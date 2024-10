Hatalmas dobásra készül a magyar tehetség, hónapokon belül a világ legjobbjai közé kerülne

Mi történt az elmúlt hónapokban Trunk Tamás alpesi sízővel, a fiatalok között Dablty néven ismert influenszerrel, élsportolóval?

Tavaly márciusban még arról számoltunk be, hogy az akkor 19 éves Trunk Tamás alpesi sí szlalom kategóriában a magyar versenyzők közül a legelőkelőbb helyen áll a világranglistán, ami önmagában is jelentős eredmény, arról nem is beszélve, hogy ezt 20. születésnapja előtt érte el. Akkor Trunk azt mondta az Indexnek adott exkluzív interjújában, hogy igyekszik óvatosan bánni a jövőbeli tervekkel, mindig lépésről lépésre halad – legyen szó az élet bármely területéről –, de már akkor megemlítette, hogy szeretne idővel a világkupa mezőnyébe bejutni.

A 2023-as év a jeles sporteredményeken túl azért is volt rendkívül sűrű a fiatal tehetség számára, mivel a pályán kívüli tevékenységeivel is felhívta magára a figyelmet mint Z generációs szakértő, író, influenszer, a hazai sneakerkultúra meghatározó figurája, és egyben a tavaly novemberben első alkalommal megrendezett Sneakerness Budapest fesztivál licenctulajdonosa.

A nemzetközi sneaker- és streetwearfesztivál Trunk elmondása szerint komoly sikerrel zárult, több ezer látogatója volt a kétnapos fesztiválnak, ezért nem volt kérdés, hogy idén ősszel újra talpra állítja a népszerű eseményt. De mindenekelőtt arról kérdeztük az immár 21 éves sportolót, mik a tervei a hamarosan kezdődő síszezonra.

Április végén fejeződött be a szezon, a felnőtt világranglista 250. helyén végeztem, innen jön néhány héten belül a folytatás. A korábbi években nem volt jellemző, hogy magyar születésű sportolót ilyen előkelő helyen jegyezzenek a FIS-világranglistán, ezért nagyon örültem annak, hogy sikerült megágyaznom a sikeres folytatásnak

– elevenítette fel Trunk Tamás legutóbbi hónapjait a sísportban. A leginkább szlalomban versenyző – de óriás műlesiklásban is jeleskedő – magyar sportoló elárulta, a nyári felkészülése remekül sikerült, az ott mért időeredményei alapján bizakodó, és persze annak is örül, hogy nemzetközi szinten ismert edzőkkel, a korábban WRA-ban szlalom edző Patrick Rennerrel és Kiyoshi Kawamurával dolgozhat együtt.

Tavaly év végén kint voltam Japánban, ott versenyeztem, és egy közös ismerősön keresztül segített nekem az akkor még a japán válogatott szövetségi kapitánya. Mondta nekem, hogy a szezon végén visszavonul, de sikerült meggyőzni, hogy miattam még folytassa, és immár az edzőmként dolgozik velem és utazik versenyekre. Mondanom sem kell, ez mekkora megtiszteltetés számomra, és persze rendkívül komoly dolog, hogy a csapatomban tudhatom. Úgy érzem, hogy összeállt a szakmai csapatom, amit egyedül hoztam össze, a kapcsolatokat magamnak teremtettem meg, nagyon várom már a folytatást

– árulta el felkészülése hátteréről Trunk Tamás, akitől megérdeklődtük, most, hogy 250. a világranglistán, mik a közvetlen céljai az előttünk álló, heteken belül rajtoló síszezonra. A 21 éves élsportoló elmondta, egyértelmű célja, hogy bejusson a világkupa mezőnyébe, amelyre az indulást a világranglista első 150. helyezettje szerzi meg – ez az elsődleges cél lebeg szemei előtt.

Fotó: Trunk Tamás

A sísportot például a teniszhez is hasonlíthatom, nem kell minden versenyt megnyerni ahhoz, hogy előrébb kerülj a ranglistán, egy-két kiemelkedőbb eredménnyel – ami pár tizedmásodperc javulást jelent tavalyhoz képest két versenyen az alpesi síben – azonnal meg lehet ezt lépni. Most úgy gondolom, hogy az edzéseredmények alapján, világkupásokkal edzve megvan reálisan az esély arra, hogy bekerüljek a világkupa mezőnyébe, ezért dolgozom, és küzdök nap mint nap. Ha ez összejönne a következő hónapokban, az év végéig bezárólag, akkor elégedett lennék

– taglalta Trunk, aki azt is elárulta, hogy a szezon számára majd november elejétől kezdődik egy tradicionális szezonnyitó ausztriai versennyel – nagyon erős mezőnnyel, az osztrák válogatott tagjaival –, majd december elején a Távol-Kelet Kupán tervezi a versenyzést. Ezen már korábban is indult, nagyon szereti az ottani kultúrát, és a mezőny is erős.

Ezt a Távol-Kelet Kupa-sorozatot úgy kell elképzelni, mint a világkupa előszobája, innen feljebb már csak a világelit van, ahova szeretnék eljutni. Ezek az országok, ahogy a gazdaságban is, a nemzetközi síversenysportnak is fontos országai lesznek a jövőben. A távol-keleti sorozatnak három állomása lesz, Kínában, Dél-Koreában és Japánban, amely országok közel állnak a szívemhez, nagyon szeretek ott versenyezni, és a pályán kívüli életem szempontjából sem elhanyagolható helyszínek, mivel üzleti, partneri kapcsolataim fontos részére ázsiai országokból tettem szert. Idén erre a háromállomásos sorozatra helyezzük a fókuszt december elejétől. És reményeim szerint sikerül olyan eredményt elérjek, hogy előrelépjek a világranglista legjobb 150 helyezettje közé

– tekintett előre Trunk Tamás, aki megemlítette azt is, hogy ugyan a szlalom a fő száma, de a nyári edzéseken, edzőtáborokban óriás-műlesiklásban is jó eredményeket ért el – de azért marad a szlalomnál mint prioritásnál.

