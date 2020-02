Shiffrintől elvették az első helyet az alpesisí-világkupában

A szlovák síző a pontversenyben is megelőzte amerikai ellenfelét.

Az olasz Federica Brignone átvette a vezetést az alpesisí-világkupában Mikaela Shiffrintől, aki apja halála miatt három hete felfüggesztette a versenyzést. Brignone a svájci Crans Montanánm, kombinációban szerzett győzelemmel ugrott az élre.

A szuperóriás-műlesiklásból és műlesiklásból álló kombináció nagy csatát ígért az első szám után. Brignonétől a szlalomspecialistának tekinthető Petra Vlahová csak 54 századmásodpercet kapott, megfordíthatónak tűnt a különbség.

Kisebb meglepetésre azonban a szlovák Vlhová be sem tudta fejezni a versenyt, mert a szlalomban kaput tévesztett. Ha lejön, és esetleg meg is nyeri a versenyt, akkor ő is Shiffrin elé kerülhetett volna, de így még 86 ponttal mögötte maradt.

Brignone szlalomban is elég stabil volt, közel egy másodperces előnnyel nyert az osztrák Franziska Gritsch előtt, a harmadik helyet a snowboardban is világklasszis Ester Ledecka szerezte meg. Az olasznak elég jó szezonja van, már öt világkupa-győzelemnél jár, tízszer dobogós is volt valamelyik vk-futamon. Crans Montana szinte hazai pályájának tekintheti, sorozatban negyedszer nyerte meg itt a kombinációt.

Egyelőre nincs hír arról, hogy Shiffrin mikor tér vissza a világkupába, de még összesen 12 futamon van lehetősége visszavenni az első helyet és megvédeni a címét.

Eredmények, női kombináció:

1. Federica Brignone (olasz) 1:56,24 p (1:15,62 p és 40,62 mp)

2. Franziska Gritsch (osztrák) 1:57,16 (1:16,43 és 40,73)

3. Ester Ledecka (cseh) 1:58,06 p (1:16,41 és 41,65)



A szakági vk állása 2 verseny után (még 1 van hátra): 1. Brignone 200 pont, 2. Wendy Holdener (svájci) 125, 3. Ledecka 100

Az összetett vk állása 29 verseny után (még 11 van hátra): 1. Brignone 1298 pont, 2. Mikaela Shiffrin (amerikai) 1225, 3. Petra Vlhova (szlovák) 1139