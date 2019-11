Nem túlzott önbizalom, egyszerűen csak elsők akarunk lenni

A szervezők telt házra számítanak a január 24. és 26. között sorra kerülő debreceni rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon - írta az MTI.

"Elindult az esemény honlapja és a jegyértékesítés is" - számolt be a Váradi Orsolya a szervezőbizottság nevében. Bérleteket is lehet vásárolni, illetve létrehoztak olyan VIP-kategóriát is, amely bővített szolgáltatásokat tartalmaz és a kulisszák mögé is betekintést enged.

Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöke kijelentette, az idény fő versenye az Eb lesz, melyen telt ház várható, de a márciusi, szöuli világbajnokságot sem engedik el.

"Nyomassza a riválisokat, hogy Debrecenbe jönnek, ahol velünk kell megküzdeniük. Ez nem túlzott önbizalom, egyszerűen elsők akarunk lenni"

- mondta.

A Nemzeti Korcsolyázó Központot illetően újságírói kérdésre úgy válaszolt, nincs veszélyben a beruházás, mivel korábban zuglói polgármesterként maga Karácsony Gergely is támogatta, akit azóta Budapest főpolgármesterének választottak.

Bánhidi Ákos csapatmenedzser a szezon első két, tengerentúli világkupaversenyéről úgy fogalmazott, nagyon örül a sok éremnek, de minden évben újra bele kell rázódni a versenyzésbe, és egy kisdöntős szereplést is nagyon nehéz elérni.

"A férfiaknál egyéniben két orosz, Szemjon Jelisztratov és a visszatérő Victor An lehet a legnagyobb riválisunk, de sérülései után a holland Sjinkie Knegt is újra edzésbe állt" - mondta az Eb-ről Bánhidi, aki hozzátette, nem ijednek meg senkitől.

Bánhidi arról is beszélt, hogy sokat erősödött a mezőny az előző szezonhoz képest, az oroszokon sokat lendített a hatszoros olimpiai bajnok An visszatérése, de a kínaiak is nagyon készülnek a 2022-es, pekingi olimpiára, ők szakembereket csábítanak el csak azért, hogy azok ne másoknál dolgozzanak.

"Annyit tudok mondani Annak, vagy annak, aki erősnek érzi magát, hogy az Eb-n találkozunk. A terhet meg lehet tanulni kezelni"

- mondta Liu Shaolin Sándor, aki 500 méteren egyéni csúcsot döntött, egyúttal először került a bűvös 40 másodperc alá.

A váltóval hozzá hasonlóan olimpiai bajnok Burján Csaba kiegészítette, az elmúlt két évinél lazább felkészülésük volt, ezért nem most vannak csúcsformában, mert azt az Eb-n szeretnék elérni.

A két távon is egyéni csúcsot elérő Jászapáti Petra a női csapatról úgy nyilatkozott, hogy egyéniben jó eredményeket értek el, de váltóban még össze kell szokniuk, mert az ausztrál születésű Lockett Deanna korábban nem versenyzett stafétában, míg Kónya Zsófia egyéves kihagyás, Sziliczei-Német Rebeka pedig sérülés után tért vissza. Azt biztatónak nevezte, hogy 500 méteren ő, 1000 méteren pedig Lockett országos rekordot döntött.

Salt Lake Cityben Liu Shaolin ezüstérmet, míg öccse, Liu Shaoang, illetve Jászapáti bronzot nyert, majd múlt hétvégén Montrealban az 5000 méteres férfi váltó és Liu Shaolin 500 méteren győzött.