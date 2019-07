Liuéktól tanulna az olimpiai és világbajnok gyorskorcsolyázó

Októberig a magyar válogatottal készül Szemjon Jelisztratov, az oroszok olimpiai, világ- és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázója, adta hírül a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) nyomán az MTI.

„A világ egyik legjobb csapata a magyar, itt tanulhatok, fejlődhetek, és erre szükségem is van. Az orosz szövetségtől engedélyt kértem, aztán felvettem a kapcsolatot a magyarokkal. Sokáig tárgyaltunk a lehetőségekről, szerencsére sikerült megállapodnunk, én pedig boldog vagyok, hogy itt lehetek” – mondta Jelisztratov, aki hozzátette, nagyon tetszik neki a magyarok technikája, de szerinte ők is tudnak tanulni tőle.

”

Jelisztratov hétfőn csatlakozott a magyarokhoz, érkezésének a magyar válogatott edzője és menedzsere, Bánhidi Ákos is örül, hiszen a magyar sportolók is profitálhatnak abból, ha látják, egy ilyen sikeres társuk milyen íveken megy, hogyan fogja a pozícióját. „Rajta keresztül mi is kicsit elleshetünk az orosz iskolából. Mentálisan nagyon jó a versenyeken, és az edzéseken is igaz ez rá. Nem utolsósorban a mi ázsiónkat is növeli, hogy itt van velünk egy ilyen klasszis – mondta Bánhidi.

Jelisztratov a 2014-es, hazai rendezésű szocsi téli olimpián a váltóval lett aranyérmes, a 2015-ös világbajnokságon pedig 1500 méteren nyert. Emellett tizenegy Európa-bajnoki címe is van, közte a 2016-os és 2017-os összetett sikerek.