Verte a síkirálynőt, arccal dőlt a hóba az örök 2.

Mikaela Shiffrin sorozatban nyolcadik szlalomgyőzelmére készült, amivel rekordot is beállíthatott volna, de a keddi flachaui versenyen az örök második Petra Vlhová megakadályozta ebben.

Az amerikai Shiffrin évek óta uralja a technikai számokat alpesi síben, szlalomban és óriás-műlesiklában szinte verhetetlen. A szezonban eddig hat klasszikus szlalomversenyt rendeztek, az első ötön mindig ugyanaz volt a leosztás az első két helyen: Shiffrin–Vlhova, Shiffrin–Vlhová és így tovább. Érthetően frusztrált lehetett emiatt Vlhová. A szlovák síző csak az oslói városi versenyen tudta szlalomban megverni Shiffrint.

A flachaui villanyfényes szlalom is úgy kezdődött, ahogy szokott, Shiffrin egy erős első futammal vezetést szerzett, 31 századot vert Vlhovára. Shiffrin sokszor a második futamban is a leggyorsabb, de most kevés volt ez a menete. Ő jött le utolsóként, a harmadik időmérőnél már 11 százados hátrányban volt, amire még négy század telepedett a végére. Így nem tudta megverni Vlhovát, aki végre győzött.

Vlhovát eléggé megrázta a siker, rövid ünneplés után a hóba temette az arcát, elég nehezen is kelt fel. Shiffrint úgy elkapni, hogy végigmegy pályán - nem esik ki -, nem mindennapi dolog.

Can Mikaela Shiffrin catch Petra Vlhova?



NO!



Vlhova has finally beaten Shiffrin! pic.twitter.com/n5oG0LT2WD — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2019. január 8.

Shiffrin sorozatban nyolcadik győzelmével Vreni Schneider és Janica Kostelic rekordját állíthatta volna be. Vlhovának ez volt az ötödik szlalomgyőzelme, ezzel ő a legeredményesebb szlovák sízőnő, Veronika Velez-Zuzolovát előzte meg most.

Elképesztő, ez életem legjobb napja. A második futam előtt beszéltem az edzőmmel, az mondta, eljött a mi időnk, csak menni kell. És megcsináltam, végre megvertem Mikát. Nagyon megérintett, hogy leelőztem, mert ő nagyon erős. Arra sarkkal, hogy elérjem a határaimat. Mindig nagy csatáink vannak, de végre tökéletes futamot mentem és nyertem

– nyilatkozta a verseny után Vlhová.

Shiffrin szerint is megérdemelte a győzelmet ellenfele, mert nagyon jó technikával és agresszíven sízett. Az amerikai a veresége ellenére az összetett világkupában hatalmas előnnyel vezet.

Vlhová a győzelemével elég nagyot is kaszált, 70 ezer euró járt az első helyért, ami kimagasló pénzdíj. A férfiak legnehezebb versenyén, a kitzbüheli lesikláson is csak alig valamitel többet, 74 ezret kap az első.

Eredmények, női műlesiklás:

1. Petra Vlhova (szlovák) 1:52.85 p (1. futam 56.45 mp/2. futam 56.40 mp)

2. Mikaela Shiffrin (amerikai) 1:53.00 (56.14/56.86)

3. Katharina Liensberger (osztrák) 1:54.02 (56.68/57.34)



A szakági vk állása 8 verseny után (még 4 van hátra): 1. Shiffrin 760 pont, 2. Vlhova 680, 3. Wendy Holdener (svájci) 425

Az összetett vk állása 18 verseny után (még 20 van hátra): 1. Shiffrin 1294 pont, 2. Vlhova 848, 3. Holdener 564