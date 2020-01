Osztrák győzelem Schwarzenegger előtt a pokoli sípályán

A kitzbüheli lesiklásban az olimpia bajnok is félelmetesen nagyot bukott.

A kitzbüheli alpesisí-világkupa furcsa együttállást produkált, péntek után szombaton is holtverseny alakult ki. A világ legnehezebb lesiklását az osztrák Matthias Mayer nyerte, a két második pedig a svájci Beat Feuz és a szintén osztrák Vincent Kriechmayr lett.

Az alpesi sí két legnagyobb presztízsű versenye egymást követi, a wengeni hétvége után a lesiklók egy másik rettegett pályája, a kitzbüheli jön a világkupában, idén a 80. versenyt rendezték az osztrák városban. A Streifnak is nevezett pályát maguk a sízők is őrültnek tartják, tele van nehéz ugratókkal, durva letörésekkel, nehéz traverzrésszel, sok csúnya bukás volt már a pályán, nagy rizikót kell vállalni rajta. Nem véletlen, hogy még a világkupaszintet megütő sízők közül sem mindenki vállalja az indulást.

A verseny egyik favoritja és címvédője viszont nem Kitzbühelben, hanem egy tiroli edzésen bukott, az olasz Dominik Paris térdszalagszakadása miatt az egész szezont kihagyhatja. Rajta kívül a svájci Beat Feuz, a 2018-as győztes német Thomas Dressen tűnt nagy esélyesnek, és a pénteki szuper-G-t megnyerő norvég Kjetil Jansruddal is lehetett számolni, ahogy az osztrák Matthias Mayerrel is.

A Streif a szurkolók és celebek között is különösen népszerű, ahogy szinte mindig, Arnold Schwarzenegger és az egykori Forma-1-főnök Bernie Ecclestone is volt a több tízezer néző között.

Az egyes rajtszámmal startoló Bryce Bennett elég tisztán jött le a Streifen, egyik pontján sem hibázott látványosan, jó szereplésben reménykedhetett. A Streifen először induló Ryan Cochran-Siegle már a pálya felső szakaszán lassabb volt honfitársánál, de a feléig sem jutott el, az egyik kanyarban látványosan kirepült. Szerencsére jó szögben repült a védőhálóba, sérülés nélkül megúszta a bukást.

Dressen elmaradt a várakozásoktól, nagyon sokat benne hagyott a pályában, még úgy is több mint egy másodpercet kapott Benett-től, hogy a célegyeneseben 140 km/h fölé gyorsult.

A norvég Aleksander Aamodt Kilde a rajt után kicsit bizonytalankodott, közel fél másodpercet veszített, de utána jó íveket és sebességet talált, már Bennett előtt volt, a Hausbergkante nevű ugratóról viszont nem a legjobban jött le, végül egy századdal szorul Bennett mögé.

A 7-es rajtszámú Feuz is érdekes menetet produkált, gyorsan kezdett, de pont a pálya legkönnyebb részén került kéttizedes hátrányba, utána viszont nagyon jól kezelte a léceit, folyamatosan nőtt az előnye, a Hausbergkantét és a traverz részt is jól vette, a végén is remek tempója volt, 143,2 volt a csúcssebessége.

Feuz hibájára aztán Vincent Kriechmayr mutatott rá, az osztrák négytizedes előnyt épített fel, nagyon jó tempóban haladt, de a traverz részre ráfordulva veszített sebességéből, a célegyenesben derült ez ki leginkább, minden előnye elveszett, de annál nem több, századra ugyanannyit síelt, mint a svájci.

Kriechmayr után a francia Johan Clarey is fokozta az izgalmakat, még jobban kezdett, mint az osztrák, óriási sebességet tudott vinni, még a traverz előtt is vezetett két tizeddel, a végén ő sem volt elég gyors, öt századmásodperccel kapott ki a két első helyen állótól.

Matthias Mayer is erősen kezdett, folyamatosan Kriechmayr előtt volt, igaz csak néhány századdal, a kulcsmomentuma aztán a Hausbergkante lett. Mayer rendkívül rövidre és laposra vette az ugrást, így az utolsó szakaszra elég jó sebességet tudott átvinni, ami még úgy is elég lett az első helyre, hogy nem gyorsulta le Feuzot. Huszonkét századmásodperccel vette át a vezetést, és már nem is volt nagyon olyan síző fent a rajtban, aki veszélyes lett volna rá.

A 2015-ös győztes Jansrud miatt azért még aggódhatott, a norvég erősen is kezdett, a felső részen sikerült is előnybe kerülnie, de egy léckezelési hiba miatt kicsit lelassult, és innen már nem is tudott visszajönni, csak a hatodik helyre csúszott be.

A Streif második áldozata Otmar Stridienger lett, az osztrák egész jó helyen volt, amikor egy szűkebb kanyart nem tudott bevenni, ő is a védőhálóba repült, de végül ő is saját lécein jött le a lejtőn. Az egykori győztes Peter Fillnek is korán vége lett a versenye, nagyjából 15 másodperc után kicsúszott az egyik kanyarban az olasz.

A pénteki szuper-G-ben Jansrud mögött holtversenyben lett második Kilde és Mayer, és most ugyanez ismétlődött meg, csak a leosztás változott. Mayer nyert, Feuz és Kriechmayr csúszott be holtversenyes másodikként. Feuz karrierje negyedik második helyét szerezte a Streifen.