Később születtek volna az ellenfelek, hogy meneküljenek előle

Marcel Hirscher az elmúlt hat évben mindig megnyerte az összetett alpesisí-világkupát, és jó úton van afelé, hogy a hetedik kristálygömbje is meglegyen. Az osztrák eddig is uralta a mezőnyt, de dominanciája egyre nyomasztóbb. Két ikont, Alberto Tombát és Hermann Maiert már utolért győzelmeivel, a férfiak között már csak Ingemar Stenmark van előtte, a svéd 86-szor húzott be futamot.

„Ingemar Stenmark óta senkinek sem volt ilyen jó technikája, mint Hirschernek. Öt évvel később kellett volna születnem" – mondta az NRK-nak Henrik Kristoffersen, aki az utóbbi két-három évben Hirscher legkeményebb ellenfelének bizonyult, de mostanában csak második helyeknek örülhet. A norvég hiába megy olykor saját maga szerint is tökéletes meneteket, jön Hirscher és egy még erősebbel letaszítja az első helyről.

„Az a legmenőbb nap, ha megvered őt. Ebben a pillanatban nincs nála jobb.”

– mondta Kristoffersen.

A norvég Kitzbühelben a szezonban először elkapta, de pár nappal később Hirscher visszavágott Schladmingban. Kristoffersen sisakjával pukedlizve üdvözölte a dobogónál. Bár két éve magát kiállította ki királynak a norvég, az alpesi síben most kétségkívül Hirscher az, és ezt már Kristoffersen is elismeri.

Az augusztusban bokasérülést szenvedő Hirscherről azt hitték, decemberig nem is tud versenyezni, de gyorsan felépült. A november eleji szezonnyitón még nem volt az igazi, csak 17. lett a levi szlalomban, azóta viszont szinte képtelen hibázni. Tizenhárom versenyéből kilencet megnyert, egyszer volt második, kétszer harmadik, csak az oslói parallel szlalomban nem jött össze neki a dobogó, ott ötödik lett. Fontos állomásokhoz is érkezett, ő lett az első szlalomos, aki egymás után ötször nyert Alta Badiában, és végre egy hiányzó klasszikust is behúzott, pályafutása során először nyert Wengenben.

„Marcel egészen új szinten síel, olyanon, ahol korábban még nem volt. Úgy csúszik, hogy nincs veszíteni valója, nincs rajta nyomás, nem kell a pontokon gondolkodnia. A sérülése után ő is mondta, nem célozza meg a összetett világkupa megnyerését. Az már megvolt neki, – és úgy néz ki, így is folyamatosan növeli az előnyét – örömmel és élvezettel síel, ez ennek az eredménye." – mondta róla Andreas Puelacher, az osztrákok férfi szakágvezetője.

Hirscher karrierje a sportágban bevetett módon indult, anyja és apja is síoktató volt, így nem csoda, hogy nagyon hamar lécekre állt. Az apja fontos tanáccsal indította útnak. „Azt mondta nekem. »Figyelj, ha versenyeket akarsz nyerni, mindegy milyen szintűt, akkor briliáns technikád kell legyen.« Ez volt a legfontosabb a karrieremben, hogy elsajátítsam ezt a technikát" – mondta korábban a New York Times-nak.

A kanyarokban nagyon mélyen beülő és a belső lécet erősebben terhelő osztrákot éppen a technikája helyezi a többiek fölé, és az, hogy lehetetlen megingatni, mentálisan nagyon erős. Az sem zavarja, ha drónok hullanak az égből, de ami ennél fontosabb, ha netalán hátrányban kezdi a második futamot, akkor sem szokott hibázni, képes a leromlott pályán is legjobb időt menni, olykor másodperc fölötti idővel nyer szlalomban, ahol századmásodpercek döntenek.

