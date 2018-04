Botrány lesz, ha Miklós Editet választják meg síszövetség elnökének?

A legsikeresebb magyar alpesi síző, Miklós Edit csütörtökön jelentette be visszavonulását, és azt, hogy a Magyar Sí Szövetség vasárnapi tisztújító közgyűlésén elindul az elnöki posztért. Mindeközben a jelenlegi elnök Bajai András és az ügyvezető elnök Vámos Attila vitatja, hogy szabályos az összehívott közgyűlés, így hiába kiáltanák ki Miklós Editet elnöknek, nem lehet annak tekinteni.

Bajai András február végén, még a phjongcshangi olimpia alatt állt a sajtó elé Budapesten, és egy utcán tartott sajtótájékoztatón a korábbi ügyvezető elnök, a szerinte a háttérből továbbra is irányító Kaszó Klára elmozdításához kérte a nyilvánosság segítségét. Ezen a sajtótájékoztatón megjelent Miklós Edit is, aki közölte, ha Bajai marad az elnök, abbahagyja a síelést. A sportoló ezt a fenyegetését mint látjuk, be is váltotta.

Bajai Megyesy Jenő novemberi lemondása után lett elnök. Februárban így nyilatkozott erről: „Én is a Kaszó Klára által létrehozott szavazógép eredményeként nyertem 52-11 arányban." Bajai azt állítja, hogy Kaszó 50-60 fiktív egyesület egyirányú szavazásával tudja érvényesíteni akaratát a közgyűléseken, és vasárnap is ez várható.

Az elmúlt hónapokban Bajai nem is mindig tudott élni elnöki jogkörével, mert az elnökség szűkítette azt, sem a szövetség irataiba, sem pénzügyeibe nem volt belelátása. Végül a Fővárosi Törvényszék végzése után fért hozzá adatokhoz és a szövetség bankszámlájához.

A korábban rivális elnökjelöltként induló, majd Bajai által ügyvezető elnöknek felkért Vámos Attila elmondta, akkor fedeztek fel több szabálytalanságot, és már büntetőeljárás is indult a korábbi vezetés ellen: „Az összes szerződést és könyvelést elvitték a szövetségből, minden fontos dokumentum eltűnt, így csak a bankszámla-kivonatok alapján tudtunk tájékozódni. Azt láttuk, hogy a szövetség 60 millió forintot a vezetők családjaihoz köthető cégekhez utalt, valamint szabálytalanul utaltak tagszervezeteknek is, de ami ennél is furcsább, hogy az elmúlt másfél év alatt 150 millió forintot vettek fel készpénzben, miközben szinte minden partnernek utalásos a szerződése. Mi nem rágalmazunk senkit, mindent igazolni tudunk ezek közül."

A sokmilliós hiány kapcsán a síszövetségben eddig dolgozók széttárják a karjukat, szerintük ugyanis nincs akkora költségvetése a szövetségnek, ami mellett 150 milliót ki lehet venni készpénzben, a különböző cégeknek történt kifizetésről pedig minden elszámolás elment a szövetséget felügyelő Emmi-nek. Pontosabban viszont csak a dokumentumok részletes átvizsgálása után lehet róluk nyilatkozni, állítják.

Vámos azt állítja, a közgyűlés összehívása sem jogszerű. „A közgyűlést az elnökség hívja össze, az elnökséget pedig Bajai András elnök. Az elnök viszont nem hívott össze olyan elnökségi ülést, ahol bármilyen közgyűléssel kapcsolatos döntés születhetett volna. De ezen túl is sok szabálytalanság van a közgyűlés összehívásával kapcsolatban." A szabályzat szerint elnökség vagy az egyesületek tíz százaléka ugyan kezdeményezhet közgyűlést (illetve az elnökség, vagy az ellenőrző bizottság létszámának a feladatkör ellátására nézve veszélyes létszámcsökkenése indokolhat még közgyűlés összehívását), de kihirdetnie akkor is csak az elnöknek van joga. Ennek ellenére ott lesznek vasárnap. „Ha nem mennénk el, akkor tanúk sem lennének. Bajai András is felszólalhat, és joga van bejelenteni, hogy nem nyitja meg a közgyűlést. A közgyűlést mandátumvizsgálatnak kell megelőznie, de mivel a klubok tagdíjai szövetséghez érkeznek, csak mi tudnánk igazolni, kinek van szavazati jogai."

A jelenlegi ügyvezető elnök szerint vasárnap az ott lévő egyesületek meg is választják majd elnöknek Miklós Editet, de jogilag nem lehet érvényes a választás, éppen az összehívás – vitatott – szabálytalansága miatt. „Szeretjük és tiszteljük Miklós Editet, de nem érti és nem tudja, milyen helyzetbe ment most bele. Mi óva intenénk ettől." – mondta Vámos.