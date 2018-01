Bukás miatt elszállt a Négysánc favoritja

Kamil Stoch eddig hibátlan a Négysáncversenyben, a lengyel síugró háromból háromszor nyert. Garmisch-Partenkirchen és Oberstdorf után Innsbruckban is nyert. Legnagyobb riválisa, a favoritként induló, a világkupában vezető Richard Freitag bukott, sérülés miatt be sem fejezte a versenyt.

A lengyel Stoch eddig végig óriási formában ugrott, Innsbruckban is mindkét sorozatban övé lett a legjobb kísérlet, senki sem tudta veszélyeztetni első helyét.

Az előző két versenyen a német Freitag volt a második, most is elég messzire, 130 méterre repült az első sorozatban, de nem tudta megfogni a leérkezéskor az ugrást, mert egyik lécével rálépett a másikra. Freitag bukott, lábai szétcsúsztak, és bár elég gyorsan talpra állt, látszott, hogy megütötte magát. A rossz stíluspontszámai ellenére továbbjutott, de végül nem ugrott a második sorozatban.

Stoch már az első körben 8 pontos előnyt szerzett, de a második sorozatban is dominált, a legjobb stíluspontokat is ő kapta, és a legmesszebbre is ő repült. Közel 15 ponttal verte a második Daniel Andre Tandét.

Az utolsó állomás előtt összetettben hatalmas az előnye, még gyengébb ugrásokkal is ő a favorit. Ha Bischofshofenben is nyerne, ő lenne a második a verseny 66 éves történetében, aki mind a négy állomáson első tud lenni. Eddig ez csak a német Sven Hannavaldnak sikerült a 2001/02-es versenyen.