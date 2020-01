Liu Shaolin Sándor arany-, Liu Shaoang ezüstérmes a rövidpályás gyorskorcsolya-Eb-n

Liu Shaolin Sándor arany-, Liu Shaoang ezüstérmet szerzett a debreceni rövidpályás gyorkorcsolya-Európa-bajnokság 500 méteres számában, a magyar csapat így három éremnél jár.

Az Eb 1500 méteres futamai után nem sokat pihenhettek a versenyzők, hiszen az 500 méteres negyeddöntőkkel folytatódott a program. A férfiaknál és a nőknél is két-két magyarnak sikerült pénteken a selejtező.

Ötszázon is az első két helyezett juthatott tovább egyenes ágon, mellettük még a két leggyorsabb harmadik számolhatott elődöntős hellyel. A magyarok közül Lockett Deanna a második futamban eléggé leszakadva ért be a célba harmadik helyen, de ideje jó volt az elődöntőhöz. Jászapáti Petra bátran versenyezett, de a hajrában bukott, az egyik kanyarban belülről próbált előzni, de összeakadtak az olasz Fontanával. A zsűri videózás után a magyar versenyzőt látta hibásnak, ezért kizárták, míg Fontanát továbbjuttatták.

Az elődöntőben Lockett kicsit elfogyott, csak negyedik lett, így a B döntőben korcsolyázhatott. Ott az utolsó körön hajrázott, de nem sikerült senkit megelőznie, a nyolcadik lett.

A női döntőben a holland Suzanne Schulting ellenállhatatlan volt, második aranyát nyerte Debrecenben.

A férfiaknál a két Liuért lehetett szurkolni, elég jó eséllyel is indultak. A címvédő Liu Shaoang volt, ő egy fél órával előbb már 1500-on is begyűjtött egy aranyat, míg Liu Shaolin Sándor második volt a tavalyi Eb-n.

Utóbbi futama előtt volt egy kis fennakadás, a Főnix Aréna fényei egy kis időre elhalványultak, és egy jéghibát is el kellett tüntetni, A leállás nem zavarta meg Liu Shaolint, rajt-cél győzelmet aratott a negyeddöntőben, csak az orosz Alekszandr Sulginov bírta a tempóját. A következő negyeddöntőben Liu Shaoang is hasonló futamot hozott össze, az utolsó körre már kiszakadtak mögüle, ő is simán elődöntős lett.

Az elődöntőben a fivérek már ugyanabba a futamba kerültek, és leiskolázták három ellenfelüket. A rajt után Liu Shaolin állt az élre, Shaoang pedig védte hátulról. Az orosz Sulginov egyszer megtámadta őket, de nem tudta megzavarni a párost. Az 500 végére látványos előnyt hoztak össze a Liuk, és ezzel tűzbe hozták a Főnix Aréna közönségét.

Az 500-as döntőben csak olyanok indultak, akik korábban 1500-on is döntőztek. A két magyar mellett a holland Itzaak de Laat és az orosz Szemen Jelisztratov jutott be. A belga Stijn Desmet is ott volt, de őt nem eredménye, hanem a zsűri döntése juttatta be.

A legjobb pályát, az egyest De Laat kapta, ami ezen a rövid távon elég nagy előnynek számít, a magyarok a kettesről és a hármasról támadhatták. Egy fél kör elég is volt, hogy átvegyék a vezetést, A holland a két testvér közé ékelődött, majd az utolsó körön mögéjük szorult, Liu Shaolin vezetett, az öccse pedig jól bevédte, nem mehetett el mellette senki. Liu Shaolin győzött, második Liu Shaoang lett, a tavalyi Eb-hez képest helyet cseréltek.