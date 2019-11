Shiffrin már a férfiaknál is rekorder lenne szlalomban

Hatalmas rekordot ért el a finnországi Leviben zajló sívilágkupán a 24 éves Mikaela Shiffrin, aki a szlalomot megnyerve már 41. szakági győzelmét aratta a világkupában. Ezzel rekordot döntött – a nőknél már eddig is vezetett, de most a férfiaknál szlalomrekorder Ingemar Stenmarkot is megelőzte.

A kétszeres olimpiai és ötszörös világbajnok, az összetett vk-ban címvédő amerikai Shiffrin dominanciáját jól mutatja, hogy a 2017 januárja óta megrendezett 21 világkupa-állomáson 17-szer ő nyert, rajta kívül pedig csak a szlovák Petra Vlhova tudott nyerni, négyszer, emeli ki az MTI.

A szombati szlalomversenyben Shiffrin mögött másodikként a svájci Wendy Holdener, harmadikként pedig az osztrák Katharina Truppe végzett. Az első futam legjobbja, Vlhova a második etap elején bukott és kiesett.

Eredmények, női műlesiklás

Mikaela Shiffrin (amerikai) 1:57.57 perc (1. futam 58.78 mp, 2. futam 58.79 mp) Wendy Holdener (svájci) 1:59.35 (1:00.2, 59.15) Katharina Truppe (osztrák) 1:59.51 (59.64, 59.87)

Az összetett vk állása 2 futam után (még 39 van hátra): 1. Shiffrin 180, 2. Alice Robinson (új-zélandi) 100, 3. Holdener 96

A szakági vk állása 1 futam után: 1. Shiffrin 100, 2. Holdener 80, 3. Truppe 60