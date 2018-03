Tényleg lehetetlen az ötfordulatos ugrás műkorcsolyában?

Alekszandra Truszova az első nő, aki két négyfordulatost tud egy kűrben. Technikája egyedülálló, a férfiaknál is magasabb pontokat kap. A női olimpiai bajnokénál is erősebb a kűrje. Örülhetnek, hogy még nem indulhat felnőttek között.

A műkorcsolyában megállíthatatlannak tűnik a fejlődés, a kűrök technikailag és fizikailag is egyre nehezebbé válnak. Korábban még a férfiaknak is elképzelhetetlennek tűnt, hogy négyfordulatos ugrásokat mutassanak be, most pedig már a nőknél is van olyan, aki meg tudja csinálni ezeket. Az egyik fejlődési irány, hogy a négyfordulatosok számát növelik egy kűrön belül, a másik az ötfurdalatos ugrás lehetne, bár erről tudósok állítják azt, hogy lehetetlen megcsinálni.

Egy sokfordulatos ugráshoz először is elég izomerő kell, ha nincs meg a kellő magasság, nincs idő sem arra, hogy a korcsolyázó többször megforduljon a saját hossztengelye körül. A férfi mezőnyben most az amerikai Nathan Chen a legjobb ugró, éppen az olimpián írt történelmet azzal, hogy egy kűrön belül hat négyfordulatos ugrást mutatott be, de már azzal is úttörő volt, hogy egy kűrön belül, öt ugrásfajtából – salchow, loop, toe loop, flip és lutz – négyfordulatost hajtott végre ugyanabban a programban.

„Ő az, aki elment a sportág jelenlegi határához." – mondta róla Tim Goebel olimpiai bronzérmes műkorcsolyázó.

Chen az, aki szórja a négyfordulatosokat, de rajta kívül is vannak többen a jelenlegi mezőnyben, akik képesek több kvadralupra is, de azért még nem számít sztenderdnek. A négyfordulatosok evolúciója is közel harmincévig zajlott. Az első hivatalos kvadra a kanadai Kurt Browningé volt, az 1988-as budapesti világbajnokságon ugrott egy négyfordulatos toe loopot. Tíz évet kellett várni egy újabb elemre, a már említett Goebel ugrotta meg a salchow-t. Több mint egy évtized telt el a következő újításig, Brandon Mroznak jött össze versenyen a kvadra lutz 2011-ben. 2016-ban a japán Uno Soma jött elő a flippel, majd pár hónappal később honfitársa, az olimpiai bajnok Hanju Juzuru a looppal, vagy másnéven rittbergerrel.

Ebből a lassú fejlődési pályából sem következik, hogy már valaki holnap képes lenne megugrani egy ötfordulatost, de tudósok állítják, hogy a fizikai törvényszerűségek jelentik a legnagyobb korlátot most, amit még egy korcsolyacipőben ugráló NBA-s kosaras sem lenne képes áttörni.

A műkorcsolyázók egy négyfordulatos ugrásnál 65-75 századmásodpercig vannak a levegőben, és meglepő, de csak 45-50 centi magasan.

Ahhoz, hogy még egy fordulat beleférjen, nagyjából egy tizedmásodperccel többet kéne a levegőben tölteniük a világbajnokokat edző Tom Zakrajsek szerint. A biomechanikával foglalkozó James Richards is azt állítja, hogy fizikailag lehetetlen az ötfordulatos. Egy korcsolyázónak egyszerre extrém erősnek és ceruzavékonynak kéne lennie ahhoz, hogy elég magasra ugorjon és még forogni is tudjon eleget.

Zakrajsek éppen nem tartja lehetetlennek, hogy valamikor majd legyen egy ilyen felépítésű korcsolyázó, de az ötfordulatos sérülésveszélyessége akkor is fennáll. Egy négyfordulatos utáni leérkezésnél olyan a versenyző testsúlyának hétszeresét kell megtartani az erőhatások miatt. „Amikor valaki elesik egy ilyen ugrásnál, azt mondják, olyan érzés, mintha a beled a torkodban végződne." – mondta Zakrajsek. A leérkezés tényleg kulcskérdés, még Nathan Chen is elrontja a kétharmadát kvadrái után. A sérülésveszély is jelentős, egy rossz leérkezés után Hanju is hónapokat hagyott ki.

A nőknél először két négyfordulatos ugró Alekszandra Truszova edzője is azt emelte ki, hogy nagyon sok múlik a bátorságon és az akaraton, de még ekkor is biztosító hámokat és emelőket használnak gyakorláskor. A sérülésveszélyt a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség is igyekszik mérsékelni, még ha sikerülne is valakinek ötfordulatost csinálnia, akkor sem biztos, hogy elfogadott versenyelem lenne. Az 1976-os olimpián Terry Kubicka egy hátraszaltóval fejezte be kűrjét, de ez az elem éppen veszélyesssége miatt lett tiltott.

Richards szerint az ötfordulatos azért tűnik megvalósíthatatlannak, mert a korcsolyázók nem tudják már igazán növelni sem a magasságot (ha túl nagyot ugranak, nem marad energiájuk a forgásra), sem a forgási sebességüket, mert a légmunkájákukkal is elmentek már a határig. Szenzoros mérései alapján egy kvadralup közben átlagosan 340 a percenkénti fordulatszám, de ennél 80-100-szal is magasabban lehet a maximális fordulatszámuk. Richards úgy véli, az öt fordulathoz jelentősen növelni kellen a forgási sebességet.

Egy ötfordulatoshoz az áltagos percenkénti foruldatszámnak 400 körül kéne lennie, míg a maximálisnak közel 500-nak. De a legnagyobb, amit valaha láttunk a laboratóriumban 430 és 400 között volt. Tehát nem gondolom, hogy hamarosan látnák ötfordulatost, legalábbis segítség nélkül.

Goebel nem nagyon foglakozna számokkal, ő lehetségesnek tartja az ötfordulatost, szerinte még előbb meglehet, mint a négyfordulatos axel. Ezt még senki sem tudta megcsinálni, az olimpiai bajnok Hanjut is már csak ez motiválja igazán. Edzésen már meg is próbálkozott vele.

(Borítókép: Hanju Juzuru a pjongcsangi téli olimpián - fotó: Harry How / Getty Images Hungary)