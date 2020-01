Fürdőruhás berohanő nő okozott zavart a síverseny befutójánál

Kinsey Wolanski és barátja Brazíliában is berohanásra készült, de már a nézőtéren elkapták őket.

A schladmingi alpesisí-világkupát furcsa közjáték zavarta meg, Alex Vinatzer szlalomja végén egy fürdőruhás nő sétált be egy Kobe Bryantre emlékező táblával. A nő célvonalon is átgyalogolt, amivel az időmérőt is sikerült megzavarnia.

Az alpesisí-világkupa legnagyobb bulijának a schladmingi villanyfényes szlalom számít, a kisváros utcáin hömpölyög és iszik a több tízezres nép, eleve elég őrült a hangulat, amire most sikerült rátennie a besétáló nőnek, akiről később kiderült, hogy nem teljesen ismeretlen, Kinsey Wolanski már a Bajnokok Ligája-döntőt is megzavarta.

Az olasz Alex Vinatzer a második futam után a hatodik helyen állt, menetét több mint másfél másodperces előnnyel kezdte meg az élen álló Clement Noellel szemben, de a különbség vészesen fogyott. Az utolsó ellenőrző pontnál már csak 13 századmásodperccel vezetett, de a célban váratlanul 56 százados előnyt mutatott az óra. Vinatzer ünnepelte is magát, mert ő nem vette észre, hogy megelőzték a célvonalnál.

Neki jobbról egy kabátját levevő, eléggé alulöltözött nő szaladt be a helikopter-balesetben meghalt Kobe Bryantre emlékező táblával. Arra nehéz magyarázatot találni, hogy miért kellett levetközni mindehhez, de a célban várakozó Noelnek leesett, hogy nem Vinatzer idejét látták a nézők, egy „What the fuck?" után jót röhögött, míg Vinatzernek vissza kellett vennie az őrjöngő ünneplésből. A szervezők végül kibogarászták az olasz helyes idejét, amivel csak a harmadik helyen állt.

Utána még öten jöttek le a lejtőn, Vinatzer pedig visszacsúszott a hatodik helyre. Noel a negyedik lett, de nagyon nem sajnálhatta, az első futamot nagyon elrontotta, épphogy bekerült harmincadik helyével a második körbe.

A győzelem a norvég Henrik Kristoffersené lett, aki a második helyről indult a második futamban. A pálya tetején rontott a norvég, de utána sikerült javítania, és átvette az első helyet. Az első futamot nyerő Marco Schwarz viszont elszállt, a rajt után nem sokkal kaput tévesztett, és ki is zárták.

Az idei szezonban volt már célvonalos incidens, az Alta Badia-i szlalomban egy pályamunkás zavarta meg a horvát Filip Zubcic befutóját.

Eredmények:

1. Henrik Kirstoffersen (norvég) 1:42.37 perc (51.55 mp/50.82 mp)

2. Alexis Pinturault (francia) 1:42.71 (51.73/50.98)

3. Daniel Yule (svájci) 1:43.20 (52.16/51.04)



A szakági vk állása 8 verseny után (még 4 van hátra): 1. Kristoffersen 552 pont, 2. Yule 495, 3. Clement Noel (francia) 450

Az összetett vk állása 25 verseny után (még 19 van hátra): 1. Kristoffersen 841 pont, 2. Pinturault 722, 3. Aleksander Aamodt Kilde (norvég) 700