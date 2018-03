82 éves világrekordot állítottak be a műkorcsolya vb-n

A német Aljona Savchenko 82 éve fennálló rekordot állított be azzal, hogy megszerezte 11. világbajnoki érmét. A milánói műkorcsolya vb-n párosban nyert aranyával a legendás Sonia Henie-t érte utol. A norvég korcsolyázó 1927 és 1936 között tíz aranyat és egy ezüstöt szerzett, mindet egyéniben.

Savchenko és párja, Bruno Massot favoritként érkezett a vb-re, egy hónapja olimpiát nyertek Németországnak. Savchenko ott is rekorder lett minden idők legidősebb női műkorcsolyázó olimpiai bajnokaként. Milánóban is jól kezdtek, egyéni csúccsal, 82,98 ponttal nyerték a rövidprogramot.

A kűrjük is nagyon erős volt, ugyanazt mutatták be, mint az olimpián és most néhány ponttal többet is kaptak rá. Mikor lejötték a jégről, még nem tudhatták, hogy ez mire lesz elég, mert az orosz Jevgenyija Taraszova, Vlagyimir Morozov páros még hátravolt. Két pont sem volt a hátrányuk, így még veszélyesek lehettek. Bár a győzelemhez Massot-ék most felállított világcsúcsánál, a 245,84 pontos kűrnél is jobbat kellett volna futniuk.

Morozovéknak nem sikerült meglepetést okozniuk, eleve gyengébb volt a programjuk, és hibáik miatt jóval kevesebb technikai pontszámot kaptak, mint a németek. Az oroszok annak örülhettek, hogy a francia Vanessa James, Morgan Cipres páros előtt tudtak maradni.

Eredmények (a vb honlapja alapján):

1. Aliona Savchenko, Bruno Massot (német) 245,84 pont

2. Jevgenyija Taraszova, Vlagyimir Morozov (orosz) 225,53

3. Vanessa James, Morgan Cipres (francia) 218,36