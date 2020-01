Tökéletes délutánt hoztak le a magyar short trackesek az Eb-n

A magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott szinte hibátlan teljesítményt nyújtott a debreceni Európa-bajnokság első napján. Az összesen 18 továbbjutási esélyből 16-tal élt. Ezer méteren minden magyar short trackes továbbjutott, és a két váltónk is elődöntős.

Az 1500-as és 500-as versenyek után délután az 1000 méteres előfutamokban is folytatódott a magyar sikersorozat, Jászapáti Petra és Bácskai Sára Luca is jól felépítette a versenyzését, különösebb feszültségek nélkül hozták a negyeddöntő érő második helyeket. Lockett Deanna is futammásodik lett, de ő csak az utolsó kanyarban tudta bebiztosítania magát. A negyedik helyről küzdötte fel magát a féltáv után, nagy erőket mozgósítva külső ívről próbált előzni, és talált is egy rést, hogy bevágjon. Az utolsó két körben a cseh Sejpalová-Hruzová még kilökni sem tudta a végén is dinamikus Lockettet.A férfiaknál Krueger Cole nehéz futamba került, a táv felénél sikerült a második helyre besorolnia, de az izraeli Vladislav Bykanov visszatámadott, így csak harmadik lett a magyar, megint ki kellett várnia az összes hátralévő futamot, hogy kiderüljön, idővel sikerülhet-e neki a továbblépés. Gyors futamának köszönhetően negyeddöntőzhet, így a férfiak is százszázalékosak lettek 1000 méteren.

Liu Shaolin Sándor ezúttal is játszott a mezőnnyel, az első köröket nem siette el, aztán az élre ment. Végig hátratett kézzel korcsolyázott, nem került nagy erőfeszítésbe a győzelem. Öccse, Liu Shaoang már a rajt után az első helyre ment, aztán ő is szétzilálta a futamot, nagy fölénnyel nyert.

A női váltóban két új magyar versenyző is bemutatkozott, Lockett és Jászapáti mellé Kónya Zsófia és a Sziliczei-Német Rebeka került be. Az Eb-n 12 váltó indulhat, itt is a futammásodik hely ért biztos elődöntőt. A magyar váltó az Eb-címvédő Hollandiával került össze, így nehéz futamra kellett számítaniuk Jászapátiéknak. Elég hamar világossá is váltak az erőviszonyok, a fehéroroszok leszakadtak, a hollandok pedig látványosan megléptek. A magyarok a németekkel küzdöttek a második helyért, de végül nem kellett nagyon izgulni, simán meglett a továbbjutás.

Az olimpiai bajnok és Európa-bajnoki címvédő férfi csapat összeállításában is volt egy kisebb meglepetés, ami nagy magabiztosságra is utalt. Liu Shaolin Sándor nem indult a negyeddöntőben, Liu Shaoang, Krueger Cole, Krueger John-Herny és Varnyú Alex alkotta a váltót. Nekik kellett a magyar, ukrán, francia, német négyesből az első vagy második helyet megszerezniük. Az 5000 méteres táv harmadáig ez nem tűnt is annyira egyértelműnek, de a német váltó egyik tagja beleszállt a védőfalba, így a magyarok kényelmes második helyen találták magukat. Pár körrel később már vezetett is Magyarország, aztán a franciák is elintézték magukat, így már csak higgadtan kellett lehozni a hátralévő 15 kört. Az előnyt sikerült is tartani, futamgyőztes lett a váltó.

„Két név majdnem biztos volt, azokat a versenyzőket, akiket nem indítottunk egyéniben, azokat mindenképpen akartuk mozgatni, hogy kapják a terhelést, akár az idény további sorsa miatt is, legyenek a jégen mindenképpen. És ebből az is kijön, hogy a három egyéni indulóból egyet-egyet ki szerettünk volna venni. Bácskai Sacinál azért döntöttünk így, mert elfáradt egy kicsit a nap végére, Sanyinál pedig mindig nagyon finomhangolás van, az egyéni küzdelmek szempontjából és egy esetleges váltó döntő miatt számíthat, hogy ma nem volt beterhelve" – mondta Bánhidi Ákos szövetségi kapitány a váltók összeállításáról, megjegyezte, pszichés szempontból is jó, hogy mindenki lehetőséget kap azok közül, akik beverekedték magukat a válogatottba. Bánhidi elmondta, a férfi váltó a biztonságra törekedett, látták, hogy szétmegy a jég alattuk, tapasztalata szerint általában az nyer, aki nem hibázik. A váltó nyugodt is maradt, de mivel a végén egyedül maradt, nem derült ki igazán, mire képes. A nők a második legjobb idővel mentek tovább, de még ott is lát fejlődési lehetőséget, váltástecnhikai hibákat vett észre, amit kijavítja még másodperceket gyorsulhatnak Jászapátiék.

Fotó: Barakonyi Szabolcs

Bánhidi elmondta, a versenyzőket feldobta a hazai Eb, nem nyomta őket agyon ez a lehetőség, összességében pedig elégedett a kezdéssel. „Két helyen nem sikerült a kvalifikáció, azok közül az egyik hajszálon múlott, ráadásul nem is 500 specialistákról beszélünk. Nagyon örültem, hogy Lockett idővel továbbment, megharcolt érte, és ő sem specialista, nagyon jó futamot hozott le. Mivel megváltoztatták a futamok besorolását és sorrendiségét, és ezt nem is igen hirdették meg, úgy kellett berohannunk érte, hogy nem az utolsó futamban, hanem a másodikban jössz. Sok olyan futam volt, ahol magabiztosan teljesítettek a menőink és a kismenőink is. Elégedett vagyok az eredményekkel, de egy-két szituációt át kell beszélnünk még."

Borítókép: Barakonyi Szabolcs / Index