Az orosz világbajnok már Magyarországért küzd

Alekszandra Truszova az első nő, aki két négyfordulatost tud egy kűrben. Technikája egyedülálló, a férfiaknál is magasabb pontokat kap. A női olimpiai bajnokénál is erősebb a kűrje. Örülhetnek, hogy még nem indulhat felnőttek között.

Még egy hónapja sincs, hogy befejeződött a téli olimpia Dél-Koreában, a műkorcsolyában szerdától már újra érmekért harcolnak a legjobbak, Milánóban kezdődik ugyanis a világbajnokság.

A magyarok közül elsőként Tóth Ivett mutatkozik be, szerda délelőtt már láthatjuk azt a rövid programját, amivel ámulatba ejtette a világot az olimpián.

Most is az AC/DC Thunder című számára korcsolyázik - a jól bevált szegecses mellényben -, és ha hibátlanul futja a gyakorlatot, akkor a 15-20. hely valamelyikére is odaérhet. Phjongcshangban volt egy kisebb rontása, azzal lett 23., ha azt kiküszöböli, könnyen előrébb ugorhat. A 24 közé azért fontos bejutni, mert csak ők, a legjobbak mutathatják be a kűrjüket, ami a verseny legértékesebb része.

A 2017-es világbajnokságon egyébként huszadik lett összesítésben Tóth, ezzel szerezte meg az országnak az olimpiai részvételt. Zürichben a belga edző, Linda van Troyen irányítása mellett készült a vb-re.

A jégtáncosoknál először versenyez magyar színekben az orosz származású, de Dubajban született Anna Janovszkaja.

A 21 éves műkoris előéletéről elég csak annyi, hogy 2012-ben megnyerte az ifjúsági olimpiát, 2015-ben pedig Szergej Mozgovval a juniorok között is világbajnok lett, aztán a kapcsolatuk megszakadt.

Nem kis dolog, hogy egy ilyen ígéretes versenyző az Amerikában tanuló Lukács Ádámmal látja jövőbeni sikereit.

A szintén 21 éves Lukácsnak Elek Attila volt a korábbi edzője, aki Hoffmann Nórával a juniorok között volt vb-második, a felnőttek között viszont már nem emelkedtek hasonló magasságokba, kicsit pechesek is voltak.

A jégtáncpár Magyarországon már bemutatkozott a Mikulás Kupán, és lett második, ám a szakemberek úgy értékelik őket, hogy a most kezdődő olimpiai ciklus vége felé, ha jól kijönnek egymással, akár a legjobb tízben is ott lehetnek.

Most mindez még óriási bravúr lenne, de az már egyáltalán nem, hogy bemutatják a kűrjüket, vagyis a legjobb 24 közé kerüljenek. Mert az egyúttal azt is jelentené a pontozóknak, hogy számítani kell rájuk, ismertséget szerezhetnek már az első versenyen.

A párosoknál is van egy honosított versenyző, a valaha ugyancsak orosz Elizaveta Kasicina. Ő Magyar Márkkal szintén először szerepelhet nagy versenyen.

A címvédők közül egyébként nem indul senki, a februárban olimpiai bajnok orosz Zagitova viszont igen. Ahogy a párosban győztes német Aljona Szavcsenko is valószínűleg itt köszönne el – Bruno Massot volt a partnere az olimpián, ahogy most is -, mert már 34 éves.

A férfiak versenye ezúttal is hatalmasnak ígérkezik, mert ott lesz rajta az a Nathan Chen, aki ugyan hat négyfordulatost ugrott az olimpián, de így is leszorult a dobogóról - csak ötödik lett -, mert előtte a rövid programban hibázott.

Az olimpiai ezüstérmes japán, Shoma Uno stabilabb versenyző, ezért nem lenne meglepetés, ha ezúttal is az amerikai előtt végezne.

És ott van még a kínai Boyang Dzsin, aki meglepheti a már említett kettőt. A kétszeres olimpiai bajnok Hanju Juzuru nem indul.