Bomba meglepetéssel indult a síszezon, egy 17 éves lány nyert

Elég nagy meglepetéssel indult el a síszezon, a nőknél egy 17 éves, viszonylag rutintalan versenyző, Alice Robinson nyerte meg az idénynyitó óriás-műlesiklást Söldenben. A női szakág egyeduralkodóját, Mikaela Shiffrint is megelőzte.

Bár még nincs igazi tél, a gleccsereken, nagy magasságban már beindult a síszezon, a világkupa első állomása is hagyományosan is ilyen helyszínhez kötődik, az ausztriai Söldenben általában megfelelőek is a feltételek. Ha más nem, tavalyról elraktározott hóból tudnak versenyt rendezni.

A szakági világkupa címvédője, Shiffrin és a tavalyi söldeni győztes egyértelmű esélyesei voltak az idénynyitónak. Shiffrin hozta magát, az övé lett a legjobb első futam, Worley-re több mint egy másodpercet vert. Az első futamban Robinson lett a második, 14 századot kapott az amerikaitól.

Alice Robinson ünnepel

Shiffrin mindig magabiztosan versenyez, gyakran mindkét futamot megnyeri, elé ritkán fordul elő vele, hogy az élről kapjon ki. Söldenben azonban nem tudott elég agresszív meneteket síelni, a második futamban Robinson két tizeddel gyorsabb volt nála, így végül 6 századdal az amerikai elé került, Worley pedig egy elég erős második futammal megcsípte a harmadik helyet.

A még csak 17 éves Robinson junior világbajnokságot már nyert, de nem igazán nevezhető tapasztaltnak, Söldenben még csak a tizedik világkupa-versenyén indult. Többnyire nem tudott második futamot menni, vagy nem fejezte be a pályát. Igaz, márciusban már egy második hellyel jelezte Andorrában, hogy veszélyes lehet.