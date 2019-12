A f*ckin chinázó olimpiai bajnok: A feszült helyzetet akartam megmutatni, nem sikerült

A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók szövetségi kapitányának, Csang Csing (Zhang Jing) Linának a lemondásához vezetett az a szerencsétlen poszt, amit az olimpiai bajnok Burján Csaba osztott meg a közösség médiában a hét elején: a Japánból Kínába érkező Burján a repülőtéren tapasztalt hatalmas sor miatt vesztette el a türelmét, és kiírta,

F*ckin China.

A poszt után Csang Csing azonnal bejelentette lemondását, amit a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöksége nem fogadott el, majd Burján több esetben is bocsánatot kért, hogy enyhítse a helyzetet. Ezt legutóbb a Nemzeti Sport szombati számában tette meg, ahol elmondta,

csak a repülőtéren kialakult feszült helyzetet akarta megmutatni, de ez nem sikerült.

Nem így kellett volna. Sértő módon ábrázoltam a helyzetet, elismerem, de tényleg nem ez volt a célom

– árulta el a sportlapnak a phjongcshangi olimpián az 5000 méteres váltó tagjaként világbajnok Burján, aki azt is elmondta, hogy a balhéról csak reggel értesült, mert úgy ment aludni, hogy nem is gondolta volna, hogy bármi rossz történt. „[E]kkor írtam meg a bocsánatkérő posztot is, és természetesen elnézést kértem Linától is. Ezek után jött az edzés, majd később egy megbeszélést hívtak össze Ákosék – ott esett le igazán, mit tettem, és hogy sokkal súlyosabb a helyzet, mint gondoltam.”

Burján arról is beszélt, hogy teljesen átgondolatlanul cselekedett, sem az edző Csang Csingre, sem a szövetség kínai szponzorára, sem a kulturális különbözőségekre nem gondolt, utalva arra, hogy Kínában bűn hasonló üzeneteket posztolni, de azóta belátta, hogy Magyarország is lett volna következménye egy ilyen megjegyzésnek.

A bejegyzés miatt a szövetség fegyelmi eljárást indított Burján ellen, aki reméli, hogy csak őt büntetik, és nem hagyja ott a csapatot meggondolatlansága miatt sem a vezetőedző, sem pedig a kínai szponzor.