Igazi versenyzőtípus, ellenfele, Ted Ligety könyörtelennek is nevezte. Hirscher sikereihez fizikai erőnléte is hozzájárult, pár évvel ezelőtt crossfitezéssel pakolt magára hétkilónyi izmot, ezért is bírja jól a sorozatterhelést. Analizáló típus, aki mindig próbál egy-egy új ötletet ellopni. „Minden jó sportoló fejleszti a sízésem. Mindenkinél találok egy-két jó kanyart. Elemzem, hogy ezek az ívek, miért voltak jobbak a többinél, és rá is jövök, az egyik síző miért jobb a másiknál.”

Bár az apja a mai napig elkíséri a versenyeire fiát, – már ha ehhez nem kell repülőre ülni – Hirscher nem otthon, a hüttéjüknél vált nagy versenyzővé, egy Bad Hofgastein-i sígimnáziumban lett egyre sikeresebb. Tizenöt évesen korosztályos osztrák bajnok lett, és elindulhatott élete első FIS-versenyén is. Három évvel később már junior világbajnok lett óriás-műlesiklásban, és ezt a címét meg is védte. Már ekkor is sokoldalú versenyző volt, szuper-G-ben és szlalomban is világbajnoki érmet nyert.

2007-ben indult először a világkupában és egy évvel később már top 10-es eredménye is volt, majd háromszor dobogóra is tudott állni. 2009 végén megszerezte első győzelmét is, Val d'Isere-ben nyert óriás-műlesiklában. Pont egy év telt el ezután, hogy kedvenc számában, szlalomban is nyerni tudjon ugyanott. Ekkor még nem uralta a mezőnyt, de már látszott, hogy nagyon megbízható versenyző, ritkán esett ki és szinte bérelt helye lett a legjobb tíz között.

Hirscher 2011-ben már a vb egyik nagy esélyese volt, de egy bokatörés miatt el sem tudott indulni, így az olimpiára sem mehetett. A következő szezonra viszont még erősebb lett, mint volt. Kilenc győzelemmel és 14 dobogóval (egy kivételével mindent technikai számban szerezte) megnyerte az összetett világkupát. 2013-ban ismételt, 19 versenyéből 18-szor dobogós helyen végzett. Ebben az évben lett először világbajnok is, Schladmingban nyerte meg a szlalomot és csapatversenyben is Ausztria lett az első. Hirscher azóta állandósította fölényét, sorozatban hatszor nyerte az összetett világkupát, 2015-ben és 2017-ben is két-két világbajnoki címet szerzett. Utóbbin ráadásul 1 századmásodperces hátránnyal még ezüstérmet is szerzett kombinációban. Már csak egyetlen érem hiányzik nagyon a gyűjteményéből, az olimpiai arany. Négy éve Szocsiban is ő volt a favorit, de honfitársa, Mario Matt megelőzte őt.

A sikerei Ausztria A-listás celebjévé tették, bulvárlapok címoldaláról mosolyog vissza, az utcára már ki sem tud menni anélkül, hogy ne állítanák meg percenként, és az osztrák versenyeken az is kötelező elemmé vált, hogy a tévék a barátnőjét mutogassák a futamai alatt. Legjobb haverja a motorral Dakart nyerő Matthias Walkner. Nem véletlenül, Hirscher is odavan a terepmotorozásért.

Még két évre tervez, 30 évesen visszavonulna, így arra kevés esélye van arra, hogy behozza Stenmarkot. 32 vk-futamgyőzelem két idény alatt lehetetlennek tűnik, de Hirscher is dönthet a folytatás mellett. Most is arról beszélt, hogy a lábtörése miatt kényszerpihenője miatt mehet neki ilyen jól.

A hiányzó olimpia arany már Phjongcshangban összejöhet neki, – ott lesz a következő szlalomversenye –, de még ezzel sem biztos, hogy elégedett lenne. „Már többet elértem, mint amit valaha is vártam. De még mindig arról álmodom, hogy megtalálom a legjobb ívet” – mondta három évvel ezelőtt, és valószínűleg még most is ez legfőbb projektje.

Borítókép: Fabrice Coffrini / AFP.