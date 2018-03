Tóth Ivettnek újra szerencsét hozott az AC/DC

A négy is nehéz, de néhány versenyző már egy kűrben is szórja azokat. Nagy a sérülésveszély, és olyan gyorsan kéne pörögni, ahogy még laboratóriumban sem tudnak.

A milánói műkorcsolya-világbajnokság szerdán kezdődött, az első napon a nők mutathatták be rövidprogramjukat. A mezőnyben van az olimpián megismert Tóth Ivett, aki újra az ott látott, és óriási sikert aratott AC/DC-s körét mutatta be.

Rockzenére táncolt megint, ami az olasz közönségnek is tetszett, és a pontozóbírók is értékelték. Bár nem volt vele a legjobbak között, de az már egy teljes - hatfős - csoporttal a vége előtt eldőlt, hogy 24.-nél hátrébb nem végezhet, vagyis bemutathatja majd a kűrjét is: döntős továbbjutóként dőlhetett hátra a 18. helyen.

Tóth Ivett végül 24.-ként ment tovább 50.63 ponttal.

Az élen az olasz Carolina Kostner előzi a második, olimpiai bajnok Alina Zagitovát, harmadik a japán Mijahara Szatoko. Kostnernek 80.27, Zagitovának 79.51 pontja van, azaz szoros a csata az aranyért. Mijahara már eléggé le van maradva 74.36 pontjával.

(Borítókép: Tóth Ivett Milánóban - fotó: Alessandro Bianchi / Reuters)