A kegyetlen sípálya kétszer is kidobta, mégis a lécein maradt

Dressen a Beaver Creek-i világkupán bukott, a közvetítésbe is hallatszott a jajgatása.

A szlovén Kosi a cél közelében repült ki a bormiói sípályáról, a védőhálót is lebontotta.

A norvég Staugestad vágta oda magát a lejtőhöz a sívilágkupán, nem is mozdult utána egy darabig.

Az olasz Dominik Paris nyerte meg a lesiklást a kitzbüheli alpesisí-világkupán. Bizonyos szempontból Vincent Kriechmayr is győztes lett, a kegyetlenül nehéz pályán többször nagyot mentett, valószínűleg súlyos sérülésektől óvta meg magát.

A versenynaptárban a kitzbüheli világkupa mindig kiemelt figyelmet kap, az alpesi sí legkeményebb és egyben legveszélyesebb pályája is ugratói és letörései miatt. Fizikailag és mentálisan is nagy kihívást jelent a lejtő. Éppen ezért különleges a Streifon nyerni, ahol már az is nagy sikernek számít, ha valaki épségben lejön.

A lesiklást általában szombaton szokták tartani, de most az időjárási előrejelzések miatt péntekre hozták előre a futamot. Szombaton szlalomot, vasárnap szuperóriás-műlesiklást tartanak majd Kitzbühelben, ahol általában 45 ezer néző van, és rendszeresen megjelennek Ausztria celebjei is. Niki Lauda és Arnold Schwarzenegger is rendszerint ott volt a szurkolók között a korábbi években.

A mezőny nem volt teljes, a címvédő Thomas Dressen sérülés miatt hiányzott, a norvégok legjobbja, Aksel Lund Svindal pedig nem vállalta a versenyt. A 2016-ban itt megsérülő Svindal azt mondta, döntenie kellett, hogy Kitzbühelbe jön, vagy a februári világbajnokságra, mert mindkettőt már nem bírja fizikailag. Egy másik norvég, Kjetil Jansrud pedig azért nem indulhatott, mert az egyik kitzbüheli edzésén bukott, és bal karját két helyen is eltörte. A mezőny azért így is elég erős maradt.

Az egyes rajtszámmal, még havazásban Hannes Reichelt indult, az osztrák 1:57,93-as eredménye lett az alapidő. A négyessel induló Josef Ferstl jó alsó szakasszal egyetlen századmásodperccel elé került, de a dobogóra egyikük sem állhatott fel.

A lesiklás világbajnoka, Beat Feuz a pálya középső szakaszán ment igazán nagyot, jelentős különbséggel, kilenc tizedmásodperccel vette át a vezetést. Úgy tűnt, ennél tökéletesebben nem is lehet ma lejönni az elég jegessé váló Streifon. Az utána startoló Benjamin Thomsen nem veszélyeztette, de meglepetés, hogy végül ötödik lett a kanadai.

A következő három síelő közül egyik sem tudott végigmenni a pályán. Közülük Kriechmayr volt az, aki kétszer közel került a bukáshoz ugrató után, de mindkétszer bravúrosan kivédekezte az esést. Először félig le is ült, de így is egész jó sebességet őrzött meg, másodjára viszont már nem tudott bevenni egy kaput, így kiesett.

Dominik Paris az egyik ugratónál

A 13-assal induló Dominik Paris nagyot meccselt Feuzcal, a pálya közepén századra azonos idővel álltak, aztán pici hátrányba került, de a célegyenesre az olasz őrzött meg nagyobb sebességet, így húsz századdal győzött. Paris karrierje során harmadszor nyerte a kitzbüheli lesiklást. Egy másik olasz, Christof Innerhofer is nagyot ment, a harmadik helyen állt.

A javuló időjárás miatt a magasabb rajtszámúak is jó lehetőséghez jutottak. A tisztább látási viszonyokat a 27-es Otmar Striedigner használta ki legjobban. 37 százados hátránnyal a harmadik lett az osztrák, de honfitársa, Daniel Danklmaier is nagyot ment, 41-essel jött be az ötödik helyre.