Hirscher utolérte a Herminatort

A wengeni szlalomon hárman is az ellenkező irányba mentek sportszerűségből.

Marcel Hirscher a schladmingi műlesilklás megnyerésével 54. győzelmét szerezte az alpesisí-világkupában, ezzel beállította Hermann Maier csúcsát. Már csak egyetlen síelő, Ingemar Stenmark van előtte, igaz, 32 győzelemmel.

Az osztrák Hirschert ebben a szezonban nem nagyon lehet meglepni, szlalomban és óriás-műlesiklásban, november óta 11 győzelmet szerzett a világkupában. A hétvégén Kitzbühelben szakadt meg a sorozata, ott legnagyobb riválisa, a norvég Henrik Kristoffersen megelőzte.

A schladmingi villanyfényes világkupán korábban már mindketten nyertek, de az osztrák Hirschernek azért inkább hazai pálya, az óriási bulinak is számító versenyen több tízezrek szurkolnak neki.

A párharcból most is Hirscher jött ki jobban. Az első futamban ő csúszta a legjobb időt, két tizedmásodperccel előzte meg a második Kristoffersent.

A második futamban a fordított sorrendű indításnak a norvég jött le előbb, és egy jó menettel át is vette a vezetést a svájci Daniel Yuletól. Hirschert azonban nem tudta nyomás alá helyezni, az osztrák már a pálya tetején növelte előnyét az agresszív kezdéssel, majd egy túl nagyra vett ív ellenére is megtartotta azt. Végül a legjobb második futammal és 39 századmásodperccel nyert a nézők hógolyózására is panaszkodó Kristoffersen előtt.

Hirscher mostantól már Hermann Maierrel együtt számít a legjobb osztrák síelőnek a világkupán elért győzelmeket tekintve. A naganói olimpián nagyot bukó, de sérülése ellenére olimpiai bajnoki címet nyerő Herminator 1997 és 2009 között versenyzett, összesen 96-szor állt dobogón a világkupában.