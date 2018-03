Megvan a 81 vk-győzelme is. Most sorban hármat nyert. Garmischban egy századon múlt a 2. hely.

Lindsey Vonn sorozatban negyedik futamát nyerte lesiklásban az alpesisí-világkupán, de minimális különbséggel, három ponttal lecsúszott arról, hogy történelmet írjon. Így is közelebb van Ingemar Stenmark korszakos rekordjáho 82 világkupában szerzett győzelméhez.

A szezon utolsó lesiklóversenyét a svédországi Åréban rendezték és a futamgyőzelem mellett a szakági világkupa is tét volt. Utóbbira Vonn-nak, Tina Weirathernak, a friss olimpiai bajnok Sofia Goggiának volt még esélye.

A jelentősen megrövidített pályán közülük Vonn jött le utolsóként, de mivel ekkor már Goggia állt az élen, tudta, csak akkor lehet övé a világkupa, ha befér még közülük valaki. Vonn végül hat századdal megelőzte az olaszt, és övé lett az első hely. Goggiához nem is tudtak nagyon közel kerülni, bár 23-as rajtszámmal Alice McKennistől bravúros volt a harmadik hely megszerzése. Goggia a lesikló világkupában 509-et, az utolsó négy versenyt behúzó Vonn 506-ot.

Vonn-nak nagy csalódás volt, hogy az olimpián nem tudott aranyat nyerni, többször már nem is indul, de azt mondta, addig nem akarja abbahagyni a sízést, míg meg nem dönti a Stenmark rekordját. A svéd síző 86 világkupafutamon nyert karrierje során. Vonn mostani győzelmével 82-nél jár.

Ha Goggia egy hellyel is hátrébb végzett volna most, Vonn Stenmark egy másik csúcsát állíthatta volna be. A svéd kilencszer tudott ugyanabban a szakágban világkupát nyerni, Vonn-nak nyolc van lesiklásban, most jöhetett volna össze neki a kilencedik.

Goggiának ez az első világkupa-győzelme.

A férfi lesiklás holtversennyel végződött, századra ugyanannyi időt ment Matthias Mayer és Vincent Kriechmayr, mindketten az első helyen végeztek. A szakági világkupa a harmadik helyet szerző Beat Feuzé lett.

Eredmény, női lesiklás:

1. Lindsey Vonn (amerikai) 55.56 másodperc

2. Sofia Goggia (olasz) 55.71

3. Alice McKennis (amerikai) 55.93



A szakági vk végeredménye 8 verseny alapján: 1. Goggia 509 pont, 2. Vonn 506 pont, 3. Tina Weirather (liechtensteini) 394



Az összetett vk állása 36 verseny után (még 3 van hátra): 1. (és már győztes) Mikaela Shiffrin (amerikai) 1673 pont, 2. Wendy Holdener (svájci) 1050, 3. Viktoria Rebensburg (német) 847



férfi lesiklás:

1. Matthias Mayer és Vincent Kriechmayr (mindkettő osztrák) 1:20.21 perc

3. Beat Feuz (svájci) 1:20.25

A szakági vk végeredménye 9 verseny alapján: 1. Feuz 682, 2. Aksel Lund Svindal (norvég) 612, 3. Thomas Dressen (német) 446

Az összetett vk állása 34 verseny után (még 3 van hátra): 1. (már győztes) Marcel Hirscher (osztrák) 1494 pont, 2. Henrik Kristoffersen (norvég) 1205, 3. Feuz 856