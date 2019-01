Verhetetlen a japán csodaugró a Négysáncon

A síugró-vk-t vezető Freitag lécei összeakadtak. Stoch három állomásból hármat húzott be.

A japán Kobajsi Rjoju óriási formában versenyez, a Négysáncversey harmadik állomását is megnyerte. Innsbruckban hatalmas különbséggel győzött, már csak az maradhat igazi kérdés, hogy megcsinálja-e a Grand Slamet, az az megnyeri-e mind a négy állomást a mostani szezonban berobbanó japán.

A 67. Négysáncverseny két német állomás (Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen) után Ausztriában folytatódott. Az innsbrucki versenyen is csak az volt a kérdés, hogy bárki meg tudja-e szorítani Kobajasit.

A Négysánc címvédője, Kamil Stoch a csütörtöki kvalifikáción elég gyengén teljesített, így az első körben már a második párban ugrania kellett. A lengyel elég jól összeszedte magát, 126,5 méterig szállt, biztosan nyerte a szétlövést, és mint később kiderült, összesítésben is elég jó volt, a hetedik lett.

Az idei verseny összetett második helyén álló Markus Eisenbichler is elszúrta az ugrását a selejtezőben, de neki is sikerült javítania, igaz a 114,2 pontja nem volt nagyon erős. Ezzel nagyjából el is szállt az esélye az összetett győzelemre.

Az első sorozatban utolsóként ugrott a kettőből két versenyt behúzó Kobajasi, a japán sokkolóan messzire szállt, 136,5 méternél ért földet, 137,0 pontot kapott, bő öt métert vert mindenkire, és több mint tízpontos előnnyel várhatta a második sorozatot az újra jó formában lévő Stefan Kraft előtt.

Rjoju Kobajasi leérkezése Innsbruckban

A dobogóra ekkor a szlovén Timi Zajcnak és a norvég Andreas Stjernennek volt még jó esélye. Az egyre jobb formát mutató Roman Koudelka hiába jött második eredménnyel a kvalifikációból, pénteken nem tudott elég jót ugrani elsőre a cseh.

A második sorozatban Koudelka javítani tudott, a 18.-ról a 9. helyre jött előre, de ugyanez nem sikerült Eisenbichlernek, még kevesebb pontot kapott, mint először. Csak 13. lett az előző két állomás második helyezett németje.

Stoch is kezdett magára találni, egy jó ugrással a hetedikről az ötödik helyre jött fel. Az első kör dobogósai sem hibáztak, Stjernen átlagosat ugrott, de megőrizte ezzel is a harmadik helyet, Kraft viszont elég messzire szállt, 130,5 métert mértek neki. Aztán Kobajasi megint mindent átírt, övé lett a második kör legnagyobb (131,5 m) és legtöbb pontot (130,0) ugrása még úgyis, hogy a leérkezésnél egy kicsit bizonytalankodott, 13 pontos előnnyel vitte el az első helyet.

A japán szinte már győztesnek tekintheti magát, hiszen összetettben 45,5 ponttal vezet, az utolsó állomáson valószínűleg már az is elég lehet neki, ha a legjobb harmincba kerül. Persze ezzel valószínűleg ő sem elégedne meg,

ő lehet a verseny történetének harmadik ugrója, aki mindegyik sáncon nyerni tud.

A Négysánc vasárnap zárul a második osztrák versennyel, Bischofshofenben.

Eredmények:

1. Kobajasi Rjoju (japán) 267 pont (136,5 m/131 m)

2. Stefan Kraft (német) 254,2 (129,5/130,5)

3. Andreas Stjernen (norvég) 242,7 (131/126)



A Négysáncverseny állása 3 állomás után: 1. Kobajasi 815,9 pont, 2. Markus Eisenbichler (német) 770,4, 3. Stjernen 766,2

A vk állása 10 verseny után (még 18 van hátra): 1. Kobajasi 856 pont, 2. Piotr Zyla (lengyel) 509, 3. Kamil Stoch (lengyel) 482