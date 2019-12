Négysánc: a japán csodagyerek folytatta félelmetes sorozatát

A Négysáncverseny ott folytatódott, ahol az előző kiírást abbahagyták. A címvédő Kobajasi Rjoju tavaly négyből négy futamot nyert, és most újra elhozta az első helyet Oberstdorfban, fölényesen nyert a japán síugró.

A Négysáncverseny első állomásának első sorozata a hagyományok szerint KO-rendszerben zajlott, az ötven kvalifikációt szerzett síugró közül csak 30 kerülhetett a második körbe. A selejtező alapján a versenyzőket párokba rendezték, a legerősebb a leggyengébbel küzdött meg, az utolsó előtti a másodikkal, és így tovább. A 25 párbaj győztese mellett pedig az öt legjobb eredménnyel rendelkező vesztes is ugorhatott még a második körben, ahová mindenki vitte tovább az első sorozatban elért pontszámát is.

A KO-rendszerben az első négy páros után jöttek az igazán nagy ugrások, amiben közrejátszott az is, hogy megfordult a szél, a síugrók számára előnyös szembeszélben már hosszabbakat tudtak repülni. Két norvég, a Repülő Bajusznak nevezett Robert Johansson és Johann-André Forfang állt az élre, egy 134 és egy 136 méteres ugrással. Míg a hátszélben kezdő kétszeres Négysánc-győztes Kamil Stoch csak 124,5-öt tudott, máris nagy, tíz pont feletti hátrányba került. A norvégok nagy formában voltak, Marius Lindvik távolságban mindenkit megvert, 139 méterig repült, de ezzel nem állt az élre. A stíluspontja és a szélkompenzációs pontok miatt még a normál sáncos világbajnok Dawid Kubacki vezetett ekkor, neki 132 méter is elég volt.

Az igazán nagy ugrások az első kör végén jöttek. A németek favoritja, Karl Geiger 135 méterig jutott, de a beülő lentebb hozásával rövidebb lett a nekifutója, így plusz pontokat is kapott, 147,1 ponttal zárt. A címvédő Kobajasi Rjoju (Ryoyu Kobajashi) 138 métert ugrott úgy, hogy nagyobb hátszele volt, 154,8 ponttal állt az élre. A selejtező legjobbja, az osztrák favorit Stefan Kraft kevésbé talált bele az ugrásba, Kobajasi és Geiger mögött a harmadik volt, kilencpontos hátránnyal. Úgy tűnt, hogy Kobajasi már csak nagy hibával veszítheti el az első helyet.

A második sorozatban több hátsó régióban szereplő versenyzőnek összejött a nagy ugrás, a japán Szató Jukija, a szlovén Domen Prevc és a német Stephan Leyhe hozott össze 140 pont feletti kísérletet, ezzel feljebb is kapaszkodtak, de a top 5-re nem volt ezzel esélyük.

Az utolsó tíz ugrót még lentebb hozták a sáncon, még több beülőkompenzációt kaphattak, de hosszú ugrásokra már nem lehetett számítani. A norvégok sem találtak már bele annyira az ugrásukba, mint az első körben. Az első körben ötödik Markus Eisenbichler is visszacsúszott egy gyengébb kísérlet után.

Kubacki a második körben is szuper ugrást mutatott be, 133 méterig repült a rosszabb körülmények között is, több mint 150 pontot kapott az ugrásra, ez volt a nap második legjobb kísérlete. Kraftnak a leérkezés nem sikerült, így Kubacki mögé szorult. Karl Geiger kibírta a nyomást, a német is jól ugrott, 134 métert mértek neki, és az élre állt.

Kobajasi jött utolsónak, nem ingott meg, újra jól időzítette ugrását, ő is 134 méterig repült, ráadásul nagyobb hátszélben, így megint egy 150 pont feletti kísérletet jegyezhetett. Simán, közel tíz ponttal verte összetettben a második Geigert, A verseny 68 éves történetében Kobajasi a negyedik olyan ugró, aki sorozatban öt futamot tudott nyerni a Négysáncon.