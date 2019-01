Újabb súlyos zaklatási botrány a dél-koreai gyorskorcsolyázóknál

Dél-Koreában öt, nevét elhallgatni kívánó gyorskorcsolyázó állítja: edzőik szexuálisan bántalmazták őket. Minderről a Solidarity for Young Skaters nevű csoport tartott sajtótájékoztatót a koreai parlamentben.

Az új ügy nem sokkal azután robbant ki, hogy a kétszeres olimpiai bajnok és többszörös világbajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, Sim Szokhi megvádolta korábbi edzőjét, Cso Dzsebomot, hogy a férfi

2014 óta többször megerőszakolta és bántalmazta.

A 22 éves Sim Szokhi Szocsiban 2014-ben és tavaly Phjongcshangban is olimpiai bajnok lett, világbajnokságon két bronz és négy ezüst mellett négyszer nyert aranyérmet. Állítása szerint Cso Dzsebom középiskolás kora óta zaklatta, többször is agyrázkódást okozott neki, illetve még az ujjait is eltörte egy hokiütővel.

A ügy a téli olimpia előtt robbant ki. Az edzőt örökre eltiltották a sportágtól, tavaly szeptemberben pedig el elítélték, mert bebizonyosodott, hogy 2011 és 2018 között négy sportolót – köztük Sim Szokhit – is többször bántalmazott. 10 hónap börtönbüntetést kapott.

Sim Szokhi azonban januárban döntött úgy, hogy a rendőséghez fordul, és nyilvánosságra hozza az edzője korábbi tetteit is.

Cso Dzsebom természetesen minden vádat visszautasított. Ennek ellenére petíció indult Dél-Koreában és közel 250 ezer ember írta alá, hogy az edző börtönbüntetését hosszabbítsák meg.

Alig két héttel Sim Szokhi vallomása után további öt, nevét elhallgató gyorskorcsolyázó mondta azt, hogy edzőik szexuálisan bántalmazták őket. Az őket képviselő Solidarity for Young Skaters csoport ráadásul vizsgálatot sürget Cson Mjongkju, a dél-koreai válogatott korábbi szövetségi kapitánya ellen, akinek állítólag komoly szerepe volt az ügy eltussolásában.

A kapitány tagadta, hogy tudott volna az esetekről.

(BBC)