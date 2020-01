Négysánc: mindent vitt a későn érő lengyel síugró

A Négysáncverseny bizarr sztorijaiban az alkohol is benne van. Verekedő síugró, piálás miatt hazazavart sztár és énekes ezermester is ugrott.

Dawid Kubacki az ausztriai Bischofshofenben mindent vitt, a lengyel síugró nagy fölénnyel megnyerte az utolsó állomást, és a Négysáncverseny összetett versenyében is első lett. Négy éven belül ő a harmadik lengyel győztes.

A Négysáncverseny már sokszor eldőlt az utolsó állomásig, akkora különbségek alakultak ki, hogy már csak valami katasztrófa miatt lehetett elveszteni – ilyen volt például három évvel ezelőtt, amikor Daniel-André Tande utolsó ugrásánál kilazult a síkötése, el is bukta vele az első helyet. Az idei Turné viszont az utolsó körig viszonylag kiélezett maradt.

Az összetettben a lengyel Dawid Kubacki 9,1 ponttal vezetett, ez nagyjából öt métert jelent, Marius Lindvik előtt, és 13,3 pont (kb. 7,5 méter) hátránya volt a harmadik Karl Geigernek, míg a címvédő Kobajasi Rjójú 13,7-tel volt lemaradva. Ezek a különbségek két ugrás alatt nem ledolgozhatatlanok. Az újra jól ugró Stefan Kraft már 15 pont feletti mínuszban volt, ő inkább már csak futamgyőzelemben reménykedhetett.

Az első sorozatban nagyjából el is dőlt már az összetett első helye, Kubacki megtartotta stabil formáját, félelmetesen jól ugrott, közel volt sáncrekordjához, 143 méterre szállt, 151,6 pontot kapott kísérletére, ezzel ő volt az első kör legjobbja. Geiger sem hibázott, 140 méterére 147,7 pontot adtak, de már csak abban reménykedhetett, hogy a két futamot is nyerő Lindviket megelőzi összetettben is. A norvégok új szenzációján 1,2 pontot hozott a német. A selejtezőt nyerő Stefan Kraft sem volt rossz, 144,2 ponttal a negyedik helyről várta a folytatást. Mögötte sűrű volt a mezőny, még négyen voltak 140 pont felett. Meglepetésre viszont ezek között nem volt ott a címvédő Kobajasi Rjójú. A japán a második állomás óta csak szenved, 137,8 ponttal csak a 11. volt az első körben, neki ezzel el is úszott a dobogója összetettben.

A második kör nagy fordulatot nem hozott. Kobajasi és Peter Prevc kicsit feljebb kapaszkodott a listán, az ötödik és a hetedik helyet szerezték meg végül, de a többi favorit megőrizte pozícióját. Kraft időlegesen átvette a vezetést, de még volt mögötte három ugró. Lindvik túlszárnyalta, majd következett Geiger is, akinek dupla volt a tét, itt és összetettben is a második helyért ugrott. Az előbbi összejött neki, az utóbbi viszont nem, csak 1,6 pontot tudott lefaragni a 4,2-es hátrányból.

Kubackinak egy biztonsági ugrás is elég lett volna, de ő a végére lett a legjobb, odatette magát, az övé lett az egyetlen 140 méter feletti kísérlet a második sorozatban, végül majdnem tíz ponttal nyerte a bischofshofeni állomást.

A Négysánc-győzelem sem lehetett kérdés, megduplázta előnyét, végül 20,6 pontos előnnyel nyert Lindvik előtt, Geiger lett a harmadik.

Lengyelek már többször nyerték meg az Aranysast, két- illetve három évvel ezelőtt Kamil Stoché lett az összetett, de korábban Adam Malysz is győzött. Kubackinak elég nehezen indult be a karrierje. 2006 óta ugrik a világkupa mezőnyében, de csak 2019-ben lett meg az első egyéni győzelme, aztán nem sokra rá világbajnok lett egy soha korábban nem látott fordításnak köszönhetően. Az idei Négysáncon nagyon stabil volt, ő az egyetlen, aki mind a négy helyszínen dobogóra állt. Oberstdorfban harmadik, Garmisch-Partenkirchenben és Innbruckban második volt, Bischofshofenben pedig nyert.

Eredmények:

1. Dawid Kubacki (lengyel) 300,9 pont (143 m/140,5 m)

2. Karl Geiger (német) 291,0 (140/136)

3. Marius Lindvik (norvég) 289,4 (139/137)

A Négysáncverseny végeredménye: 1. Kubacki 1131,6 pont, 2. Lindvik 1111,0, 3. Geiger 1108,4

A vk állása 11 verseny után (még 19 van hátra): 1. Kobajasi Rjoju (japán) 644 pont, 2. Geiger 619, 3. Stefan Kraft (osztrák) 539

Borítókép: Dawid Kubacki ünnepli Négysánc-győzelmét (Alexander Hassestein/Getty Images)