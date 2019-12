Nyolc ugrás, tíznapos őrület, százezer ember

A síugrásőrültek december végétől vízkeresztig a képernyőkre tapadnak, hogy végigizgulják a sportág legizgalmasabb és legnagyobb hagyományú eseményét, a Négysáncversenyt. A még elkötelezettebb szurkolók pedig maguk is végigcsinálják a bulizásról és több tízezres embertömegekről is szóló sorozatot. Tavaly a japán Kobajasi Rjoju mindent vitt, mind a négy állomáson nyert, de idén jóval meglepőbb lenne egy ehhez hasonló tarolás.

A Négysáncverseny, vagy ahogy gyakran emlegetik, a Turné 1953-ban indult útjára. A második világháború után büntetésből eltiltott német síugrók és a korlátozás alá nem kerülő osztrákok jó kapcsolatából nőtte ki magát a világ legpatinásabb síugróversenyévé. Az ugrók négyszer küzdenek meg egymással: a két német (Oberstdorf és Garmisch-Partenkirchen) és két osztrák állomáson (Innsbruck, Bischofshofen) elért eredményeket összesítik, és az összetettben legjobban álló lesz a győztes. Ő kapja meg az aranysas trófeát, valamint hozzá húszezer svájci frankot is.

Már a legelső verseny legelső állomásán kint volt húszezer néző, és a Turné azóta sem vesztett varázsából. Az oberstdorfi rajtra általában 40 ezer néző is összejön, és a többi helyszínen is úgy 25-25 ezer szurkolóra lehet számítani.

A német nyelvű szaksajtó ezért is csak tíznapos őrületként emlegeti a Négysáncot.

Az esemény rendkívül népszerű, a németeknek és osztrákoknak nagyjából azt jelenti, mint az amerikainak a hálaadás napi amerikaifutball-meccsek, vagy az angoloknak a Boxing Day, a karácsonyi futballforduló. Ebben az időszakban olyan nézettséget is képes elérni a síugrás, mint a Bajnokok Ligája. Persze a Négysáncnak dolgozik az is, hogy a németeknél ekkora leáll a Bundesliga, és amúgy sem sok sporteseményt találni. A síugrással talán nem olyan könnyű azonosulni, mint a focival – a német gyerekek sem síugorgatnak csak úgy a haverokkal a téli szünetben unaloműzésből – , de a sportág elég látványos, és a karácsonyi és szilveszteri hangulat a laikusokat is magával ragadja. Időnként magukat a versenyzőket is, elő-előfordult már, hogy egy erős szilveszteri ivászat után másnaposan ugrottak néhányan.

A Négysánc persze nem attól nehéz, hogy buliszezonban kell lenyomni. A síugróknak rövid időn belül négy különböző helyszínhez kell alkalmazkodniuk, és összesen nyolc olyan ugrást kellene végrehajtaniuk, ami közel van a tökéleteshez. Arról nem is beszélve, hogy már a kvalifikációban is fárasztják magukat ugrásokkal, így összesen nyolc olyan nap van, amikor ugranak. Nehéz végig fenntartani a fókuszt, és a síugrás legfontosabb faktora, a szél is rendesen bekavarhat. Tehát nem árt egy kis szerencse sem a győzelemhez.

A Turné a világkupa-sorozat része, de kicsit más szabályokat alkalmaznak. Hogy még izgalmasabb legyen a verseny, az állomások első körét KO-rendszerben rendezik. A selejtezőt túlélő 50 versenyzőt párokba állítják. A legjobb ugrik a leggyengébb ellen, majd a lista két végéről befelé haladva rendezik össze a párokat, és a végén a nagyobb ugró jut tovább a második körbe. Kivétel is van, öt úgynevezett szerencsés vesztes (lucky loser) is ugorhat még egyet, ők a vesztesek között legjobb eredménnyel rendelkezők.

Az elmúlt két évben Grand Slammel nyerték a Négysáncot: a lengyel Kamil Stoch és a japán Kobajasi Rjoju is úgy győzött összetettben, hogy mind a négy állomáson elvitte az első helyet. A verseny történetében erre eddig nem sok példa volt. Korábban csak a német Sven Hannawaldnak sikerült a tarolás 2001/02-ben. Tavaly Kobajasi a világkupát is uralta, de a mostani szezonban senki sem tudott dominálni. Nyert versenyt a norvég Daniel-André Tande, aki az utóbbi hetekben csak szenved az ugrásaival, lett első az osztrák Stefan Kraft, Kobajasi és honfitársa, Szató Jukija, valamint Stoch is, és a dobogón pár új arc is bemutatkozott. Fekete lóként emlegetik már az osztrák Jan Hörlt, két hete pedig a korábbi Négysánc-győztes Peter Prevc is elcsípett egy második helyet.

