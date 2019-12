Sorra szórták ki síugrókat a szuperdressz miatt

A síugró-világkupa rukai állomása elég furcsára sikerült. Az első ugrások után kizárták a két élen álló norvég versenyzőt, majd a második sorozat után két dobogóst is diszkvalifikáltak, minden esetben a nem megfelelő síruhára hivatkozva.

A síugrásban elég szigorú szabályok vonatkoznak a felszerelésre. A lécek méreteiről, a sícipőkről és -kötésekől, valamint a ruhák szabásáról, anyagáról és vastagságáról is részletes leírások vannak, például még azt is meghatározzák, hogy hol és milyen hosszú cipzár lehet a ruhán, és hogy azt is hogyan kell felhúzni.

A síugrás a repülésről szól, és az, hogy mennyit segít a felhajtó erő, nagyban múlik azon, hogy milyen felületet képez az ugró testével, léceivel és ruhájával. A nagyobb, áthatolhatatlan felület sokat jelenthet.

Nem mindegy, hogy síugrón „átfúj" szél, vagy inkább megtartja. Hogy mennyire fúj át a szél a síruhán, az annak anyagán és szövésének sűrűségén múlik. Egy hálószerű cuccon nyilván átszalad a szél, de egy tömött anyagot meg is emelhet. A síugrásban persze erre is van szabály. A ruháknál előírják, hogy milyen levegőáteresztő képességük (permeabilitás) lehet, ez a szabály szerint minimum 40 liter per négyzetméter per másodperc, amit egy 10 milliméter átmérőjű eszközzel mérnek.

A sportágban a szűk határok ellenére is évről évre kísérleteznek, a norvégok már az első verseny előtt beszéltek egy új, fehér síruháról, a lengyelek pedig új cipőt vittek Wislába. Az újítások elvileg átesnek technikai ellenőrérzésen is, ezért is lepődtek meg sokan a kizárásokon. A lengyel szövetség egyik delegáltja, Agnieszka Baczkowska szerint az történhetett, hogy az első versenyen, Wislában, ahol a norvégok már új ruhában ugrottak, nem vizsgáltá permeabilitást, csak egyéb paramétereket.

A szombati rukai verseny első sorozata után két norvégot, a nagy esélyesnek tartott Robert Johannsont és Johann André Forfangot zártak ki az első két helyről, de még sokkolóbb volt, hogy a második sorozat után két dobogós is erre a sorsra jutott. A junior világbajnok, szintén norvég Marius Lindvik egy darabig azt hihette, hogy először állhat dobogón felnőtt világkupán, de az ő második és a szlovén Peter Prevc harmadik helyét is törölték a szabálytalan ruha miatt, és a tizedik Anze Semenic is így járt.

A norvégok kapitánya szerint Lindvik kizárása azért is furcsa, mert ő nem abban a típusú ruhában ugrott, mint két korábban kizárt honfitársa. Forfang az mondta az NRK-nak, hogy az ő ruhájának néhány pontján valóban mértek eltérést, de szerinte ez minden versenyzőnél ugyanígy lenne.

A versenyen így is norvég győzelem született, a Wislában is nyerő Daniel-Andre Tande lett az első.

Eredmény:

1. Daniel-Andre Tande (norvég) 282,5 pont (131 m/142 m)

2. Philipp Aschenwald (osztrák) 273,3 (129/143)

3. Anze Lanisek (szlovén) 272,4 (136,5/135)