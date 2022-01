Jön a Jégpályák Éjszakája

Aki szeret korcsolyázni, már alig várja a szombatot. Újra megrendezik a Jégpályák Éjszakáját. Az ötletet, 2016-ban a Múzeumok Éjszakája és a Strandok Éjszakája adta, írta a csodalatosbalaton.hu.

Ezen a hétvégén mintegy 50 jeges helyszín kínál izgalmas programokat, kedvezményeket, meghosszabbított nyitvatartást az országban.

A központi helyszín az idén a budapesti Városligeti Műjégpálya lesz. A vidéki városok közül Debrecenben, Győrben és Veszprémben is színpompás program ígérkezik. Utóbbi megyeszékhelyen jégkorongos programokkal, éjszakai korcsolyázással, sőt jégdiszkóval is várják az érdeklődőket.

A Balaton sem marad ki a programból, például Balatonalmádiban is lehet éjjel korcsolyázni, oktatás is lesz, különböző ügyességi játékok is, de Balatonfüreden, Szigligeten is korcsolyázhatnak az érdeklődők az éjszakába nyúlóan is.