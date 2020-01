Összetettben is a Liu fivérek vitték el az Eb első két helyét

Mayer nyert Kitzbühelben, ahol két nap alatt két holtverseny jött össze. A Streifon ezúttal is sokan buktak.

A Liu testvérek vasárnap másodszor szereztek egy arany- és egy ezüstérmet. Az összetettben viszont az ezer méterhez képest megfordult a sorrend. Az ifjabb Liu, Shaoang lett az összetett Európa-bajnok, míg Liu Shaolin Sándor ezüstérmes lett a szuperdöntő után.

A rövidpályás gyorskorcsolya Eb-ken nemcsak távonkénti, hanem összetett győzteseket is hirdetnek. A három klasszikusnak számító egyéni távon 500, 1000 és 1500 méteren a legjobb nyolc kap pontokat, majd az összesített eredmények alapján a legjobb nyolc korcsolyázó a szuperdöntőnek nevezett 3000 méteres számban gyűjthet még pontokat.

A szuperdöntő – amit külön nem értékelnek – pontozása ugyanaz, mint a többi számé (34-21-13-8-5-3-2-1), annyi plusszal, hogy 1000 és 2000 méternél is van egy részhajrá, amiért öt-öt pont gyűjthető még.

A férfi döntőben a már vasárnap is érmeket nyerő Liu testvérek elég kényelmes helyzetben voltak, a pontok alapján egyedül csak a holland Itzaak de Laat érhette el rajtuk kívül az első helyet. Liu Shaoang 76, Shaolin Sándor 71, De Laat 37 ponttal kezdte a futamot. A holland csak akkor nyerhetett összetettben, ha a futam végén is első és mindkét részhajrát is elviszi. Az orosz Szemjon Jelisztratovnak (31 pont) pedig még a második hely megszerzésére volt esélye egy tökéletes futammal. A testvérek viszont lemeccselhették egymás között az első helyet.

A testvérpár megint ügyesen taktikázott, Liu Shaolin egy kicsit megúszott, míg testvére tartotta a mezőnyt. Az első részhajrá így lett Liu Shaoliné lett, amivel már bebiztosította, hogy valamelyikük megnyeri az összetettet.

A táv felétől Liu Shaoang hátra maradt, hagyta hogy lekörözzék, majd Liu Shaolin is tudatosan hagyta elmenni a begyorsuló mezőnyt érmeik tudatában, már a váltóra tartalékolták az erejüket.

A futamot végül Szemjon Jelisztratov nyerte, de ez nem számított már magyar szempontból. Liu Shaoang 77 ponttal lett az első, Liu Shaolin Sándor pedig 75 ponttal második helyet szerzett.

A magyar csapat így már négy arany- és három ezüstéremnél jár.

(Borítókép: Liu Shaoang. Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index)