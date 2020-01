Inkább fagyjunk szét, mint leolvadjon a jégpálya

A magyar klasszis a szombati 500 méteres döntő után vasárnap is győzni tudott a sprinttávon.

A magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott nagyon magabiztosan kezdte meg a szereplését a debreceni Európa-bajnokságon, az 1500 méteres számban, mind a hat versenyzőnk továbbjutott az elődöntőbe, míg 500 méteren négy magyar short trackes folytathatja.

A válogatott elég magasra tette a lécet a tavalyi Eb-vel, kilenc éremmel, négy arannyal, négy ezüsttel és egy bronzzal a legeredményesebb nemzet volt. Az idei szezonban is elég jól szerepelt a csapat, minden világkupán szerzett érmet.

Az Eb pénteki versenynapja még csak a selejtezőkről szólt, de az eredményesség mellett az erő spórolására is figyelni kellett, a legtöbb short trackesünk négy számban is érintett.

A program, amihez úgy ötszáz iskolás szolgáltatta a szurkolótábort a Főnix Csarnokban, a női 1500 méteres negyeddöntőkkel indult. Bácskai Sára Luca a negyedik futamból másodikként lépett tovább, az ötödikben pedig már két magyar taktikázhatott is a másik négy ellenfél ellen. A honosított Lockett Deanna azt mondta, erre a nagy sebesség miatt nem volt igazán mód, de végül ő az első helyen, Jászapáti Petra a harmadikon jutott az elődöntőbe.

Jászapáti a futam után azt mondta, kicsit fura, hogy a világkupákhoz képest nem angolul, hanem magyarul beszélnek a szpíkerek. Azt is megjegyezte, hogy talán a leghidegebb a Főnix a jégcsarnokok között. Ez azért lehet, mert még inkább akartak a jég minőségén javítani a csütörtöki edzésekhez képest. A pályán kívül is elég hideg van, még a második emeleti tribünön is didergős.

A csapat legnagyobb sztárjai a Liu fivérek, ők már egész szép ovációt is kaptak első versenyük előtt. A második futamban a fiatalabb Liu Shaoang szépen felépített a versenyzését, a nagyon lassú iramú kezdés után a harmadik-negyedik helyet fogta. Ahogy közeledett a vége, elegánsan és kíméletlenül kihasználta a megnyílt réseket, könnyedén nyerte futamát.

Bátyja, Liu Shaolin Sándor is futamgyőztes lett, de ő más taktikát dolgozott ki. A táv feléig az ötödik helyen utazott, majd egy iramváltással gyakorlatilag egy lendülettel előzte meg az egész mezőnyt, aztán meg is tartotta az első helyet. A harmadik magyar, az Egyesült Államokból honosított Cole Krueger is kézben tartotta a futamát, második hellyel szerzett középdöntős helyet.

A short trackesnek nem sok idejük maradt pihenni, az 1500 után egyből jöttek az 500 méteres előfutamok, ahonnan a két első hely jelentett biztos továbbjutást. Bácskainak nem sok esélye volt, csak a negyedik helyen futott be. Az utána következő Lockettnek sem sokon múlt, szinte végéig a negyedik volt, de jó hajrával végül a harmadiknak tette be a korcsolyát a célba, és végül idővel továbbléphetett. A harmadik magyarnál, Jászapátinál nem kellett izgulni, kirobbant a rajtból, majd egy orosszal a nyakán mindenkit leráztak magukról, nem volt kérdéses a győzelme.

A férfiaknál Liu Shaoang is erődemonstrációt tartott, ő is kilőtt a rajtból, senki sem tudott vele tartani, tisztán nyerte. Kruegernek küzdelmesebb volt a versenye, nem tudott a harmadik helynél előrébb kerülni, és végül 27 ezreddel a továbbjutásról is lecsúszott.

A hetedik futamban induló Liu Shaolin is uralta a többieket, az első kör végén a negyedikről a második helyre lépett előre, majd az élre állt és ott is maradt.

„Az első futam egy kicsit nehezen ment, de az 500 méteren már jobbat ment. Nem volt könnyű futam, de úgy mentem fel, hogy világkupa-ranglistavezetőként muszáj megmutatnom, mit tudok. Jól tudtam kontrollálni a futamot, jó erőben voltam" – értékelte Liu Shaolin a délelőtti teljesítményét.

Nem szoktam megnézni a programot, azt sem nézem, hogy kik az ellenfelek. Az első futamokon még lehet egy kicsit spórolni, de holnapról már sűrűbbek a futamok, jobban ki kell jönni az állóképességnek.

Liu Shaolin 2013-ban is versenyzett már Debrecenben, amikor vb-t rendezett a város. „Akkor nem voltak itt ennyien az első nap, és arra emlékeztem, hogy leolvadt a jégpálya, most meg szétfagyunk. De inkább fagyjunk szét, mint olvadjon le a jégpálya. Nagyon jó a hangulat. Soha nem volt még ilyen, hogy ennyien kijöttek volna pénteken egy napra, úgy hogy ezt a csúcsot már megdöntöttük."

Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index Jászapáti futamgyőztes 500-on

(Borítókép: Liu Shaolin Sándor Debrecenben 2020. január 24-én. Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index)