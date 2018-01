Shiffrin legyőzhetetlen, a villanyfényes szlalom is az övé

Mikaela Shiffrin megállíthatatlan, a tizedik győzelmét szerezte az idei alpesisí-világkupában. A flachaui villanyfényes szlalomon is megszerezte a győzelmet az amerikai versenyző.

Az első futamban némi meglepetésre Shiffrin nem tudta megszerezni az első helyet, az osztrák Bernadette Schild kevesebb hibával síelt, 34 századmásodperccel előzte meg az amerikait.

A második futamban elég gyorsan változtak a körülmények, a végén induló síelőknek már rosszabb látási viszonyok között kellett lejönniük. Az első kör eléggé megszórta a mezőnyt, sokan be sem tudták fejezni, így elég nagy különbségek alakultak. Győzelmi esélye csak 4-5 indulónak volt.

A Shiffrin előtt startoló svéd Frida Hansdotter szép menetet tudott le, de nem tudott ráijeszteni az amerikaira, aki most is mindenkinél dinamikusabban és erőszakosabban jött le át is vette a vezetést. Az utolsóként induló Schild már az első időmérőnél elvesztette a versenyt, a második helyre volt csak esélye. Egy másodpercet veszített, de öt tizeddel még befért Hansdotter elé.

A még csak 22 éves Shiffrin karrierje 41. világkupa-győzelmét szerezte meg, az utóbbi öt verseny mindegyikét ő nyerte. A szakági és az összetett világkupában is hatalmas előnnyel vezet.

Eredmények:

1. Mikaela Shiffrin (amerikai) 1:50.86 perc (55.98 másodperc/54.88 másodperc)

2. Bernadette Schild (osztrák) 1:51.80 (55.61/56.19)

3. Frida Hansdotter (svéd) 1:52.29 (56.35/55.94)



A szakági vk állása 8 futam után (még 4 van hátra): 1. Shiffrin 780 pont, 2. Petra Vlhova (szlovák) 445, 3. Hansdotter 431



Az összetett vk állása 19 verseny után (még 19 van hátra): 1. Shiffrin 1381 pont, 2. Wendy Holdener (svájci) 560, 3. Vlhova 554