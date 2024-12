Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára köszöntőjében kiemelte, az utóbbi időszakban sokat fejlődött a korcsolyázás Magyarországon.

A jeges mozgásforma nemcsak Magyarországon, hanem világszerte is nagy népszerűségnek örvend. Az élsportban olimpiai bajnokaink is vannak, és a korcsolyázás szabadidősportos változatát is rengetegen űzik. Az úszóknál van egy olyan program, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni, én a korcsolyasportban is ezt kívánom: minél többen korcsolyázzanak