mellett, két, oldalvonalak mentén rakétaként kilövő szélső védővel (az adott meccsen a bal szárnyon Cimikasszal, a jobbon, 77 percig Bradley-vel) indította el a támadásépítést. Mindez pillanatokon belül 3–4–3-as, az ellenfelek térfelén pedig 3–2–5-ös elrendeződést hozott.

Ez együtt járt azzal is, hogy az elöl helyezkedő szélsők sokkal szűkebben mozogtak, a vonalak helyett a félterületekből indulva próbáltak veszélyt teremteni, ami Gakpónak még egészen jól állt, a szélről cselből és lendületből befelé húzni szerető Díaznak (aki bő 30 percet kapott csereként) már kevésbé tűnt komfortosnak. Ez is egy olyan tényező, amely táptalaja a pletykának, ha pénzzé teszi egyik szélsőjét a Pool, az a kolumbiai lesz. Illetve annak a taktikai elgondolásnak is, amely szerint Wirtz bőven kaphat majd játékperceket bal oldali támadóként – merthogy az ő egyik természetes erőssége éppen ezen félterületek támadása a pálya tengelyétől kissé balra mozogva.

A felvetés tehát az, hogy azon ellenfelekkel szemben, ahol a Liverpoolnak nagy dominanciára lesz szüksége, a Brigthon ellen próbált szisztémában a két szélső védő szinte szárnyvédőként mozoghat majd, megindulásaival, támogató futásaival csaknem állandó veszélyt jelentve az ellenfelek térfelén, ami tökéletesen passzol Kerkez és Frimpong profiljához is. Eközben a két középső védő közé a középpályássor legmélyebben helyezkedő játékosa léphet vissza, a konkrét meccsen ez Ryan Gravenberch volt, de az eddigi két liverpooli szezonja, vagy épp a magyar válogatottban mutatott játéka alapján tudjuk, Szoboszlaitól sem idegen szerepkör – amelyben akár a mélységi irányítói képességei, a Premier League szintjén is kimagaslóan pontosnak számító hosszú labdái és forgatásai révén kidomborodhatnak, mintegy pótolva Alexander-Arnold azon kieső kvalitásait, amelyeket Frimpong aligha tud betenni majd a közösbe.

Eközben elöl a Kerkez, Wirtz, Mr. X, Szalah, Frimpong ötös fogat jelenthet életveszélyt az ellenfelek védelmére nézve, a két csapatrészt pedig a tempó kontrollálásában, a mélységi indításokban és az átlövésekben egyaránt erős Alexis Mac Allister vagy – ha nem ő a visszalépő ember – Szoboszlai kötheti össze.

A City-meccs inkább arra példa, amikor minőségben nagyon hasonló, a labdás játék, és összességében a labdabirtoklás terén erős ellenfelekkel kell megküzdjön a Liverpool. Amikor az ellenfél játékának megzavarására a le- és visszatámadást kénytelen sokkal agresszívebben alkalmazni. Az Etihadban kulcsfontosságú taktikai döntésnek bizonyult, hogy Slot klasszikus kilences nélkül, a támadószerepet Szoboszlai és Curtis Jones között szétosztva küldte csatába csapatát.

Letámadásnál kifejezetten jól működött, hogy már eleve négyes vonalban (Díaz, Jones, Szoboszlai, Szalah) tudták presszingelni az ellenfelet, noha Jones hatékonysága azért többek szerint hagyott kivetnivalót. A The Athletic hasábjain például úgy fogalmaztak Wirtz bejelentése után, gondoljuk csak el, mekkora problémát tudott volna okozni a City hátsó alakzatának, ha már februárban is a német szupersztár futballozik Szoboszlaival párban…

Az új szezonban alighanem megtapasztaljuk ezt is. Ami egyúttal előrevetíti, hogy a 2025–2026-os kiírásban jó néhány olyan Liverpool-meccset láthatunk majd, amelyen nemcsak szóhoz jut két A válogatott futballistánk, de főszerepet is kap Slot és a bajnoki címvédő taktikájában.

A cikk a Cube futballanalitikai elemzőszoftver adatai alapján készült. Ha szívesen olvasna még hasonló tartalmakat, kövesse a Stationt és a Cube-ot!

(Borítókép: Kerkez Milos a Liverpool edzőszerelésében. Fotó: Andrew Powell / Liverpool FC / Getty Images Hungary)