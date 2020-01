Először rendez Magyarország nemzetközi síversenyt

Mayer nyert Kitzbühelben, ahol két nap alatt két holtverseny jött össze. A Streifon ezúttal is sokan buktak.

Az időmérőt zavarta meg, ahogy berohant a Kobe Bryantre emlékező táblával. Wolanski már a BL-döntőn is trollkodott.

Vörös Virág szerezte a magyar női síugrás első világkupapontját. Japánban is ugrott, Szlovéniában készül, egy emailben jelentkező edzővel. A fogyás is a siker kulcsa.

Először rendeznek Magyarországon nemzetközi minősítésű síversenyt. Február 6-án és 7-én nemenként két, FIS-sorozatba tartozó műlesiklóversenyt tartanak majd, és lesz egy kétfutamos nemzetközi parasíverseny is, áll a Magyar Síszövetség közleményében.

A FIS-versenyt a Mátraszentistváni Síparkban tarjták majd, ahol már a versenypálya előkészítésén dogloznak. A Magyar Síszövetség szakmai stábja, valamint ifjúsági versenyzői megkezdték a pálya tesztelését. Miklós Edit, a szövetség elnöke személyesen is kipróbálta a sípályát.

„Nagyon örülünk, hogy részesei lehetünk ennek a sítörténelmi pillanatnak. Már nagyon készülünk a versenyekre, és bízunk benne, hogy népes mezőny vesz részt a futamokon. Ifiválogatottunk a napokban birtokba vette a pályát, és a szövetségi edzők is kipróbálták már, ahogy jómagam is. Egybehangzóan az a véleményünk, hogy a sípark munkatársai jó munkát végeztek. A világ legnépszerűbb sípályáin járhattam és versenyezhettem aktív éveimben, és összehasonlítva a világkupás pályákkal elmondhatom, hogy nemzetközi szintű és minőségű körülményeket teremtettek a mátraszentistvániak. Reméljük, az időjárás is a kegyeibe fogad minket, és egy emlékezetes FIS versenyt tudunk lebonyolítani” – nyilatkozta Miklós Edit.

A FIS minősítést a Mátraszentistváni Sípark 1-es pályája már évekkel ezelőtt megkapta, de a nem megfelelő időjárási viszonyok miatt eddig nem sikerült nemzetközi futamokat rendezni. A jövő heti FIS versenyre jelenleg minden feltétel adott.