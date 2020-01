Piszok nagy teljesítmény Liu Shaoangé, a hátfájása nem rápihenés volt az Eb-re

A magyar rövidpályás gyorskorcsolya válogatott a debreceni Európa-bajnokság második napján két arany- és egy ezüstérmet szerzett, majd a férfi és a női váltó is bejutott a döntőbe. Bánhidi Ákos szövetségi kapitány megelégedettséggel nézte azt, amit a Liu testvérek műveltek, de néhány rosszul sikerült futamot fájlal.

„Az első nap az volt a nagyon fontos tétel, hogy tudják venni az akadályokat, mert ha csak egy táv is kimarad, az összetettre az nagyon súlyos helyzetet okozhatott volna. A nagyon menőinknek ez könnyebbnek tűnhetett, de nem lehetett hibázni. Szombaton már a negyeddöntők, elődöntők és döntők jöttek. És most úgy vagyok, hogy az egyik szemem jobban nevet, mint a másik sír. A lányok miatt sír kicsit" – mondta Bánhidi.

A nőknél 500-on két, 1500-on három magyar induló volt, de egyik távon sem sikerült döntős helyet szerezni, pedig voltak jó egyéni teljesítmények.

„Úgy éreztem, hogy Lockett Deanna 1500 méteren A döntős állapotban volt. Nagyon jó tempómenő 1500-on, de 1500-ból 1000 lett (a táv első harmada nagyon lassú volt), ez nem kedvezett, kicsit későn ébredt fel, ezért nem került a döntőbe. A B döntőt aztán megnyerte, és ez nagyon szép tőle. Ötszázon pedig új egyéni csúccsal volt B döntős."

A nőknél Jászapáti Petrának sem sikerült a döntőbe jutnia 500 méteren, mert a negyeddöntőben az olaszok legendájával, Ariana Fontanával akadt össze, mindketten buktak, és a bírók a magyar versenyzőt látták hibásnak, kizárták a futamból.

„Petránál még jobban sajnálom az ötszáz métert. Az volt a bírói döntés, hogy belső ívről váltott pályát külsőre. Érdemes megnézni ezt az esetet újra fölső kameraállásból, és elgondolkodni, hogy ki váltott ott pályát, szerintem ő nem váltott, még előbb is volt kicsit, mint Fontana. Nem akarok sokat elidőzni a bírói döntéseken, de mindig a támadó embert szokták kivenni. Annál az előzésnél Petrának megjött az étvágya, nagyon nagy sebességgel ment, elég lett volna csak egyet megelőznie, és akkor most lehet, hogy érem van a nyakában. A sebességében benne volt a döntő. Ez volt a kevésbé sírós szemem, mert a fiúk ugyanakkor nagyot alkottak." – mondta a szövetségi kapitány.

A férfiaknál 500-on és 1500-on is imponálóan versenyeztek a Liu fivérek, a hosszabb távon Shaoang nyert, miközben Shaolin Sándor bukott. Ötszázon viszont már utóbbi nyert, öccse pedig második lett.

„Óriási megelégedéssel néztem, amit a testvérek műveltek. Sanyi esését sajnáltam, mert éremért gyorsított, benne volt a lábában a dobogó. Az öccse hátfájdalmak miatt vagy három hetet hagyott ki, és ez már nem az a szint, hogy jól rápihent, ez túl sok volt ahhoz. Az 1500-on lerakott piszok nagy teljesítménye mutatta meg, hogy mennyire felkészült. Tudtuk, hogy mire képesek, fényesen be is bizonyították, hogy mennyire rend van a fejükben. Sanyin az esés után lehetett látni, hogy mennyire akarja az ötszázat" – mondta Bánhidi.

Az ötszázas döntőben a testvérek összedolgoztak, a holland Itzaak de Laatot kellett maguk mögött tartaniuk. Bánhidi elmondta, hogy az alaptaktikát az edzők határozzák meg, de ez önmagában nem feltétlenül elég.

„A short track ciklikus sportág, nem olyan, mint a hoki, ahol a variánsok egy sokkal nagyobb skálán mozognak, itt egyenes-kanyar-egyenes-kanyar következik, de rengeteg olyan helyzet van, amire az edzői taktika nem készít fel. Egy tapasztalt versenyzőnek ezeket le kell reagálni, de nem véletlenül kiabálunk a palánkról. Az orosz Jelisztratov, aki velünk edz, szerintem egy kicsit elszúrta a formaidőzítést, túlkímélte magát, de olyan ellenfelek léptek elő, mint De Laat, aki 1500-on is második volt, és a belga srác (Desmat) is nagyon erős. Volt kivel versenyezni. De Laatot elkapta Sanyi, majd Ádó (Liu Shaoang beceneve) is, de látszott az erő a hollandon, belépett Ádónak, onnan kellett visszahoznia magát, Ádónak nem volt könnyű behúznia az ezüstöt. Ez az elképzelt taktika benne volt a pakliban, az hogy a holland visszavette Ádótól a második helyet, az nem elvárt helyzet volt" – mondta a szövetségi kapitány. Megjegyezte, Liu Shaoang szinte mindig kinéz magának egy ellenfelet a rajtnál, akit aztán megsemmisít. „Sokadjára oldja meg úgy, hogy amikor bemegy az ellenfél elé, akkor az egyet botlani fog, de fel sem merül, hogy ezért kizárást kapjon."

Szombaton a női és a férfi váltó is elődöntőzött. A nők Hollandia mögött a második helyen értek be, amivel kiharcolták a döntőt, a férfiak pedig futamgyőzelemmel léptek a legjobb négy közé úgy, hogy Liu Shaoang az utolsó körben előzte meg az orosz váltótagot.

„A váltóknál a döntőbe jutás volt az elvárás, nem tartottunk már a jégtől, egész jó jeget sikerült készíteni. Egy ilyen elődöntőben, ahol nem Koreával, Kínával, Japánnal kell felvenni a versenyt, ezeknek a korcsolyázóknak egy 80-85%-os teljesítménnyel, biztonságit menve is döntőbe kell jutniuk. Természetesen a bajuszméregetés benne van, ha az oroszokkal kerülünk össze, az előzés közben Ádó nem is előre nézett, hanem CR7-es (Cristiano Ronaldo) módjára villantotta a hasizmát, ha lehet így fogalmaznom, de nem volt benne nagyképűség. A lányoknak az volt a feladatuk, hogy ráálljanak a hollandokra, és leszakítani a franciákat. Ezt megtámogatta az, hogy a franciák elestek, innentől lábon kellett maradni és behozni a csapatot."

Vasárnap még hat számban osztanak érmet a debreceni Európa-bajnokságon. A Liu fivérek 1000 méteren és összetettben is (ők állnak az első két helyen) esélyesek, a férfi váltó pedig címvédőként indul, és a tavalyi Eb-n a női csapat is érmet szerzett, erre most is jó esélye van.

Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index Az 500 méter dobogóján Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor és az orosz Szemen Jelisztratov

Borítókép: Liu Shaolin Sándor, a holland Itzaak de Laat és Liu Shaoang a debreceni rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság 500 méteres döntőjén (Barakonyi Szabocs/Index)