13 éves lány indított el forradalmat a műkorcsolyában

A 13 éves Alekszandra Truszova lett az első műkorcsolyázónő, aki szabad programja közben két négyfordulatos ugrást is be tudott mutatni. A kivitelezés is tökéletesre sikerült, nem véletlenek a forradalmi és történelmi jelzők. Természetesen ezzel a teljesítménnyel meg is nyerte a junior-világbajnokságot Szófiában.

Fotó: YouTube

„Szasa Truszova két kvadrát ugrott egy versenyen, és a technikai pontszáma magasabb volt, mint bármelyik férfi korcsolyázóé a mezőnyben. Legenda, és még csak 13 éves. Hölgyeim és uraim, egy királynőt adok át" – írta Twitterén Hanju Juzuru Phjongcshang olimpiai bajnok műkorcsolyázója.

„A kvadrák többé már nem csak a férfiakhoz tartoznak. A női műkorcsolya elkezdte a saját kvadraforradalmát. Ma történelmet írt" – ezek pedig már Tara Lipinski világ- és olimpiai bajnok szavai.

Truszova kűrjében egy négyfordulatos salchow-t és egy négyfordulatos toe-loopot ugrott. Korábban nő csak egyszer ugrott versenyen négyfordulatost. A japán Ando Miki még a 2002-es junior Grand Prix-döntőn mutatott be egy salchow-t. Truszova most 92,35 technikai pontot kapott. Ez nem hivatalos világrekord az RT szerint,

11 ponttal volt több, mint a phjongcshangi olimpiai bajnok Alina Zagitováé.

A friss junior világbajnoknak jobb pontszáma lett, mint az olimpián a háromszoros férfi világbajnok Patrick Channak, és a Phjongcshangban a legjobb nyolcban végző oroszokat, Mihail Koljadát és Dmitrij Alijevet is lenyomta volna ezzel, ha csak a technikai pontokat nézzük.

Azon persze már nem is lepődik meg senki, hogy Oroszországban tinédzsersport a korcsolya. Az olimpiát például a 15 éves Alina Zagitova nyerte, míg négy évvel ezelőtt a szintén 15 éves Julija Lipnyickaja volt az orosz olimpiai csapat egyik sztárja. Truszova négyévesen kezdett korcsolyázni, tavaly indult először nemzetközi versenyen, most pedig már szinte minden elképzelhető rekord az övé a kvadrákon kívül is. Ő lett minden idők legfiatalabb junior világbajnoka, junioroknál övé a legmagasabb összpontszám, a legjobb rövid programot is ő futotta, és most neki van a legerősebb szabad programja.

A négyfordulatos technikailag és fizikailag is nehezen kivitelezhető ugrás, a férfi mezőnyben sem tudja mindenki. Truszova már a szezon elejétől arra készült, hogy megugorja a kvadrát.

„Meg akartam tanulni egy négyfordulatost, mert olyat akartam csinálni, amit senki más nem tud. A tanulást tripla axellel kezdtem. Már régebben is próbáltam, egy másik edzővel, amikor még tízéves voltam, de akkor nem működött az axel. Aztán Eteri Georgijevna Tutberidzéhez kerültem (nála készül az olimpiai bajnok Zagitova és a második Medvegyeva is). Fél éve korcsolyáztam nála, aztán megint megpróbáltam a tripla axelt. Nem ment túl jól. Aztán döntöttük úgy, hogy megpróbáljuk a négyfordulatos salchow-t. Tavaly áprilisban csináltam meg. A négyfordulatos toe-loopot a decemberi junior Grand Prix-döntő után kezdtem el tanulni" – idézte Truszovát az ISU honlapja.

Danyil Glejhengauz, a műkorcsolyázó egyik edzője elmondta, nem ők akarták, hogy négyfordulatost ugorjon Truszova, ő állt elő az ötlettel. Fontos szemponttá vált, hogy nem volt benne félelem. Először a triplákat gyakorolták, egyre növelve a magasságot. Az edző szerint Truszova jó alany volt ehhez, mert fizikailag és mentálisan is elég erős, jól ugrik. Hogy a sérüléseket elkerüljék, ugrás közben speciális emelőszerkezetet (valami ilyesmit) és párnázott ruhákat használtak. Nagyjából fél év kellett ahhoz, hogy megtanulják a négyfordulatost.

Fotó: YouTube

Glejhengauz szerint a férfiak és a nők közül sem képes bárki arra, hogy megcsinálja a négyest, nagyon sok múlik az egyéni adottságon és tehetségen. Erre mutatott rá Nathan Chen olimpiai programja is. Az amerikai hat kvadrát szorított bele egyetlen programba. Korábban ilyesmire senki sem mert gondolni, ahogy arra sem, hogy a négyfordulatos lutz szinte tömegesen kivitelezhetővé válik a férfiaknál. Ezt az amerikai Brandon Mroz mutatta be 2011-ben először, de az idei olimpián már öt versenyző is beillesztette a programjába.

Truszova sikeres kísérelte forradalmat indíthat el, bár Ando Miki után nem sokan próbálkoztak négyfordulatossal. Mentális gát törhet át, és egyre több műkorcsolyázó tanulhatja meg ezeket a nehéz ugrásokat. Két évük még van rá, a korhatár miatt Truszova csak 2020-ban indulhat először felnőtt világbajnokságon. Addig még a tripla axelt és a kvadra lutzot is meg akarja tanulni.