Trunk az előbb megemlítette, hogy Ázsia nem csak a síelés szempontjából fontos számára, hanem üzleti kapcsolatai miatt is, így sikerült Magyarországra csábítania a világhírű japán divattervezőt, Hirosi Fujiwarát, aki a 2023-as Sneakerness Budapest egyik sztárvendége volt.

Fotó: Trunk Tamás

A sísportot összekötöm a teljes portfóliommal, vállalkozásaimmal, mivel nagyon fontosnak tartom, hogy a pályán kívül is maradandót alkossak. Persze ez nem könnyű, mivel a folyamatos edzések, versenyek mellett embert próbáló feladat tanácsadással, előadásokkal, események szervezésével foglalkozni. Ezért olyan, mintha két főállású munkát csinálnék egyszerre, de nagyon élvezem, és további sikereket szeretnék elérni mindkét területen. A sísportban egyébként is ez a tendencia, főleg a világkupamezőnyben szponzori szemmel, hogy akik valamilyen pályán kívüli produktumot, teljesítményt tudnak nyújtani, azokra hamarabb felfigyelnek. Ezért is fogott meg több márkát az én különleges történetem. Vannak országok, ahol a hasonlóan erős saját márkát építő sportolókra gazdasági és marketingszempontok miatt a szövetség versenytársként tekint, de én például abszolút minden területen együttműködő és közös építkezésre nyitott személyiség vagyok

– magyarázta a 21 éves élsportoló, vállalkozó, aki természetesen azt is megemlítette, hogy a hamarosan rajtoló síszezon mellett másik rendkívül fontos projektje a nemzetközi Sneakerness sneaker- és streetwearfesztivál. A rendezvény tavaly debütált hazánkban a Millenárison, hatalmas sikert aratott, és a licenctulajdonosként is funkcionáló Trunk már akkor elhatározta, hogy jövője újra megrendezi a kétnapos eseményt. És így is lett.

Az idei Sneakerness izgalmasabb lesz, mint valaha

„A Sneakerness egy borzasztó erős brand, néhányan óva intettek ennek megszervezésétől, de vállaltam a jelentős kockázatot, és évek alatt kiépített nemzetközi kapcsolatrendszerem segítségével rögtön elhoztam két nagyágyút a szakmából, a Nike Pigeon Dunk megálmodóját, Jeff Staple-t, és a japán divattervező Hirosi Fujiwarát. Gondolkoztam rajta, ezek után hogyan lehet fenntartani a színvonalat, vagy esetleg megugrani előadók, kiállítók terén, de úgy érzem, sikerült. Az idei Sneakerness izgalmasabb lesz, mint valaha, nem csak a ritka gumitalpú sportcipők, hanem az esemény alatt zajló programok terén is. Fontos volt számomra, hogy a Sneakerness idén is kultúrából induló, mégis mainstream esemény legyen a város szívében, a Millenárison, illetve az is, hogy minél több magyar non-fashion márka megjelenhessen” – mesélt a november 2-án és 3-án megrendezésre kerülő budapesti Sneakernessről a szervező Trunk, aki hozzátette, több mint 200 kiállítót várnak – 6000 négyzetméteres területen – a kétnapos fesztiválra 17 országból.

Az egész eseményt egyedül szerveztem meg és finanszíroztam, a nemzetközi kapcsolatrendszeremet mozgósítva hozok el külföldi előadókat, így jön Európába először a Culture Kicks, amely formációnak több mint egymillió követője van TikTokon, és az amerikai sneaker közösség meghatározó szereplője. Sőt, azt még nem is mondtam, hogy a magyar labdarúgó-válogatott Schäfer Andrással közös márkánk, a SORDEO első igazi kiállása lesz az eseményen, a Jeff Staple-vel – aki idén is eljön a Millenárisra – közös kollaborációk is ezen a hétvégi fog megjelenni, droppolni. A SORDEO x Jeff Staple kollaboráció mindenképpen történelmi jelentőségű lesz a nemzetközi piacon. Ezen kívül kerekasztal-beszélgetések, fiatalok számára kreatív versenyek, és minden korosztály számára vonzó programok várják az érdeklődőket

– árult el még néhány részletet Trunk Tamás.

A végén hozzátette, nagyon izgatott, hogy szintén az idei eseményen jelenik meg először a közönség előtt a BATZ márkával közösen készített sneakere, amelyhez úgy gondolta, legyen neki is saját márkája – mivel az ő oldaláról is történetet kell kapjon a cipő –, így született meg a Cloudboi. A legfontosabb számára, hogy ezzel inspirálja a magyar fiatalokat, kreatív elméket, ezért használja claimként a „Made by Hungarians” mondatot is.

A Sneakerness Budapest kétnapos eseményt ezen a héten november 2-án és 3-án rendezik a Millenárison, a fesztivál végeztével pedig Trunk Tamás rögtön indul edzőtáborba, hogy felkészüljön az alpesi sí szezon rajtjára.

(Borítókép: Trunk Tamás)