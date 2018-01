Történelmi győzelem a Négysáncon, Stoch a második 4/4-es

A Négysáncverseny 66 éves történetében Kamil Stoch a második olyan síugró, aki mind a négy állomást meg tudta nyerni. A lengyel bischofhofeni győzelmével a német Sven Hannawald rekordját állította be, ő a 2001/2002-es versenyen csinálta meg a Grand Slamet.

Az utolsó, bischofhofeni állomás előtt Stochnak elég kényelmes előnye volt összetettben, több mint 60 ponttal vezetett a második Andreas Wellinger előtt. Nagy riválisa, Richard Freitag már Innsbruckban elszállt egy bukás miatt, és az utolsó versenyen már nem is vállalta az indulást .A végső győzelmét csak akkor lehetett volna elvenni a lengyeltől, ha nem éli túl az első kört és kiesik a KO-rendszerben.

Stoch nem hogy nem hibázott, de az első sorozatban övé lett a legjobb ugrás, 132,5 méterre repült. Csak honfitársa, Dawid Kubacki és az osztrák Stefan Kraft került hozzá közel. 2,5 illetve 3,4 pontos előnye volt velük szemben. Egyáltalán nem volt még lefutott tehát a verseny.

A második körben egyre nagyobb ugrások jöttek, a legjobb tíz között már a 140 métert is megugrották. Az addig nyolcadik helyen álló norvég Johannson telibe is találta a 140-es vonalat, de a negyedik helyről startoló Fannemel is nagyot ugrott, 139 méterével az első helyre is bejelentkezett.

Kraft rontott, a beülőjét taktikai okokból eggyel lentebb vivő Kubacki is rövidet ugrott, el is bukta az összetett dobogóját ezzel, így már csak Fannemellel kellett számolnia Stochnak. A lengyel kibírta a nyomást, ugyan csak az ötödik leghosszabb lett a második ugrása, de jó minőségi pontokat kapott, 3,2 pontnyi előnnyel az élen maradt, meglett a negyedik győzelme.

Kamil Stoch ezzel már kétszeres Négysánc-győztes. Tavaly is jó formában ugrott, de első helyéhez az is kellett, hogy az addig vezető Daniel-André Tande nagyon gyengén ugorjon kilazult síkötése miatt az utolsó körben.