Négysánc: három fivér ugrik majd egymás ellen Innsbruckban

A Négysáncverseny harmadik állomásának kvalifikációját a norvég Marius Lindvik nyerte, de nem hibázott a többi favorit sem Innsbruckban, ahol bebizonyosodott az is, hogy a síugrás családi sport.

A Négysáncverseny két német állomás után átköltözött Ausztriába, egy pihenőnap után az innsbrucki Bergisel-sáncon folytatták a síugrók a Turnét. A harmadik versenyt is megelőzte a szokásos kvalifikáció, mert 72 indulóból csak 50 ugorhat majd szombaton.

Az összetettet vezető ugrók közül mindenki hozta magát, az előző, Garmisch-Partenkirchen-i állomást nyerő Marius Lindvik kapta a legerősebb pontszámot, 132,5 métert ugrott. A második Stefan Kraft lett, úgy látszik, összeszedte magát az előző verseny óta, újra dobogóesélyes lehet. A német Karl Geiger továbbra is stabilan ugrik, a harmadik lett a selejtezőben. A címvédő Kobajasi Rjoju is hozta magát az ötödik hellyel, és az összetett első helyért még versenyben lévő lengyel Dawid Kubacki is stabil formát mutat, hatodikként jutott tovább.

A legjobb ötven mezőnyébe több testvérpár illetve egy trió bejutott. Az nem számított meglepetésnek, hogy a címvédő Kobajasi Rjoju illetve a bátyja, Dzsunsiro is kvalifikálta magát, hiszen utóbbi is nyert már világkupafutamot. Az viszont már bravúr volt, hogy az osztrák Daniel és Stefan Huber is bekerült a szombati mezőnybe, hiszen utóbbi nem is igen indult még a világkupában.

A szlovén Precv testvérek közül pedig mindhárman ugorhatnak majd. A selejtezőben Domen ugrott a legjobban, a 11. lett, a már Négysáncot is nyerő Peter a 15. legjobb pontszámot kapta, míg Cene a 34. lett. Tőle ez egész jó eredmény, hiszen ő sem világkupás síugró, a második vonalnak számító kontinentális kupában versenyzik.

A Négysánc harmadik futamát szombaton 14 órától rendezik meg.