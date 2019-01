Liuék a korcsolyasport legnagyobb szponzorszerződését kötötték

Hatalmas szponzor állt a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, illetve az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang mögé, az MOKSZ ugyanis a legnagyobb kínai sportszergyártóval, a Li-Ninggel kötött szerződést, olvasható a szövetség honlapján.

A megállapodás a 2022-es pekingi téli olimpia végéig szól, és a szerződés értelmében kizárólag ruházati szponzor lesz a kínai cég a szövetségnél, míg a két rövidpályás gyorskorcsolyázó a márka globális nagykövetei lesznek 2022-ig.

A céget a korábbi háromszoros olimpiai bajnok tornász Li-Ning alapította 1990-ben, szűk harminc év alatt Kína legnagyobb sportszergyártójává nőtte ki magát a cég, 11 sportágban 20 nemzeti csapatot és élsportolót támogatnak világszerte. Utóbbi értelmében a két Liu a sportág történetének legnagyobb szponzorszerződését kapta.

Kínában rendkívül népszerű a korcsolyasport, elsősorban a rövidpályás gyorskorcsolya, a Li-Ning vállalatnak is öt saját korcsolyapályája van. A hazámban mindenki tiszteli a magyarokat, különösen a Liu testvéreket. Már alig várjuk a közös munkát, rengeteg tervünk van nemcsak a kínai, hanem a világpiacon is, amelyben fontos szerepet jut nagyköveteinknek is