Vonn bombaformában megy az olimpiára

Mikaela Shiffrin az alpesi síben idén kisajátította az első helyet tíz győzelemmel. 15 évesen világkupázott, 18 évesen olimpiai bajnok lett. Most nincs ellenfele, minden rekordot megdönthet.

Lindsey Vonn duplázott Garmisch-Partenkirchenben, szombat után vasárnap is megnyerte a lesiklást az alpesisí-világkupában. Karrierjének ez volt a 81. győzelme.

Vonn kisebb sérülése után belendült, a legutóbb három lesiklást ő nyerte a világkupában, így egy héttel a phjongcshangi olimpia előtt egyértelműen ő a legnagyobb aranyesélyes.

A hetedikként induló amerikai síző Tina Weirathertől vette át a vezetést, de még voltak jó páran mögötte, akik veszélyesek voltak rá. Például az idén két futamot is nyerő Sofia Goggia. Az olasz most is jól síelt, de elmaradt 11 századdal Vonntól. Weirather elé viszont éppen befért, egy századmásodperccel verte.



Eredmény:

1. Lindsey Vonn (amerikai) 1:37.92 perc

2. Sofia Goggia (olasz) 1:38.03

3. Tina Weirather (liechtensteini) 1:38.04



A szakági vk állása 7 verseny után (még 1 van hátra): 1. Goggia 429 pont, 2. Vonn 406, 3. Weirather 358



Az összetett vk állása 31 futam után (még 8 van hátra): 1. Mikaela Shiffrin (amerikai) 1513 pont, 2. Wendy Holdener (svájci) 842, 3. Viktoria Rebensburg (német) 767