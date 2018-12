A síkapun nem lehet bokszolással átjutni

Dressen a Beaver Creek-i világkupán bukott, a közvetítésbe is hallatszott a jajgatása.

A saalbachi óriás-műlesikló pályával sok sízőnek meggyűlt a baja a világkupafutamon. A favoritok is sokat hibáztak, sok versenyző ki is esett. A számot uraló Marcel Hirscher nagy meglepetésre még az első háromba sem került be. A szlovén Zan Kranjec életében először nyert világkupán.

Az óriás-műlesiklás első futamában hetvenen álltak rajthoz, de csak ötvenen tudtak célba érni. A pálya nem volt a legjobb állapotban, a versenyzők nem tudták minden esetben jól vezetni a léceiket. Több bukás, pályatévesztés volt, húszan estek ki. Az osztrák Roland Leitingernek sem sikerült tartani az ívet, az egyik kapuba beleszállt, le is tépte a jelzőzászlót.

Az első futamban a svéd Matts Olsson volt a leggyorsabb, az előző három állomáson nyerő (a Beaver Creek-i győzelme még függőben van Luizt oxigénügye miatt) Marcel Hirscher csak az ötödik helyen állt már ekkor is. A 71 százados hátránnyal azonban őt még nem lehetett leírni, ekkora különbséget is képes megfordítani tökéleteshez közeli sízéssel.

A második futamban is küzdős maradt az ekkora már elég jól kijárt és jegesnek tűnő pálya, a 30 versenyben maradó sízőből heten estek ki. Az olasz Ricardo Tonetti az utolsó előtti kapunál hibázott, elég sokat csúszott a pályán, csak a célnál felállított gumifal állította meg.

A favoritok is hibáztak, Hirscher szokása szerint nagy lendülettel kezdett, de ő sem tudta megfogni a léceit – nagy mentésekre kényszerült – , néhány tizedet már a pálya tetején elveszített. A közepére már pluszban volt, de az alsó részén nyolc tizedet eladott, csak negyedik volt, és még négyen utána startoltak.

Hirscher stecca a Saalbach: è solo 6°, giù dal podio dopo 18 giganti consecutivi! 😱😱



Vince a sorpresa lo sloveno Kranjec 👏🇸🇮#EurosportSCI | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/PREW1ATMEa — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 19, 2018

Közvetlenül utána a szlovén Zan Kranjec indult, ő is nagy tempót választott, ami az ebből következő hibák ellenére kifizetődött, a célban öt tizeddel átvette a vezetést Mathieu Favre-től. Loic Mellard négy tizeddel lassabb volt Kranjecnél, csak a második helyre jött be, hiába indult előnyből.

A két utolsó induló, Manuel Feller és Olsson között csak három század volt, közel fél másodperces előnyből gazdálkodhattak. Feller jól is jött, de aztán leoldott az egyik léce, be sem tudta fejezni. Olsson pedig már a pálya tetején elszállt, valószínűleg túlizgulta a versenyt, kihagyott egy kaput.

A nőknek Val Gardanában rendeztek szuper-óriásműlesiklást, amit Ilka Stuhec nyert meg. A szlovén síző több mint egy éves kihagyás után tért vissza a világkupába a szezon elején, és elég hamar visszatért a csúcsra. Kedden lesiklásban nyert futamot, majd a szuper-G-t is behúzta. A pálya második felében többet hibázott, de megtartott öt századot az előnyéből.

A második helyen holtverseny alakult ki, a liechtensteini Tina Weirather és az osztrák Nicole Schmidhofer ment századra ugyanannyi időt. A svájci Jasmine Flury csak egy századdal kapott ki tőlük. A legnagyobb meglepetést az olasz Francesca Marsaglia okozta, aki későn indulva, 29-es rajtszámmal lett hatodik.

Eredmények:

Férfi óriás-műlesiklás:

1. Zan Kranjec (szlovén) 2:50.08

2. Loic Meillard (svájci) 2:50.27

3.Mathiue Favre (francia) 2:50.58

A szakági vk állása 5 futam után: 1. Marcel Hirscher (osztrák) 420 pont, 2. Alexis Pinturault (francia) 224, 3. Henrik Kristoffersen (norvég) 212

Az összetett vk állása 12 futam után: 1. Hirscher 520 pont, 2. Max Franz (osztrák) 341, 3. Aksel Lund Svindal (norvég) 333

Női szuperóriás-műlesiklás:

1. Ilka Stuhec (szlovén) 1:31.87 perc

2. Nicole Schmidhofer (osztrák) 1:31.92 és

Tina Weirather (liechtensteini) 1:31.92

A szakági vk állása 3 futam után: 1. Mikaela Shiffrin (amerikai) 200 pont, 2. Ragnhild Mowinckel (norvég) 175, 3. Weirather 156

Az összetett vk állása 11 futam után: 1. Shiffrin 689 pont, 2. Schmidhofer 359, 3. Mowinckel 322