„A nézők szempontjából a lehető legjobban alakulhat a Négysánc, nincs egyöntetűen megnevezhető favorit. Azt látjuk, hogy Kobajasi és Kraft is egyre erősödik, de számolni kell Stoch-hal és a németektől Karl Geigerrel is. Nagyon kicsi az esélye, hogy itt bárki Grand Slamet csinálhatna" – mondta Kelemen Zoltán, korábbi síugró, az Eurosport szakkommentátora.

Bár nem számított favoritnak, de rengeteg szurkoló mégis Kaszai Noriaki miatt bánkódik. A japánok 47 éves ugrója 28 év után először hagyja ki a Négysáncot a rossz formája miatt. A síugrók kamikazéja, csak az 1994/95-ös Turnét volt kénytelen kihagyni sérülés miatt, de azóta mindig indult, és elnyűhetetlennek tűnt. Idén azonban nem jöttek neki az eredmények, még a legjobb 30 közé sem tudott kerülni egyik versenyén sem, így aztán hazautazott Japánba. Azt nyilatkozta, hogy fizikailag minden rendben vele, de a technikája elment.

Kaszai már az 1989-es szezonban is versenyzett, Kelemen felhívta rá a figyelmet, hogy akkor még Németország helyett az NSZK versenyzői ellen küzdött, és nagy része lehet benne, hogy Japánban felfutott a síugrás. Karrierje során 17 világkupafutamot nyert, sírepülésben világbajnok volt, olimpiákon és világbajnokságokon is nyert érmeket. Miatta is figyelhettek fel a szponzorok a síugrásra, és kezdték pénzelni a helyi klubokat.

A japán válogatott első sora általában kihagyja a Négysánc főpróbájának tartott engelbergi versenyt, de idén nem ment mindenki haza. A már említett Kobajasi a világkupa összetettje miatt is maradt Európában versenyezni. Kelemen elmondta, hogy Engelberg után a síugrók általában hazamennek, nem mennek gyakorolni külön egyik sáncra sem. „Annyira bent van a fejükben a mozgás, hogy nincs szükségük rá, és talán még jobb is, mentálisan is, hogy pihennek. Általában otthon karácsonyoznak a versenyzők, és december 27-én, a nem hivatalos edzésen találkoznak újra az oberstdorfi sáncon."

Kelemen szerint elképzelhető, hogy az időjárás komoly tényező lesz a Négysáncon, például a legutolsó világkupán, a svájci Engelbergben is 100 kilométer per órás és kavargó szélben rendeztek két futamot, ami szétszórta a mezőnyt. A szakkommentátor úgy vélte, a rutinos ugrók előnyben lehetnek majd, ha hasonló időjárási helyzet áll elő.

Nem feltétlenül az számít, hogy hogyan ugranak, hanem az, hogy nem esnek pánikba. Két ugrás között sokat várakoztathatják a versenyzőket, és ezt a fiatalabbak nehezebben viselik, elviheti a koncentrációjukat, nagyon nehéz helyzet ez.

A versenyt elméletileg nem veszélyeztetheti semmi. Oberstdorf felkészült a nyitányra, háromezer köbmétert havat tároltak el, és hóágyúzni is tudnak, ha szükséges, akár tavaszias körülmények között is elindulhat náluk az őrület.

A Négysáncverseny programja: (a versenyeket itthon az Eurosport közvetíti)

1. állomás, Oberstdorf

december 28., 16:30 - kvalifikáció

december 29., 17:30 - verseny



2. állomás, Garmisch-Partenkirchen

december 31., 14:00 - kvalifikáció

január 1., 14:00 - verseny



3. állomás, Innsbruck

január 3., 14:00 - kvalifikáció

január 4., 14:00 - verseny



4. állomás, Bischofshofen

január 5., 16:30 - kvalifikáció

január 6., 17:15 - verseny

(Borítókép: Kobajasi Rjoju Bischofshofenben 2019. január 6-án. Fotó: Stanko Gruden /Agence Zoom / Getty Images)