Liu Shaoang aranyérmes a debreceni rövidpályás gyorskorcsolya-Eb-n

Liu Shaoang nyerte aranyérmet nyert a debreceni rövidpályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokság 1500 méteres számában. Ez a magyar csapat első érme. Testvére, Liu Shaolin Sándor a döntőben kicsúszott az egyik kanyarban.

A férfi 1500 méteren (13,5 kör) pénteken mind a három magyar kiharcolta az elődöntőt. Liu Shaolin Sándor az első futamban indult, most is higgadtan versenyzett, végig a második-harmadik helyen haladt. Az utolsó körökre besorolt a holland Itzhak de Laat mögé, és ezt a pozíciót meg is védte a célig, tisztán továbbjutott a második helyen.

A második elődöntős futamban Liu Shaoangnak nem volt egyszerű dolga, két olasz próbált összedolgozni ellene, a holland Breeuwsma és az orosz Szitnyikov is támadta, Egy rövid időre a negyedik helyre is szorult, de az utolsó három körben megrázta magát, óriási tempóra kapcsolt, és ugyan nagyobb íveket vett, de képtelenek voltak vele tartani az iramot, demoralizáló különbséggel nyerte futamát.

A harmadik elődöntőben startoló Krueger Cole az első ezer méteren próbált kezdeményezni, az utolsó 500 méteren viszont leghátra szorult a hétfős mezőnyben, úgy lett ötödik, hogy két versenyző az utolsó körben kicsúszott és beleszállt a falba.

A férfi döntőben a Liu testvérek mellett két orosz, a magyar csapattal készülő Szemen Jelisztratov (ő bronzérmes volt ezen a távon tavaly), Pavel Szitnyikov, az izraeli Vladislav Bykanov, a holland De Laat és a belga Stijn Desmet került be. A tavalyi Eb-n Liu Shalolin Sándor nyert, míg Liu Shaoang ezüstérmes volt 1500 méteren, megint arra készülhettek, hogy összedolgozva dupla sikert érnek el.

A döntő nem kezdődött túl nagy iramban, az izraeli ment előre Liu Shaolin a második helyre állt be. Három kör után Liu Shaoang jött előre, később a testvérpár hátrébb sorolt, a negyedik-ötödik helyről tört a hajrában előre. Liu Shaoang hosszú hajrát nyitott, két körrel a vége előtt átvette az első helyet, és azt meg is őrizte a végéig. Liu Shaolin Sándor viszont bukott, csak nagy hátránnyal, hetedikként tudta befejezni a versenyt. Liu Shaoang mögött De Laat érkezett be, a harmadik hely Bykanové lett.

Női 1500 méteren mind a három magyar versenyző kiharcolta pénteken az elődöntős szereplést. A három short trackes két futamba került, Bácskai Sára és Lockett Deanna még összedolgozáson is gondolkodhatott a hétfős futamban, Jászapáti Petra viszont csak magára számíthatott elődöntőjében, ahol az első két hely ért biztos döntőt, és a három futamból a leggyorsabb harmadik mehetett tovább.

Lassan indult a futam, ahogy 1500-nál ez megszokott, Lockett vállalta fel a vezetést, míg az első négy-öt körben Bácskai hátul utazott Ezután a két magyar az élre ment, de nem sokáig tudták tartani a pozíciót, ahogy gyorsult a mezőny, hátrébb kerültek. Bácskai még visszajött a harmadik helyben, de kanyaronként változott a helyzet 13,5 körös futamon. A végén Lockett nagyot hajrával becsúszott a harmadik helyre, míg Bácskai ötödik lett. Lockett eredményével a kisdöntőben folytathatta.

Jászapáti a második helyre sorolt be a rajt után futamában, majd ötszáz méter után a vezetést is felvállalta, és nagy tempót diktált. Az utolsó körökben viszont már nem tudott az élen maradni, a már 30 Eb-érmet nyert Ariana Fontana vette át a kezdeményezést, majd a 2017-es világbajnok Elise Christie és a belga Hanne Desmet. Jászapáti a hajrában kicsit eltűnt, az ötödik helyen jött be, Fontana és Desmet jutott tovább. A magyar short trackes jó időeredményének köszönhetően a B döntőbe jutott.

Ott nagyon lassan indult a futam, 500 méter után kezdtek begyorsulni, Lockett és Jászapáti is elég agresszíven előretört, de nem tudták meg ekkor megtartani ezt a helyet. Az utolsó három körben ismét nagy csata alakult, Lockett az utolsó kanyarban bevágva szerezte meg az első helyet, Jászapáti a negyedik lett.

A női döntőben a címvédő Susanna Schulting dominált, az utolsó ötszázra szétzilálta a mezőnyt, különösebb gond nélkül nyert, a második helyre Fontana csúszott be, a bronzérem a német Seidelé lett.

(Borítókép: Liu Shaoang 2020. január 25-én. Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index)