Az egyik rögtön ünnepelt, a másik tíz perccel később

A sífutók az olimpia előtt még a seefeldi világkupán tesztelhették magukat élesben utoljára. Nagy meglepetések nem voltak, de az egyre jobban látszik, hogy a nőknél az Egyesült Államok versenyzői is veszélyesek már a skandinávokra. A sprintben két aranyat is elvittek előlük holtversenyben.

A szombati sprint döntőjében minden idők legszorosabb befutója lett, még célfotóval sem tudták eldönteni, ki csúszott be először (a fotókon a síkötést nézik). A svájci Laurien van der Graaf elég biztos volt a dolgában, rögtön ünnepelni kezdett, de tíz perccel később kiderült, hogy nem csak ő kap aranyat, hanem az amerikai Sophie Caldwell is.

„Ez egy őrült nap volt. A második voltam a célban, aztán tíz perccel később megtudtam, hogy holtversenyben én nyerten Lauriennel együtt. Szeretem az ilyen stílusú pályát, a kvafilifikáció után tudtam, hogy jól fogok síelni. Sokat jelent és magabiztosságot ad nekem, hogy éppen az olimpia előtt szereztem meg karrierem második győzelmét" – nyilatkozta Caldwell.

„Nem vettem észre, hogy Sophie ilyen közel volt a célban. Elég vicces megosztani vele a dobogót, sosem hallottam még ilyenról korábban" – mondta Van der Graaf.

Másnap a női tíz kilométeren is szoros volt a befutó, amit kisebb meglepetésre az amerikai Jessica Diggins nyerte a szezonban legjobban teljesítő norvég, Heidi Weng előtt. A harmadik helyre is norvég jött be, Ragnhild Haga lett dobogós még.

A férfiak sprintjét az idei világkupát leginkább uraló Johannes Hösflot Klaebo nyerte, ez volt a szezonban a kilencedik világkupagyőzelme a norvégnak. A 15 kilométert, ahol Klaebo nem indult, a Tour de Ski-t is behúzo Dario Cologna nyerte. A svájci az egyetlen olyan sportoló, aki klasszikus és szabad stílusban is nyert már olimpiát. (Négyévente változik, hogy melyik stílus szerepel a programban). Cologna Phjongcshangban megvédheti címét, negyedik olimpiai aranyát nyerheti a síatlonban is jó sífutó.