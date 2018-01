Elszámoltak egy kört, bukta ez Eb-t

Kisebb botránnyal ért véget a kolomnai gyorskorcsolya-Európa-bajnokság. A férfiak zárószámában, a programban először szereplő tömegrajtos versenyben elszámolták a köröket a versenybírók, eggyel többet kellett megtenni. De akkor ki is a győztes?

A verseny elvileg 16 körös volt, ennek a végén a lett Haralds Silovs haladt át elsőként a célvonalon, de senki nem állt meg, mert a helyszínen csak ekkor jelezték az utolsót. Ennek a végén a holland Jan Blokhuijsen sprintelt a leggyorsabban.

Blokhuijsen ünnepelte magát, de nem sokkal később mégis Silovs neve tűnt fel első helyen az eredményjelzőn. A zsűri bő fél óra múlva a hollandot hozta ki győztesnek, a 17. kört vette alapul.

Silovs az Nrk.no-nak elmondta, hogy ha a szabályokat nézik, akkor neki kéne győztesnek lennie. A verseny után többen oda is mentek hozzá gratulálni, de végül csak a 11. helyet érte el (A célba ötödikként érkezett, de a tömegrajtos verseny részhajrákról és pontgyűjtésről is szól. Ebben pedig nem volt jó). Arról is beszélt, hogy óvást akartak benyújtani, de végül nem tették, mert nem volt 200 svájci frankjuk készpénzben. Az előírások szerint csak ez a pénznem elfogadható.

Rögtön a célba érkezés után Silovs sem tudta még, mi a helyzet, nem érzékelte a plusz kört (állítólag az ötös szám szerepelt kétszer a táblán). A holland NOS-nak azt nyilatkozta, Blokhuijsen megérdemelten nyert Eb-t, mert ő mindent eldöntő sprintet nem bírta.