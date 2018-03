Dráma drámát követett a női műkorcsolyázók vb-döntőjében

Alekszandra Truszova az első nő, aki két négyfordulatost tud egy kűrben. Technikája egyedülálló, a férfiaknál is magasabb pontokat kap. A női olimpiai bajnokénál is erősebb a kűrje. Örülhetnek, hogy még nem indulhat felnőttek között.

Alina Zagitova Katarina Witt nyomdokába léphetett volna, a 15 éves műkorcsolyázó is ugyanabban az évben lehetett volna Európa-bajnok, olimpiai bajnok és világbajnok. A milánóni világbajnokságon azonban nem bírta el a rá nehezedő nyomást, sokat hibázott, érmet sem nyert. A váratlanul jó helyzetbe került Carolina Kostner is elbukta a dobogót, a kanadai Kaetlyn Osmond lett a világbajnok.

Kaetlyn Osmond

A 31 évesen a műkorcsolyában veteránnak számító Kostner a rövidprogramban meglepően jól szerepelt, ő lett a legjobb, 0,76 ponttal az olimpiai bajnok Zagitovát is megelőzte, így joggal bízhatott abban, hogy otthon tart egy érmet.

Főleg azok után, hogy Zagitova a kűrjében dekoncentrált volt, három ugrása után is földre került, messze, 30 ponttal elmaradt az olimpián mutatott teljesítményétől. Már rövidprogram után el is mondta, hogy sokkal idegesebb, mint az olimpián volt. Ez a szabadprogramban még inkább kijött az első felnőtt szezonját futó korcsolyázónál.

Háromszor is elesett kűrjében a triplázásra készülő Zagitova

Kostner mutathatta be utoljára a kűrjét, de őt is megbénította a lehetőség. nem volt elég magabiztos, be sem vállalta a nehezebb ugrásokat, és az egyszerűbb kombinációknál is rontott. Az olasz végül csak a negyedik lett.

Caroline Kostern lecsúszott a dobogóról

A kanadai Osmond a rövidprogram után csak a negyedik volt, egy remek kűrrel azonban az élre állt a phjongcshangi olimpiai harmadikja, és a többiek rontása miatt maradt is az első helyen.

Higucsi hitetlenkedik pontszámán

A második a japán Higucsi Vakaba lett, aki a hetedik helyről lépett jelentősen előre, megelőzte az esélyesebb honfitársát, Mijahara Szatokót is.

Tóth Ivett ahogy az olimpián, a vb-n is 23. lett. Most azért tudott egy helyet előrelépni a rövidprogram után, mert egy dél-koreai versenyző nem teljesítette a kűrjét.

Eredmények,

1. Kaetlyn Osmond (Kanada) 223,23 pont

2. Higucsi Vakaba (Japán) 210,90

3. Mijahara Szatoko (Japán) 210,08

...23. Tóth Ivett 136,87