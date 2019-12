Elnézte a rajt időpontját, de így is óriási különbséggel nyert Shiffrin

41. vk-győzelmét szerezte a szlalomban, ezzel ő a legsikeresebb síző a nők és férfiak között is.

Goggia egyetlen századdal nyert a St. Moritz-i világkupán, a kezét is letette a kanyarban.

Az amerikai Mikaela Shiffrin 63. győzelmét szerezte meg az alpesisí-világkupában, így már csak honfitársa, Lindsey Vonn van előtte a női örökranglistán. Shiffrin az ausztriai Lienzben, óriás-műlesiklásban szerezte legfrissebb győzelmét.

Shiffrin jól kezdte a szezont, de egy kicsit elbizonytalanodott, Courchevelben csak a 17. lett óriás-műlesiklásban, így le is mondott pár futamot, hogy az edzéseken összeszedje magát.

Lienzben nem ment minden simán, a síző úgy tudta, hogy 10:30-kor van az első futam rajtja, de valójában 10:15-kezdődött a verseny. Erre még időben rájött, szokásos rutinját viszont már nem tudta megcsinálni. A malőr nem annyira zavarta meg, a negyedikként startoló síző az első futam legjobb idejét érte el.

A második futam sem volt nagyon izgalmas, a fordított rajtsorrend miatt utolsóként induló Shiffrin a menete elején veszített egy kis időt az olasz Martina Bassinóval szemben, de a pálya második felében már hatalmas fölényben volt, összesítve 1,36 másodperccel győzött, övé lett a legjobb idő a második futamban. A második Bassino lett, a harmadik helyet az oszrák Katharin Liensberger szerezte meg, aki karrierje során először állt világkupa-dobogón, az első futamban még csak a hetedik volt.

Shiffrin eddig az osztrák Annamarie Moser-Pröll-lel állt a női örökranglista helyén 62 győzelmével, de most már 63-mal a második. Lindsey Vonn 82 futamot nyert karrierje során, de Shiffrin korához képest sokkal jobban áll, még csak 24 éves. Ha ilyen ütemben nyeri továbbra is a futamokat, az abszolút rekord is az övé lehet.